Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:32

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике

Только в Украине может работать модератором на форуме такой "не толерантный" чел. У меня мнение, что вы грубите форумчанам - типа самоутверждаетесь так -это проблемы с самооценкой. Грубят людям хамы не потому что им люди плохие попадаются , а потому что грубиянам хочется грубить - из-за низкой культуры общения. Я сам не люблю грубить и оскорблять людей и этого избегаю, а за чем это делать ? Я давно уже не обращаю внимания на ваши вбросы, вы заметили ? :D

Проблема в том, что вы не перестаете писать откровенную ложь из темы в тему. Даже при том, что эту ложь достаточно легко выявить и опровергнуть. Да, к перманентному вранью я нетолерантен.Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:47

  slavek написав:
  slavek написав:Есть западно-европейская и американская цивилизации прошедшие свой уникальный путь и делающие последние 300 лет успехи. Но они уже явно в закате.


  Sommer написав:Про их закат рассказывают еще с позапрошлого века.

Чушь. В позапрошлом,19 веке, еще шел подъем и конкурентов в технологиях вплоть до середины 20 века не было.
Первыми стали японцы, затем южно-корейцы, теперь китайцы и т .д.


Шопенгауэр, Маркс зря, что-ли, рассказывали о закате европейскости и необходимости слома существующего строя?

Так и сейчас конкурентов в технологиях не особо наблюдается. Основные прорывы в технологическом мире все равно идут от США или Европы.

  slavek написав:
  slavek написав:И есть китайцы,южные корейцы и пр. юго-восточные "тигры" которые сейчас начинают их обгонять хотя там очень много элементов нелюбимого вами совка.


Вопрос: каких элементов больше у "тигров" - элементов совка, элементов социализма или элементов капитализма?


Совок это всего-навсего госкапитализм, и его там хватает,но не в виде прямой собственности, а протекционизма на госуровне.


Ну если так упрощать, то и нацистская Германия была всего-навсего третьим рейхом.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:22

Faceless Я не вникал, но на сколько знаю, трансплантология не возможна как раз , если нет толерантности организма к подсаженному органу. И вся цель трансплантологии ее добиться именно - - толерантности.
Вы какой-то верующий в несколько тупых догм фанат? Иммунитет - протестует - и далеко и не всегда - против чужеродных включений, не зависимо полезно или вредно это явление. Часто иммунитет не протестует когда это нужно , например онкология, и протестует при пересадке почки или сердца- когда это ведет к смерти. ТО есть иммунитет - это не господь Бог, и не образец для подражания. Рефлексы часто глупы и работают во вред. Но как программа - минимальной защиты для животного уровня - иногда работает. Например у младенцев. Не зря к рефлексам и иммунитету приложены мозги , верно ? Не знаю откуда у вас такая не верная цитата. Не верю этому абсурду, верю только здравому смыслу. Толерантность нужна еще ДО ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ, что бы оценить что входит в организм и отличить полезное от вредного. Организм не должен отторгать чужой орган при пересадке. Для этого подавляют иммунитет. На бытовом уровне - это просто культура общения и признак цивилизованности - толерантность.
Чужеродность не всегда вредна. Наоборот - любое развитие и рост - это принятие "чужеродного" и ранее не известного. И с начала нужно ее оценить по шкале вредности- полезности. Это признак культуры и цивилизации. А потом уже отвергать или нет. А не полагаться на инстинкты - рефлексы, мы же поднялись по спирали развития выше чем животные ? Значит не должны слепо доверять инстинктам-рефлексам. Нужно включать мозги на более высоком от зверей - если вы выше животного уровня развития. Должны быть уже развита приспособляемость - толерантность.
По ТВ в передаче "меняю жинку" метким высказыванием поразил маленький ребенок лет 4-5 - из Израиля - которого щира украинка, приехав в гости, учила украинским традициям и обрядам. Ребенок у нее спросил , за чем вы соблюдаете устаревшие обряды и традиции - это же тормоз на пути развития. Дословно не помню как он сказал может " закрывает возможность развитию , движению вперед ?" ну смысл такой. Толерантность инструмент развития вверх по спирали. А не смерть.
Толерантность - синоним терпимость. Умение принять и понять, приспособиться. А мертвые не терпят, не приспосабливаются и не развиваются. и тп. Откуда вы такие глупости берете ?(от лат. tolerantia — терпение) в экологии — выносливость вида по отношению к колебаниям какого-либо экологический фактора. Диапазон между экологическим минимумом и максимумом фактора составляет предел толерантности. Толерантные организмы — это организмы, устойчивые к неблагоприятным изменениям среды.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:47

  kalinavalera1 написав:По ТВ в передаче "меняю жинку" метким высказыванием поразил маленький ребенок лет 4-5 - из Израиля - которого щира украинка, приехав в гости, учила украинским традициям и обрядам. Ребенок у нее спросил , за чем вы соблюдаете устаревшие обряды и традиции - это же тормоз на пути развития. Дословно не помню как он сказал может " закрывает возможность развитию , движению вперед ?"


А звали этого ребенка - Альберт Энштейн!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:50

  Faceless написав:Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике :mrgreen:

И дежавю в нынешней Украине. :mrgreen:
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