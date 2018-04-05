Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

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Faceless написав:Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике
Только в Украине может работать модератором на форуме такой "не толерантный" чел. У меня мнение, что вы грубите форумчанам - типа самоутверждаетесь так -это проблемы с самооценкой. Грубят людям хамы не потому что им люди плохие попадаются , а потому что грубиянам хочется грубить - из-за низкой культуры общения. Я сам не люблю грубить и оскорблять людей и этого избегаю, а за чем это делать ? Я давно уже не обращаю внимания на ваши вбросы, вы заметили ?
Проблема в том, что вы не перестаете писать откровенную ложь из темы в тему. Даже при том, что эту ложь достаточно легко выявить и опровергнуть. Да, к перманентному вранью я нетолерантен.
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Faceless Я не вникал, но на сколько знаю, трансплантология не возможна как раз , если нет толерантности организма к подсаженному органу. И вся цель трансплантологии ее добиться именно - - толерантности. Вы какой-то верующий в несколько тупых догм фанат? Иммунитет - протестует - и далеко и не всегда - против чужеродных включений, не зависимо полезно или вредно это явление. Часто иммунитет не протестует когда это нужно , например онкология, и протестует при пересадке почки или сердца- когда это ведет к смерти. ТО есть иммунитет - это не господь Бог, и не образец для подражания. Рефлексы часто глупы и работают во вред. Но как программа - минимальной защиты для животного уровня - иногда работает. Например у младенцев. Не зря к рефлексам и иммунитету приложены мозги , верно ? Не знаю откуда у вас такая не верная цитата. Не верю этому абсурду, верю только здравому смыслу. Толерантность нужна еще ДО ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ, что бы оценить что входит в организм и отличить полезное от вредного. Организм не должен отторгать чужой орган при пересадке. Для этого подавляют иммунитет. На бытовом уровне - это просто культура общения и признак цивилизованности - толерантность. Чужеродность не всегда вредна. Наоборот - любое развитие и рост - это принятие "чужеродного" и ранее не известного. И с начала нужно ее оценить по шкале вредности- полезности. Это признак культуры и цивилизации. А потом уже отвергать или нет. А не полагаться на инстинкты - рефлексы, мы же поднялись по спирали развития выше чем животные ? Значит не должны слепо доверять инстинктам-рефлексам. Нужно включать мозги на более высоком от зверей - если вы выше животного уровня развития. Должны быть уже развита приспособляемость - толерантность. По ТВ в передаче "меняю жинку" метким высказыванием поразил маленький ребенок лет 4-5 - из Израиля - которого щира украинка, приехав в гости, учила украинским традициям и обрядам. Ребенок у нее спросил , за чем вы соблюдаете устаревшие обряды и традиции - это же тормоз на пути развития. Дословно не помню как он сказал может " закрывает возможность развитию , движению вперед ?" ну смысл такой. Толерантность инструмент развития вверх по спирали. А не смерть. Толерантность - синоним терпимость. Умение принять и понять, приспособиться. А мертвые не терпят, не приспосабливаются и не развиваются. и тп. Откуда вы такие глупости берете ?(от лат. tolerantia — терпение) в экологии — выносливость вида по отношению к колебаниям какого-либо экологический фактора. Диапазон между экологическим минимумом и максимумом фактора составляет предел толерантности. Толерантные организмы — это организмы, устойчивые к неблагоприятным изменениям среды.
kalinavalera1 написав:По ТВ в передаче "меняю жинку" метким высказыванием поразил маленький ребенок лет 4-5 - из Израиля - которого щира украинка, приехав в гости, учила украинским традициям и обрядам. Ребенок у нее спросил , за чем вы соблюдаете устаревшие обряды и традиции - это же тормоз на пути развития. Дословно не помню как он сказал может " закрывает возможность развитию , движению вперед ?"
А звали этого ребенка - Альберт Энштейн!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
kalinavalera1 написав:По ТВ в передаче "меняю жинку" метким высказыванием поразил маленький ребенок лет 4-5 - из Израиля - которого щира украинка, приехав в гости, учила украинским традициям и обрядам. Ребенок у нее спросил , за чем вы соблюдаете устаревшие обряды и традиции - это же тормоз на пути развития. Дословно не помню как он сказал может " закрывает возможность развитию , движению вперед ?"
А звали этого ребенка - Альберт Энштейн!
Он еще ребенок пока. Может и вырастет гений. Возможности у него есть, как он считает. А если упорно навязывать детям патриархальную отсталую культуру позапрошлого века в приказном порядке - то даже ребенок понимает - это значит закрыть возможность развития. Отец из Прибалтики - мать - еврейка русскоязычная из Израиля. Айтишнки родители и он уже владеет азами.
Faceless написав:Только в СССР экономистом мог работать человек без малейшего понятия об экономике
И дежавю в нынешней Украине.
Это он пытался меня оскорбить. Для работы рядовым экономистом не нужно особо глубокое знание экономики. Я после Вуза - занимался начислением сдельной оплаты. Были такие документы - где установлены и расписаны расценки на разные виды сдельных работ. От ремонта поддонов - до разгрузки вагонов и ремонта помещений на предприятии. Согласно учета рабочих часов - и вида деятельности - я расписывал расценки для бухгалтерии по видам работ, по часам и по факту их выполнения на каждый месяц. Ничего особо умного. Рутина. Но у меня как раз представления имеются об экономике. Только они не нужны были для работы рядового экономиста, и в СССР, и теперь в Украине. Такая страна. Сейчас предприятия стоят , так что и начислять даже нечего. Смешно слышать такие оскорбления в стране - где прокурор не имеет юридического образования, и недавно вышел из тюрьмы - за коррупцию отсидел и как говорится "на свободу с чистой совестью". А крайний конечно ВалераКалина.
Sommer написав:Шопенгауэр, Маркс зря, что-ли, рассказывали о закате европейскости и необходимости слома существующего строя?
Ни корейцы, ни китайцы , ни японцы ничего не собираются ломать - они не ррреволюционеры, и даже переход от коммунистизма с культурной революцией к капитализму осуществляют без привычных для России и бывших республик потрясений.
Sommer написав: Основные прорывы в технологическом мире все равно идут от США или Европы.
Серьезно? И где находится сейчас производство элементной базы электроники и оборудования? Пока держатели патентов еще получают основную прибыль, но это скоро пройдет. Также как проходит в автомобилестроении, судостроении, строительстве и т.д.
Sommer написав:Шопенгауэр, Маркс зря, что-ли, рассказывали о закате европейскости и необходимости слома существующего строя?
Ни корейцы, ни китайцы , ни японцы ничего не собираются ломать - они не ррреволюционеры, и даже переход от коммунистизма с культурной революцией к капитализму осуществляют без привычных для России и бывших республик потрясений.
Т.е. культурная революция проводилась без потрясений? Студентов, протестовавших против капитализма, не разгоняли танками на Тяньаньмэнь?
slavek написав:
Sommer написав: Основные прорывы в технологическом мире все равно идут от США или Европы.
Серьезно? И где находится сейчас производство элементной базы электроники и оборудования?
И где? Сколько из 16 фабрик Интел находится в Азии? Одна? Infineon, STM, Texas Instruments - тоже в основном не в Азии.
Новинки в технологиях - разве что от Японии иногда появляются.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...