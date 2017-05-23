Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хотя, конечно, нет... Просто сдача в аренду жилья - на данный момент самое простое "пассивное" дело. Тут думать надо... Сейчас приготовлю себе место, где можно думать... Например, мои приятели живут во Львове, а являются учредителями 3-4 фирм в Днепре. И там колотят бабло, "работая по телефону". Там есть нанятый директор - получает 10 000 гривен в месяц. Живя во Львове, часто уезжают на месяц-два за кордон к детям. Ну вот так... Тут думать надо... Начинаю думать...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Не знаю, за що заблокували пана richbitch, але сидячі на "пляжУ" та дивлячись на парусник, який відходить в далечину, перечитав його ще раз. Мова йде про його приятельку, яка оселилася на Кіпрі. Чим все закінчилося/майжезакінчилося:
richbitch написав:Аккурт, спасибо, реально интересная тема и интересная ветка. Из плюсов:вид на жительство (скоро гражданство) (!!!) страны ЕС, хорошо выглядит (!!!), загар (!!!), плавает в море (!!!), ведет здоровый образ жизни (!!!). Из минусов - офисный труд заменила на физический (!!! Это же класс! Лечение геморроя во Львове стоит 12 000 гривен, удаление трещины прямой кишки - 8 000 гривен), перспективы ноль (???), пенсия не ясна (1340 гривен, которые мои приятели себе наколдовали за всю жизнь - пенсия назначена в 2017 году - очень хорошие деньги для тех, кто продал квартиру в Киеве за 300 000 евро), в Киеве она уже по факту чужая (!!! Радоваться надо, прямо представляю, как идет по Позняках, а ее радостно встречает Frant: обнимаются, поцелуи в щечку, поздравления с Благовещением), там местной тоже не стала (и не станет, местные они есть местные. Всегда так было...).
Думаю дальше...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Альтернативщик написав:akurt Спасибо за интересные мысли. Почему Турция, а не Польша? Чем она лояльнее к украинцам. П.С. Сейчас живу в Кракове.
Хороший и правильный вопрос. Думаю, Вы поймете меня лучше других: - я впервые побывал в Польше в 1989 году, когда там был полный ужас: пустые полки магазинов, в магазине "Telewizia" - кроме лампочек производства СССР, выложенных до потолка ничего не было. Из ввезенных 200 рублей смог потратить 20, больше вообще ничего не мог купить качестве подарков домой. Тогда в 1989 я побывал в Кракове (жил в номере-люкс в отеле POLONIA - вы - Альтернативщик - наверняка мимо него ходите - вот на втором этаже номер с балконом - это огромный люкс-апартамент). Потом ностальгически хотел поселиться именно в нем с женой - не потянул по деньгам - это очень приличный отель недалеко от сердца Кракова. В Кракове не заблужусь. Потом посетил Бельско-Бяла и уехал в горы в Вислу на горнолыжный курорт. Там подвернул ногу во время спуска и долго лечил "постравматический синдром" в колене в Украине. С тех пор я влюбился в Польшу. - с тех пор я регулярно езжу в Польшу на горнолыжное курорты, в этом сезоне был 2 (два) раза. - я бывал в Польше по делам своей работы каждые (!!!) 2 недели (!!!) примерно. Это было в 1990-2000 годах. - в 1998 году меня пригласил ныне директор, а тогда просто экскурсовод Игорь Захаренко ("Феерия") быть гидом по Польше во время одной туристической поездки, организованной фирмой "Инкомарктур", где он тогда работал. Мы встретились в Варшаве ранним утром - я приехал на электричке из Люблина, до Люблина из Украины доехал на автобусе из Ковеля. Автобус с туристами вышел из Варшавы в 7-30 утра и взял курс на Берлин. Вот всю дорогу по Польше с микрофоном в двухэтажном автобусе был я. В Берлин приехали около 21-00. Чтобы мне было легче развлекать туристов (по дороге были 2 остановки), Игорь угощал меня пивом. Польским. С тех пор не знаю ничего лучшего, чем польское пиво! Речь моя лилась просто как река... Я рассказывал обо всем на свете: об образовании в Польше, о транспорте, религии, о медицине, и так далее. - неоднократно бывая в Польше, я конечно, присматривался к недвижимости. Мне импонировали готовые новостройки в европейском стиле в районе Бельско-Бяла. Ориентир цены - 1 500 евро квадрат. Логика была такая: на полпути между горнолыжными курортами и Краковом. Сказка! - в 2012 году я купил путевку для младшего сына в горный лагерь в Висле с обучением там ТОЛЬКО на английском языке. "Пионервожатые" были из США. В группе были мальчики из Великобритании, Польши, Франции. Сам жил в отеле в Висле 2 недели - у меня было авто напрокат и я с удовольствием путешествовал по горной Польше и проводил время в аквапарке отеля "Голембиовски" (всем рекомендую). Иногда заезжал в Чехию - купить чешского пива. - Итак: я Польшу знаю очень и очень хорошо, бываю каждый год многократно. Но недвигу я там не купил по простым причинам: а) покупка недвижимости в Польше на дает право ни при каких условиях получить Вид на жительство. б) приличная недвига в Польше стоит примерно в 1,5-2 раза дороже, чем в Анталии. в) мои дети живут и работают в Калифорнии - чем их может удивить Польша? НИ-ЧЕМ. То есть мои вложения в Польшу лично я признал БЕЗперспективными. В прошлом году один из сыновей рейсом British airways прилетел в Мюнхен, там взял авто напрокат, проехал через Германию и Швейцарию во Францию, где неделю погостил у своей тещи, оттуда через побережье Средиземного моря с ночевкой в Ницце приехал в Италию, где я его уже ждал в горном отеле (приехал на своем авто из Львова через Краков). Неделя на горнолыжном курорте. Назад двумя машинами приехали в Мюнхен, переночевали отеле, утром я посадил их в самолет тех же авиалиний и они улетели "домой". А я уехал в Катовице, и оттуда - во Львов.
P.S. У подруги жены сын выехал в Польшу на заработки - начал копать траншеи под кабели. Копал-копал-копал - я мимо траншеи проходила дочка директора фирмы... Ну, он ее и "вкопал" - теперь гражданин Польши и сменил фамилию "Черв"як" на "Витковский". Отличный вариант!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt Ваша позиция ясна, но мне непонятно чем Турция более лояльна к украинцам (кроме цен на недвигу, кстати сколько стоит месячная аренда квартиры стоимостью в 50 000долларов.)
В Краков я приехал недавно, по безвизу, получил приглашение на работу, вернулся в Киев и за неделю получил рабочую визу на полгода. Я не знаю польского языка, но без проблем нахожу общий язык с молодёжью на английском или перехожу на украинский(подобный с польским), веду бизнес здесь и не имею сложностей с гос.органами в получении каких-либо документов. Первичка здесь начинается от 6000зл. за метр.
Вы все верно пишите. И, чтобы получить 6 000 злотых в KANTOR'e Кракова, надо сдать = 1760 долларов. Это за квадрат жилья. В Анталии квадрат недвиги такого же качества стоит почти в 2 раза дешевле.
Я, так же как Вы не знаете польского, не знаю турецкий язык. И не нужно знать. Достаточно выучить цифры. Хотя бы от 1 до 10. Этого достаточно. Везде Вас встретят с улыбкой (в прошлом году в мае сели на авто в Тулузе сваха со сватом - приехали во Львов - потом побывали в Киеве и в Днепре - всего в одну сторону 3 600 км - так вот первое, что они сказали - "Почему здесь никто не улыбается? (!!!)) Самое главное в вашем вопросе: Вы приехали в Польшу работать. А мне этого НЕ НУЖНО. На остальные вопросы отвечу потом - уезжаю на "Праздник апельсинов" в один из парков Анталии.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.