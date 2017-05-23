Додано: П'ят 06 кві, 2018 20:50

Спробую започаткувати нову гілку.

Адекватний читач знає мене по іншій гілці, яку я покинув. Сподіваюсь, назавжди.

Мене втомила боротьба кожного дня на Львівській гілці із невдахами.

Причому львівську гілку без кінця атакували знервововані люде та клони одних і тих же людей, які не мешкають у Львові та до Львова не мають ніякого відношення.

Збоченці та знеровавні невдахи по життю топтали ногами мене - і не тільки - лютуючи.

Від безсілля.

Я це пояснюю поганим харчуванням.



Вихідні дані:

- за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми. Я переховував їх тимчасово у скриньці Приватбанку.

- я не ріелтор, не олігарх, ні бізнесмен, нічого не крав і не краду, нічого не продаю, і ні від кого нічого не хочу. Просто тому, що я - самодастатня людина. СЬОГОДНІ Я НІДЕ НЕ ПРАЦЮЮ. Ніким. Ні на якій посаді. Але я все життя працював дуже важко і дуже наполегливо.

- я працював. На роботі мене називали "сім"янин". Це тому, що я не б*** і завжди відмовлявся від колективних п"янок.

- будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США.

- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).

- Я дуже люблю Україну. Я проїхав її за кермоом від Севастополя до кордону з Белорусією та від Чопа до кордону із Росією. Я патріот. Я був на Майдані у Києві до середини січня 2014 року. Події лютого 2014 року прежив у США, не спавши там ночі - слідкуючи за подіями у Криму і сказавши у США під час піку подій, що "кримські татари врятували Крим". 18 лютого 2014 року я особисто прибув на поїзді із Києва у Крим, щоби подивитися, що там відбувається, із гидотою три рази пережив обшуки мене особисто "ополченців" Криму. Пізніше я надавав матеріальну допомогу в АТО. Я в ці дні спілкуюся з багатьма офіцерами ВСУ.

- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда.

- мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них.

- будучі впевненим в тому, що нас оточують на 50 відсотків люде не те, щоби примітивні, але люде, мозок яких не розвивається, я прийняв рішення виїхати на життя за кордон.

- На сьогодні 6 місяців в році я мешкаю у Львові, 6 місяців - за кордоном. Плюс-мінус.



Я спробую поділитися своїми думками та досвідом тільки з адекватними людьми.

Прошу збоченців, знервованих та неадекватних не задавати питання та не лаятися - відразу буду ставити іх в ігнор. І не відповідатиму.



Під адекватними розумію наступне:

- люди здатні думати та робити висновки.

- люде здатні вчитися.

- люде думають про своє майбутнє та про своїх дітей.

Неадекватів прошу цю гілку не відвідувати та нічого не писати.



Так ось.

Я, відвідавши майже всі країни Європи, багато країн Азії та Африки, проїхавши за кермом багато штатів США, прийшов до такого висновку:

- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності.

- треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію.

- треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном.

- не треба бути власником гіпермаркетів та купи АЗС.

- кожному - КОЖ-НО-МУ - це можливо.

- треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".

- треба насолоджуватися життям: воно єдине і воно коротке.

- не треба бути дуже "вумним". Треба бути "нормальним".



Я вивчив ринок можливих місць життя для українців. Починав вивчати ситуацію із Польщі. Я її дуже люблю. Буваю в Польщі багато разів на рік.

Для "хвахівців": я вперше побував за кордоном України в 1989 році. Тому знаю багато і можу порівнювати.

Я знаю: українську, російську, польску та англійську мови. Я автор 4-х книжок англійською мовою. Працюю над книжкою 5. Маю інколи наснагу та хист трохи поділитися із нормальними людьми.

Просто так, без ніякої прихованої ідеї. Розумію, що в наш час в це важко повірити.

Вважайте, що я - оригінал.



Так ось, вивчивши ситуацію, я купив собі квартиру в Турції, в Анталії, де й живу у цей час.

Головне:

- народження ідеї було з того моменту, коли я стояв на третьому поверсі власного будинка в Україні площею в 300 квадратів та дививися на розташовану за парканом дільницю землі в 10 соток. Була такая ідея: купити 4 дільниці в 10 соток - всього 40 соток - та створити - для себе улюбленого - рай на Землі.

Рай спочатку побудував на дільниці в 20 соток , прихвативши ще 5. З 4-х дільниць в 10 соток вдалося купити 3. Дільниця 4 ніяк не продавалася, ну й хай. Коли почалася продаватися (люде прогавили, вчасно не продавши мені), в мене народилася нова ідея: продати цю дільницю номер 3. Я її купив у 2006 році за 25 000 долярів.

Стояв у кабінеті третього поверху власного будинка із бокалом шампанського та зовсім випадково впало на думку таке:

- А що якщо продати оці 10 соток за 50 000 долярів (куплені за 25 000) та а ці гроші купити квартиру на світовому курорті.

Ідея сподобалася.

Я зробив так: виставив за 100 000 - нехай торгуються, знизив до 60 000, а віддав за 50 000.

Саме інтересне: я продав ту ділянку в 2015 році - вона і досі стоїть, поросши бур"яном.

Пройшло три роки.

Ось так.

За ці 50 000 долярів і купив квартиру - вивчивши ринок - в Анталії, де й живу в ці дні.

На сьогодні Турція - єдина країна світу, яка лояльно відноситься до українців.



Ну ось так.

Гілку започаткував ТІЛЬКИ для тих, хто думає в ці дні, як вирватися із замкненого кола.



Залишаю за собою право в будь-який момент відмовитися від порад та вражень.

Я трохе просто втомився тлумачити тим, хто не хоче нічого розуміти, прописні істини...

Мій прогноз: в Україні все буде добре реально. До 2098 року все владнається. Немає сумнівів.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.