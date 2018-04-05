Стало відомо, коли мінімальна зарплата зросте до 6,2...

Повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен откладывается: в правительстве просто «пищат» из-за отсутствия средств

Госбюджет Украины, по данным Минфина, в первом квартале недополучил 6,1 млрд грн доходов. Таким образом, правительство не может со второго квартала повысить минимальную зарплату почти на 13% — до 4200 грн, что предусмотрено законом о госбюджете на 2018 год.



Правительство пока не может повысить размер минимальной заработной платы почти на 13% — с установленных 3723 грн до 4200 грн.



Об этом Українським Новинам сообщили в Министерстве финансов.



Причина банальная — на это просто нет средств. Повышение минималки уже со второго квартала, то есть с 1 апреля, предусмотрено законом о государственном бюджете на текущий год. В заключительных положениях к документу, в частности говорится, что такое увеличение может произойти «на основании мониторинга выполнения госбюджета по итогам первого квартала 2018 года».



Окончательных данных анализа выполнения бюджета пока нет, однако по оперативным данным уже можно сделать вывод, что повышение минималки пока невозможно.



Госбюджет по итогам первого квартала недополучил 6,1 млрд грн, или 3,1% от ожидаемой суммы, сообщили агентству в Министерстве финансов.



«По оперативным данным Государственной казначейской службы по итогам I квартала 2018 года в государственный бюджет поступило 193,6 млрд грн, что составляет 96,9% от утвержденного показателя на I квартал 2018 (роспись 199,7 млрд грн). Госбюджет недополучил 6,1 млрд грн. Поэтому сейчас нет возможности рассматривать повышение размера минимальной заработной платы до 4200 грн со второго квартала 2018 года», — говорится в ответе Минфина на запрос издания.



Министерство социальной политики не дало предметного комментария по этой теме, сославшись на то, что Минфин «еще не завершил мониторинг выполнения госбюджета». Правда, в неофициальных беседах представители ведомства говорили, что формулировка «со второго квартала» не означает, что с апреля, мол, нельзя исключать повышения с мая или июня.



Министр Андрей Рева еще в декабре прошлого года перед принятием бюджета заявлял, что повышение минималки возможно и такой шаг просчитан, правда тогда речь шла о 4100 грн.



«Расчеты показывают, с учетом индекса инфляции, инфляционных процессов в 2017 году и прогнозов на 2018 год, что прожиточный минимум должен быть в Украине 4023 грн. Поэтому предложение президента по установлению минимальной заработной платы в 4100 грн – это просчитанная норма, просчитанный размер минимальной заработной платы, которая, в соответствии с законодательством, должна быть в Украине в 2018 году», – сказал он.



Однако в итоге в бюджете размер повышение увеличили на 100 грн, причем, без всякой аргументации. Видимо в правительстве решили хоть немного, но переплюнуть Президента. Но в итоге оказалось, что суммы и в 4100 и в 4200 — нереальны.



Это подтверждает и Всемирный банк (ВБ). В его апрельском анализе говорится, что Украине будет тяжело выполнить запланированные показатели дефицита госбюджета не только в 2018, но и в 2019 году.



В бюджете текущего года фактически заложены более высокая зарплата в госсекторе и расходы на первичную медико-санитарную помощь, что увеличит долю расходов бюджета на оплату труда с 17,2% до 18,7% ВВП, отмечают в ВБ.



«Как результат будет сложно достичь показателей фискального дефицита на уровне 2,5% ВВП в 2018 году и 2,7% ВВП в 2019 году», — говорится в сообщении.



Эксперты ВБ считают, что в текущей ситуации повышение зарплат учителей, врачей и госслужащих должно сопровождаться мерами по оптимизации сети школ, больниц и численности сотрудников в зависимости от возможностей государства для соблюдения фискальной дисциплины. То есть, нужно закрывать школы, больницы и сокращать учителей, врачей, госслужащих, а оставшимся повышать зарплаты из высвободившихся средств.



Пока ожидать, что ситуация с наполнением бюджета улучшится, оснований нет. По последней информации, в правительстве просто «пищат» из-за отсутствия средств.



Премьер Владимир Гройсман надеется на средства Национального банка. В ближайшие дни Совет НБУ может одобрить перечисление Кабмину 44 млрд грн прибыли Нацбанка за 2017 год. Теоретически возможность увеличения минималки может появиться в третьем квартале. Однако, по информации источников агентства в правительстве, вероятность этого на сегодняшний день очень мала.