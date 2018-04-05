Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Faceless написав:Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике
Только в Украине может работать модератором на форуме такой "не толерантный" чел. У меня мнение, что вы грубите форумчанам - типа самоутверждаетесь так -это проблемы с самооценкой. Грубят людям хамы не потому что им люди плохие попадаются , а потому что грубиянам хочется грубить - из-за низкой культуры общения. Я сам не люблю грубить и оскорблять людей и этого избегаю, а за чем это делать ? Я давно уже не обращаю внимания на ваши вбросы, вы заметили ?
Проблема в том, что вы не перестаете писать откровенную ложь из темы в тему. Даже при том, что эту ложь достаточно легко выявить и опровергнуть. Да, к перманентному вранью я нетолерантен.
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