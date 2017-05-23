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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 13:28

Как говорят в Одессе:
"Таки да!"

Хотя, конечно, нет...
Просто сдача в аренду жилья - на данный момент самое простое "пассивное" дело.
Тут думать надо... Сейчас приготовлю себе место, где можно думать...
Зображення
Например, мои приятели живут во Львове, а являются учредителями 3-4 фирм в Днепре.
И там колотят бабло, "работая по телефону".
Там есть нанятый директор - получает 10 000 гривен в месяц.
Живя во Львове, часто уезжают на месяц-два за кордон к детям.
Ну вот так... Тут думать надо... Начинаю думать...
Зображення
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:04

  akurt написав:Збоченці та знеровавні невдахи по життю топтали ногами мене - і не тільки - лютуючи.
Від безсілля.
Я це пояснюю поганим харчуванням.

Безсілля - чи безсилля???
На сіль у "збоченців та невдах" коштів вистачає)))
Нарцису варто писати грамотніше)))
Обіцяю "не топтати" його ногами і не цькувати))
Най пише, фантазер))) Аби грамотно)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 07 кві, 2018 14:24, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:21

akurt
Спасибо за интересные мысли. Почему Турция, а не Польша? Чем она лояльнее к украинцам.
П.С. Сейчас живу в Кракове.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:26

Не знаю, за що заблокували пана richbitch, але сидячі на "пляжУ" та дивлячись на парусник, який відходить в далечину, перечитав його ще раз.
Мова йде про його приятельку, яка оселилася на Кіпрі.
Чим все закінчилося/майжезакінчилося:

  richbitch написав:Аккурт, спасибо, реально интересная тема и интересная ветка.
Из плюсов: вид на жительство (скоро гражданство) (!!!) страны ЕС, хорошо выглядит (!!!), загар (!!!), плавает в море (!!!), ведет здоровый образ жизни (!!!).
Из минусов - офисный труд заменила на физический (!!! Это же класс! Лечение геморроя во Львове стоит 12 000 гривен, удаление трещины прямой кишки - 8 000 гривен), перспективы ноль (???), пенсия не ясна (1340 гривен, которые мои приятели себе наколдовали за всю жизнь - пенсия назначена в 2017 году - очень хорошие деньги для тех, кто продал квартиру в Киеве за 300 000 евро), в Киеве она уже по факту чужая (!!! Радоваться надо, прямо представляю, как идет по Позняках, а ее радостно встречает Frant: обнимаются, поцелуи в щечку, поздравления с Благовещением), там местной тоже не стала (и не станет, местные они есть местные. Всегда так было...).


Думаю дальше...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 кві, 2018 14:52

  Альтернативщик написав:akurt
Спасибо за интересные мысли. Почему Турция, а не Польша? Чем она лояльнее к украинцам.
П.С. Сейчас живу в Кракове.


Хороший и правильный вопрос.
Думаю, Вы поймете меня лучше других:
- я впервые побывал в Польше в 1989 году, когда там был полный ужас: пустые полки магазинов, в магазине "Telewizia" - кроме лампочек производства СССР, выложенных до потолка ничего не было.
Из ввезенных 200 рублей смог потратить 20, больше вообще ничего не мог купить качестве подарков домой. Тогда в 1989 я побывал в Кракове (жил в номере-люкс в отеле POLONIA - вы - Альтернативщик - наверняка мимо него ходите - вот на втором этаже номер с балконом - это огромный люкс-апартамент). Потом ностальгически хотел поселиться именно в нем с женой - не потянул по деньгам - это очень приличный отель недалеко от сердца Кракова. В Кракове не заблужусь. Потом посетил Бельско-Бяла и уехал в горы в Вислу на горнолыжный курорт. Там подвернул ногу во время спуска и долго лечил "постравматический синдром" в колене в Украине. С тех пор я влюбился в Польшу.
- с тех пор я регулярно езжу в Польшу на горнолыжное курорты, в этом сезоне был 2 (два) раза.
- я бывал в Польше по делам своей работы каждые (!!!) 2 недели (!!!) примерно. Это было в 1990-2000 годах.
- в 1998 году меня пригласил ныне директор, а тогда просто экскурсовод Игорь Захаренко ("Феерия") быть гидом по Польше во время одной туристической поездки, организованной фирмой "Инкомарктур", где он тогда работал. Мы встретились в Варшаве ранним утром - я приехал на электричке из Люблина, до Люблина из Украины доехал на автобусе из Ковеля. Автобус с туристами вышел из Варшавы в 7-30 утра и взял курс на Берлин. Вот всю дорогу по Польше с микрофоном в двухэтажном автобусе был я. В Берлин приехали около 21-00. Чтобы мне было легче развлекать туристов (по дороге были 2 остановки), Игорь угощал меня пивом. Польским. С тех пор не знаю ничего лучшего, чем польское пиво! Речь моя лилась просто как река... Я рассказывал обо всем на свете: об образовании в Польше, о транспорте, религии, о медицине, и так далее.
- неоднократно бывая в Польше, я конечно, присматривался к недвижимости. Мне импонировали готовые новостройки в европейском стиле в районе Бельско-Бяла. Ориентир цены - 1 500 евро квадрат. Логика была такая: на полпути между горнолыжными курортами и Краковом. Сказка!
- в 2012 году я купил путевку для младшего сына в горный лагерь в Висле с обучением там ТОЛЬКО на английском языке. "Пионервожатые" были из США. В группе были мальчики из Великобритании, Польши, Франции. Сам жил в отеле в Висле 2 недели - у меня было авто напрокат и я с удовольствием путешествовал по горной Польше и проводил время в аквапарке отеля "Голембиовски" (всем рекомендую). Иногда заезжал в Чехию - купить чешского пива.
- Итак: я Польшу знаю очень и очень хорошо, бываю каждый год многократно. Но недвигу я там не купил по простым причинам: а) покупка недвижимости в Польше на дает право ни при каких условиях получить Вид на жительство. б) приличная недвига в Польше стоит примерно в 1,5-2 раза дороже, чем в Анталии. в) мои дети живут и работают в Калифорнии - чем их может удивить Польша? НИ-ЧЕМ. То есть мои вложения в Польшу лично я признал БЕЗперспективными.
В прошлом году один из сыновей рейсом British airways прилетел в Мюнхен, там взял авто напрокат, проехал через Германию и Швейцарию во Францию, где неделю погостил у своей тещи, оттуда через побережье Средиземного моря с ночевкой в Ницце приехал в Италию, где я его уже ждал в горном отеле (приехал на своем авто из Львова через Краков). Неделя на горнолыжном курорте. Назад двумя машинами приехали в Мюнхен, переночевали отеле, утром я посадил их в самолет тех же авиалиний и они улетели "домой". А я уехал в Катовице, и оттуда - во Львов.

P.S. У подруги жены сын выехал в Польшу на заработки - начал копать траншеи под кабели. Копал-копал-копал - я мимо траншеи проходила дочка директора фирмы... Ну, он ее и "вкопал" - теперь гражданин Польши и сменил фамилию "Черв"як" на "Витковский". Отличный вариант!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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