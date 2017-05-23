Додано: Суб 07 кві, 2018 14:52

Альтернативщик написав: akurt

Спасибо за интересные мысли. Почему Турция, а не Польша? Чем она лояльнее к украинцам.

П.С. Сейчас живу в Кракове. Спасибо за интересные мысли. Почему Турция, а не Польша? Чем она лояльнее к украинцам.П.С. Сейчас живу в Кракове.

С тех пор я влюбился в Польшу.

Вот всю дорогу по Польше с микрофоном в двухэтажном автобусе был я.

То есть мои вложения в Польшу лично я признал БЕЗперспективными.

Хороший и правильный вопрос.Думаю, Вы поймете меня лучше других:- я впервые побывал в Польше в 1989 году, когда там был полный ужас: пустые полки магазинов, в магазине "Telewizia" - кроме лампочек производства СССР, выложенных до потолка ничего не было.Из ввезенных 200 рублей смог потратить 20, больше вообще ничего не мог купить качестве подарков домой. Тогда в 1989 я побывал в Кракове (жил в номере-люкс в отеле POLONIA - вы - Альтернативщик - наверняка мимо него ходите - вот на втором этаже номер с балконом - это огромный люкс-апартамент). Потом ностальгически хотел поселиться именно в нем с женой - не потянул по деньгам - это очень приличный отель недалеко от сердца Кракова. В Кракове не заблужусь. Потом посетил Бельско-Бяла и уехал в горы в Вислу на горнолыжный курорт. Там подвернул ногу во время спуска и долго лечил "постравматический синдром" в колене в Украине.- с тех пор я регулярно езжу в Польшу на горнолыжное курорты, в этом сезоне был 2 (два) раза.- я бывал в Польше по делам своей работы каждые (!!!) 2 недели (!!!) примерно. Это было в 1990-2000 годах.- в 1998 году меня пригласил ныне директор, а тогда просто экскурсовод("Феерия") быть гидом по Польше во время одной туристической поездки, организованной фирмой "Инкомарктур", где он тогда работал. Мы встретились в Варшаве ранним утром - я приехал на электричке из Люблина, до Люблина из Украины доехал на автобусе из Ковеля. Автобус с туристами вышел из Варшавы в 7-30 утра и взял курс на Берлин.В Берлин приехали около 21-00. Чтобы мне было легче развлекать туристов (по дороге были 2 остановки), Игорь угощал меня пивом. Польским. С тех пор не знаю ничего лучшего, чем польское пиво! Речь моя лилась просто как река... Я рассказывал обо всем на свете: об образовании в Польше, о транспорте, религии, о медицине, и так далее.- неоднократно бывая в Польше, я конечно, присматривался к недвижимости. Мне импонировали готовые новостройки в европейском стиле в районе Бельско-Бяла. Ориентир цены - 1 500 евро квадрат. Логика была такая: на полпути между горнолыжными курортами и Краковом. Сказка!- в 2012 году я купил путевку для младшего сына в горный лагерь в Висле с обучением там ТОЛЬКО на английском языке. "Пионервожатые" были из США. В группе были мальчики из Великобритании, Польши, Франции. Сам жил в отеле в Висле 2 недели - у меня было авто напрокат и я с удовольствием путешествовал по горной Польше и проводил время в аквапарке отеля "Голембиовски" (всем рекомендую). Иногда заезжал в Чехию - купить чешского пива.- Итак: я Польшу знаю очень и очень хорошо, бываю каждый год многократно. Но недвигу я там не купил по простым причинам: а) покупка недвижимости в Польше на дает право ни при каких условиях получить Вид на жительство. б) приличная недвига в Польше стоит примерно в 1,5-2 раза дороже, чем в Анталии. в) мои дети живут и работают в Калифорнии - чем их может удивить Польша? НИ-ЧЕМ.В прошлом году один из сыновей рейсом British airways прилетел в Мюнхен, там взял авто напрокат, проехал через Германию и Швейцарию во Францию, где неделю погостил у своей тещи, оттуда через побережье Средиземного моря с ночевкой в Ницце приехал в Италию, где я его уже ждал в горном отеле (приехал на своем авто из Львова через Краков). Неделя на горнолыжном курорте. Назад двумя машинами приехали в Мюнхен, переночевали отеле, утром я посадил их в самолет тех же авиалиний и они улетели "домой". А я уехал в Катовице, и оттуда - во Львов.У подруги жены сын выехал в Польшу на заработки - начал копать траншеи под кабели. Копал-копал-копал - я мимо траншеи проходила дочка директора фирмы... Ну, он ее и "вкопал" - теперь гражданин Польши и сменил фамилию "Черв"як" на "Витковский". Отличный вариант!