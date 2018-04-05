Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Додано: Чет 12 кві, 2018 18:22

Faceless Я не вникал, но на сколько знаю, трансплантология не возможна как раз , если нет толерантности организма к подсаженному органу. И вся цель трансплантологии ее добиться именно - - толерантности.

Вы какой-то верующий в несколько тупых догм фанат? Иммунитет - протестует - и далеко и не всегда - против чужеродных включений, не зависимо полезно или вредно это явление. Часто иммунитет не протестует когда это нужно , например онкология, и протестует при пересадке почки или сердца- когда это ведет к смерти. ТО есть иммунитет - это не господь Бог, и не образец для подражания. Рефлексы часто глупы и работают во вред. Но как программа - минимальной защиты для животного уровня - иногда работает. Например у младенцев. Не зря к рефлексам и иммунитету приложены мозги , верно ? Не знаю откуда у вас такая не верная цитата. Не верю этому абсурду, верю только здравому смыслу. Толерантность нужна еще ДО ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ, что бы оценить что входит в организм и отличить полезное от вредного. Организм не должен отторгать чужой орган при пересадке. Для этого подавляют иммунитет. На бытовом уровне - это просто культура общения и признак цивилизованности - толерантность.

Чужеродность не всегда вредна. Наоборот - любое развитие и рост - это принятие "чужеродного" и ранее не известного. И с начала нужно ее оценить по шкале вредности- полезности. Это признак культуры и цивилизации. А потом уже отвергать или нет. А не полагаться на инстинкты - рефлексы, мы же поднялись по спирали развития выше чем животные ? Значит не должны слепо доверять инстинктам-рефлексам. Нужно включать мозги на более высоком от зверей - если вы выше животного уровня развития. Должны быть уже развита приспособляемость - толерантность.

По ТВ в передаче "меняю жинку" метким высказыванием поразил маленький ребенок лет 4-5 - из Израиля - которого щира украинка, приехав в гости, учила украинским традициям и обрядам. Ребенок у нее спросил , за чем вы соблюдаете устаревшие обряды и традиции - это же тормоз на пути развития. Дословно не помню как он сказал может " закрывает возможность развитию , движению вперед ?" ну смысл такой. Толерантность инструмент развития вверх по спирали. А не смерть.

Толерантность - синоним терпимость. Умение принять и понять, приспособиться. А мертвые не терпят, не приспосабливаются и не развиваются. и тп. Откуда вы такие глупости берете ?(от лат. tolerantia — терпение) в экологии — выносливость вида по отношению к колебаниям какого-либо экологический фактора. Диапазон между экологическим минимумом и максимумом фактора составляет предел толерантности. Толерантные организмы — это организмы, устойчивые к неблагоприятным изменениям среды.