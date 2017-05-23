Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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sinus написав:Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!
Най пише! Головне, що за темою гілки. Тому що на львівському форумі п.Акурт з своїм нарцисичним флудом про Турцію - був як п,яте колесо у воза! Побвчимо, наскільки його вистачить. Схоже, що він вже списався, як М.Горький з "Жізнью Кліма Самгіна". Най строчить! І долярчикам користь і інтерес, і собі на чарку закарпатського коньяку заробить.
Явилась милість нам Господня І оживила світ, немов в раю; В знаменне світле свято Великодня Вітаю щиро кожну я сім’ю. Бажаю щастя й злагоди в родині...
Ми у Турції теж святкуємо. Ось наша паска. Ну, як ви бачите, збоченці лютують навіть у Святі дні, ми їх перехресимо та самі сплюнемо три рази через ліве плече. Тьху-тьху-тьху.
А я тепер розкажу про нашу вечерю вчора та сніданок зранку. Ось вечеря в суботу напередодні Пасхи. Розказую. Ліворуч - "Сарма" , у нас її інколи, як у Криму, називають "Долма". Це - щось на гатунок голубців, але завернуто у виноградні листя. Без м"яса. Саме цю Сарму виготовила справжня анталійська турчанка - років з 60 їй. На наше прохання скоштувати щось справжнье турецьке. Листя від винограду вже квашені вона купує на базарі. Не гірше Сарма за якістю продається в магазинах. Упаковка - 10 штук - коштує 2,5 ліри або приблизно 16 гривень.
Праворуч - оливки. Куплені на базарі. Тут їх продають десь 20 видів різних. Всі можна пробувати перед купівлею. Ціна 12-22 ліри за кіло. Це 84-150 гривень кіло. Не баночка в 200 грамів, а кіло. Найдорожчі - чорні копчені, ось ці я купив за 22 ліри кіло. Узяв грамів 300... Дуже смачні і дуже поживні. Кажуть, що вони містять природний сілданафіл - основний компонент Віагри. Це добре. Чом бі й ні, змість однієї - дві або три, вірно ж?
Посередині - чисто турецький витвір кулінарного мистецтва - називається "Піде". Це щось на гатунок італійської піцци. Я її взяв як напівфабрикат - упаковка - там 4 штуки - коштує 3 ліри або 21 гривню. Напівфабрикат такий: треба розігріти електродуховку до 250 градусів та поставити на середній піддон на 5 хвилин. Смачне "Піде" готове! До таких страв в мене є турецьки вина. Жінці - бокал - білого Шардоне - врожаю 2014 року. Собі - бокал - червоного сухого Мерло-Каберне - врожаю 2013 року. Така пляшка коштує 18 лір або 126 гривень. Вино справжнє. Вино є столовим і не є дорогим. Так, сухеньке на вечерю...
Сніданок. Головний компонент: класичний йогурт. Звертаю увагу: як і всьому світі, йогурт продается в пластикових відрах. Вміст - 2 (ДВА) кілограми. Вчора купив за 6 лір або 42 гривні. Йогурт такий густий, що треба набирати великою ложкою. В Турції, як і в усьму світі, невідомим є витвір хімічного українського мистецтва під назвою "Йогурт питний", який продають у пластикових колбах місткістю по 270-290 мл та ціною в 17 гривень. До йогурту - на польский манер - варення. В мене його три види: помаранчове, лимонне, інжирне... Ну ось, поки збоченці та невдахи, які в мене в "ігнорі", готують на мене брудний пасквіль, збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон. Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Добре! Жінка збирає тормозок до каньону. Я готую кросівки. Син подарував спеціально для гірських мандрів - якісь хитрі американські. https://www.lasportiva.com/en/ Фото зрОблю.
P.S. Вчора другий раз за останні пів-року сплатив рахунок за електрику. 40 лір, або приблизно 280 гривень. Тут не треба самому кудись вводити показники лічильника: приходить інспектор, зчитує інфу з лічильника та роздруковує квитанцію. Ціна на електрику така сама, як в Украіні. Якщо рахунок не перевищує 140 гривень - він не виставляється. Точніше виставляється, але у рахунку пишуть: СУМА МАЛА - ОПЛАЧУВАТИ НЕ ТРЕБА. Оплатив через інет-банкінг, оплата можлива тільки карткою турецького банку. Оплата карткою Привату або іншого банку (в мене ще є А-банк та Альфа-банк) неможлива - оплата блокується. В магазинах розплачуватися українськими картками можна.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.