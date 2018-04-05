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Стало відомо, коли мінімальна
зарплата зросте до 6,2...

Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 21:36

  slavek написав:Есть западно-европейская и американская цивилизации прошедшие свой уникальный путь и делающие последние 300 лет успехи. Но они уже явно в закате.


Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.

  slavek написав:И есть китайцы,южные корейцы и пр. юго-восточные "тигры" которые сейчас начинают их обгонять хотя там очень много элементов нелюбимого вами совка.


Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:05

  vitali_kalinin написав:Дякуемо зи сльозамы на очах. Не зря майдан стоял!

Навіщо дякувати ? поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць. А обіцянка - то цяцянка. Подякуєте пізніше. Може заплановано у 2021 році доллар по 44 гривні ? То ж буде погіршення як йде вже 4 роки. Чи 27 років ?

Є закони існування суспільства та політичні канони. Наприклад - мета політики та політиків - покращення життя людей, а не ідеї, чи якісь моральні засади та принципи, які вони нав"язують суспільству. Ось історичний приклад.
  Kripo написав:Бенито Муссолини:„Суть фашизма заключается в том, что это политическая система, при которой интересы государства ставятся выше интересов личности.“
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 11 кві, 2018 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:07

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:12

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня

после вычета налогов - остается 2 с гаком люди говорят. Вы такой любезный в общении.... :mrgreen: суть читайте - зарплаты в Украине смехотворные и издевательские - не серьезные - прямо говоря- какой идиот работает месяц за 80 или 100 долларов ?
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:24

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня

после вычета налогов - остается 2 с гаком люди говорят. Вы такой любезный в общении.... :mrgreen: суть читайте - зарплаты в Украине смехотворные и издевательские - не серьезные - прямо говоря- какой идиот работает месяц за 80 или 100 долларов ?


Скажите, Валера, а вы за сколько работаете?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:30

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  Sommer написав:Скажите, Валера, а вы за сколько работаете?
не за украинскую зарплату. Я пробовал работать за украинскую зарплату - не могу :lol: Не выгодно!!! Проезд - обед и то се дороже чем зарплата выходит. Мне бы пришлось сильно понизить качество жизни.
Я описывал свои проблемы еще во времена СССР - экономистом работал сразу после ВУЗа - как меня воспитывали и учили, первое образование экономическое, зарплата была 120 , чистыми 96 рублей. При том что у меня была своя квартира ( пустая, почти без мебели и без бытовой техники) - 3 рубля в день уходило на проезд на работу и на завтрак -обед-ужин. По скромному поесть 3 раза в день по 1 рубль завтрак- 1рубль - обед, 1 - ужин. 3 рубля на еду - умножить на 30 или 31 дней - вот вся зарплата. Хорошо что проезд на работу и квартплата стоили копейки. Экономненько. Так вот у меня не было даже холодильника - и отложить я ничего не мог с 96 рублей в месяц. :mrgreen: И до сейчас все только хуже. В смысле зарплат. Холодильник у меня уже есть конечно :mrgreen: Тогда хоть людям хватало выжить, на еду и на квартплату, и на море поехать, и на спорт- бассейн и тп ,а сейчас и за квартиру не заплатить с
этих денег. Вот издеваются над украинцами хуже прошлых ватных оккупантов! Я на украинскую зарплату даже и не пытаюсь жить - это не реально. А майдановец еще радуется и благодарит за это издевательство " со слезами благодарности" ?!?! Когда дождемся адекватных зарплат по труду - как у всех людей - во всем цивилизованном мире - тогда и благодарить будем. А пока я вижу, что "повысить" зарплаты "делегируют" будущим властям, то есть НЕ ПОЙМИ КОМУ, сами не могут не фига, те, которых Майдан привел к власти. А кто будет и что будет после них ? И при чем тут их "обіцянки"" на 2021 год ? их не будет уже, опять таки - Майдановская власть - все что обещала - врала - например войну закончить за неделю!!! ну и важно какова на тот момент будет покупательная способность гривны, когда минималка будет 6 200гр., если будет. Может купить за эти деньги можно будет меньше чем сейчас в 2 раза ? Майдановская власть нам уже и такое устраивала - обесценивание гривны - даже не в 2 , а в 3 раза. А vitali_kalinin ничего этого "не заметил" ? И как -то с благодарностью влез ну очень не впопад, не своевременно. vitali_kalinin - подождите до 2021 года с начала хотя бы. :mrgreen: Многие не доживут из-за крайней нищеты и бедности эти 3 года, без вакцин, без медпомощи, из-за скудного питания , из-за войны - и все по вине майдановской власти.

Майдановским властям - уместнее отчитаться перед народом - что они сами сделали для людей, во что превратили жизнь украинцев - здесь и сейчас, а не кивать на будущие власти, давать новые "обіцянки- цяцянки" ни о чем. Люди 4 года уже страдают и разбегаются из страны кто только может, даже вымирают.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 12 кві, 2018 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 05:48

  slavek написав:Есть западно-европейская и американская цивилизации прошедшие свой уникальный путь и делающие последние 300 лет успехи. Но они уже явно в закате.


  Sommer написав:Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.

Чушь. В позапрошлом,19 веке, еще шел подъем и конкурентов в технологиях вплоть до середины 20 века не было.
Первыми стали японцы, затем южно-корейцы, теперь китайцы и т .д.

  slavek написав:И есть китайцы,южные корейцы и пр. юго-восточные "тигры" которые сейчас начинают их обгонять хотя там очень много элементов нелюбимого вами совка.


Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?


Совок это всего-навсего госкапитализм, и его там хватает,но не в виде прямой собственности, а протекционизма на госуровне.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:15

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  se64plus написав:А с какой стати ко мне должен придти бугай? Во первых, я не допущу такой (конфликтной) ситуации, так как у меня нет привычки спорить с неадекватами. И это решение 99% возможных проблем. Во вторых, у меня дома сигнализация, видео, собака и ствол (легальный, если что).


Так никто из украинцев не допускал никаких конфликтов с новой властью. А она все равно залезла к каждому в карман - обесценив гривну в 3 раза. И уже 4 года каждый месяц отнимает , к примеру, у каждого пенсионера - большую часть , сегодня - половину пенсии, которая до Майдана была даже минимальная 100 долларов, и отнимает из кармана каждого украинца - столько же с каждой зарплаты. И раньше жили бедно , на грани выживания - отнимают они не просто деньги, а последние копейки - возможность выжить, то есть буквально здоровье и жизнь у украинцев. И никто с ними из украинцев не конфликтовал - даже не знаком лично. По крайней мере отнимают у всех без причины и не из личной неприязни. Возможно это имелось ввиду. Новая власть отнимала и отнимает у украинцев пенсии и зарплаты с целью личного обогащения, коммунальный геноцид с той же целью - не потому, что украинцы этой власти "не нравятся". Чисто из корысти. Капиталы майдановской власти по факту выросли в разы - на миллионы долларов. Других причин не ищите. Большинству людей как-то "уклониться" от них - не реально. Тем более , что некоторые граждане , как первый на этот ветке vitali_kalinin , ( белорус , на сколько я в курсе? хотелось что бы он уточнил свое гражданство в данном случае это важно ) майдановскую власть " благодарят за все это со слезами на глазах" ?!
Обещания будущих зарплат без привязки к инфляции - ни о чем. Нам уже делали кидок - обесценив гривну в 3 раза, а зарплаты подняв аж через 3 года и только в 2 раза !!! И кто будет эти обещания выполнять в 2021 году, они сами свои обещания не выполняют уже 4 года, а кто -то будет выполнять за них ? Издеваются?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:47

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:поки що без податків більшість отримує 80 долларів на місяць

Брехня. Це навіть менше мінімалки - зовсім дурнувата брехня

после вычета налогов - остается 2 с гаком люди говорят. Вы такой любезный в общении.... :mrgreen: суть читайте - зарплаты в Украине смехотворные и издевательские - не серьезные - прямо говоря- какой идиот работает месяц за 80 или 100 долларов ?

Если кто-то там таки работает за "2 с гаком после налогов", это и близко не говорит что большинство пашет за 80 или 100 долларов, даже не говорит о том, что таких сколько-нибудь много.
Хотя действительно, какой идиот в Украине работает за 80 или даже 100 долларов? Или идиот, или не работает...
Хватит врать уже наконец
  kalinavalera1 написав:еще во времена СССР - экономистом работал

Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38

Re: Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

  Faceless написав:Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике

Только в Украине может работать модератором на форуме такой "не толерантный" чел. У меня мнение, что вы грубите форумчанам - типа самоутверждаетесь так -это проблемы с самооценкой. Грубят людям хамы не потому что им люди плохие попадаются , а потому что грубиянам хочется грубить - из-за низкой культуры общения. Я сам не люблю грубить и оскорблять людей и этого избегаю, а за чем это делать ? Я давно уже не обращаю внимания на ваши вбросы, вы заметили ? :D
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