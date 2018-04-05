Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 19:32
slavek написав: Sommer написав:
Т.е. культурная революция проводилась без потрясений? Студентов, протестовавших против капитализма, не разгоняли танками на Тяньаньмэнь?
Гражданской войны не было ни при Мао в 60-х, ни в 1989г несмотря на Тяньаньмынь. А бывший СССР до сих пор корчится в периоде полураспада.
Разговор был про потрясения, а не про гражданскую войну.
slavek написав: Sommer написав:
И где? Сколько из 16 фабрик Интел находится в Азии? Одна? Infineon, STM, Texas Instruments - тоже в основном не в Азии.
Новинки в технологиях - разве что от Японии иногда появляются.
https://spydell.livejournal.com/553508.html
Разговор был про "прорывы и новинки" в технологическом мире.
Не надо так явно уводить разговор в сторону.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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