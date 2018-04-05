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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:36

  slavek написав:Есть западно-европейская и американская цивилизации прошедшие свой уникальный путь и делающие последние 300 лет успехи. Но они уже явно в закате.


Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.

  slavek написав:И есть китайцы,южные корейцы и пр. юго-восточные "тигры" которые сейчас начинают их обгонять хотя там очень много элементов нелюбимого вами совка.


Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:05

  vitali_kalinin написав:Дякуемо зи сльозамы на очах. Не зря майдан стоял!

Навіщо дякувати ? поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць. А обіцянка - то цяцянка. Подякуєте пізніше. Може заплановано у 2021 році доллар по 44 гривні ? То ж буде погіршення як йде вже 4 роки. Чи 27 років ?

Є закони існування суспільства та політичні канони. Наприклад - мета політики та політиків - покращення життя людей, а не ідеї, чи якісь моральні засади та принципи, які вони нав"язують суспільству. Ось історичний приклад.
  Kripo написав:Бенито Муссолини:„Суть фашизма заключается в том, что это политическая система, при которой интересы государства ставятся выше интересов личности.“
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 11 кві, 2018 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:12

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня

после вычета налогов - остается 2 с гаком люди говорят. Вы такой любезный в общении.... :mrgreen: суть читайте - зарплаты в Украине смехотворные и издевательские - не серьезные - прямо говоря- какой идиот работает месяц за 80 или 100 долларов ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:24

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня

после вычета налогов - остается 2 с гаком люди говорят. Вы такой любезный в общении.... :mrgreen: суть читайте - зарплаты в Украине смехотворные и издевательские - не серьезные - прямо говоря- какой идиот работает месяц за 80 или 100 долларов ?


Скажите, Валера, а вы за сколько работаете?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:30

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  Sommer написав:Скажите, Валера, а вы за сколько работаете?
не за украинскую зарплату. Я пробовал работать за украинскую зарплату - не могу :lol: Не выгодно!!! Проезд - обед и то се дороже чем зарплата выходит. Мне бы пришлось сильно понизить качество жизни.
Я описывал свои проблемы еще во времена СССР - экономистом работал сразу после ВУЗа - как меня воспитывали и учили, первое образование экономическое, зарплата была 120 , чистыми 96 рублей. При том что у меня была своя квартира ( пустая, почти без мебели и без бытовой техники) - 3 рубля в день уходило на проезд на работу и на завтрак -обед-ужин. По скромному поесть 3 раза в день по 1 рубль завтрак- 1рубль - обед, 1 - ужин. 3 рубля на еду - умножить на 30 или 31 дней - вот вся зарплата. Хорошо что проезд на работу и квартплата стоили копейки. Экономненько. Так вот у меня не было даже холодильника - и отложить я ничего не мог с 96 рублей в месяц. :mrgreen: И до сейчас все только хуже. В смысле зарплат. Холодильник у меня уже есть конечно :mrgreen: Тогда хоть людям хватало выжить, на еду и на квартплату, и на море поехать, и на спорт- бассейн и тп ,а сейчас и за квартиру не заплатить с
этих денег. Вот издеваются над украинцами хуже прошлых ватных оккупантов! Я на украинскую зарплату даже и не пытаюсь жить - это не реально. А майдановец еще радуется и благодарит за это!!! Когда дождемся адекватных зарплат по труду - как у всех людей - во всем цивилизованном мире - тогда и благодарить будем. А пока я вижу, что "повысить" зарплаты "делегируют" будущим властям, то есть НЕ ПОЙМИ КОМУ, сами не могут не фига, те, которых Майдан привел к власти. А кто будет и что будет после них ? И при чем тут их "обіцянки"" на 2021 год ? их не будет уже, опять таки - Майдановская власть - все что обещала - врала - например войну закончить за неделю!!! ну и важно какова на тот момент будет покупательная способность гривны, когда минималка будет 6 200гр., если будет.
kalinavalera1
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