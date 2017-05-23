RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:15

  sinus написав:Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!
Най пише! Головне, що за темою гілки. Тому що на львівському форумі п.Акурт з своїм нарцисичним флудом про Турцію - був як п,яте колесо у воза! Побвчимо, наскільки його вистачить. Схоже, що він вже списався, як М.Горький з "Жізнью Кліма Самгіна". Най строчить! І долярчикам користь і інтерес, і собі на чарку закарпатського коньяку заробить.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18615
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:54

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині...

Ми у Турції теж святкуємо. Ось наша паска.
Зображення
Ну, як ви бачите, збоченці лютують навіть у Святі дні, ми їх перехресимо та самі сплюнемо три рази через ліве плече. Тьху-тьху-тьху.

А я тепер розкажу про нашу вечерю вчора та сніданок зранку.
Ось вечеря в суботу напередодні Пасхи.
Зображення
Розказую.
Ліворуч - "Сарма" , у нас її інколи, як у Криму, називають "Долма". Це - щось на гатунок голубців, але завернуто у виноградні листя. Без м"яса.
Саме цю Сарму виготовила справжня анталійська турчанка - років з 60 їй. На наше прохання скоштувати щось справжнье турецьке. Листя від винограду вже квашені вона купує на базарі.
Не гірше Сарма за якістю продається в магазинах.
Упаковка - 10 штук - коштує 2,5 ліри або приблизно 16 гривень.

Праворуч - оливки. Куплені на базарі. Тут їх продають десь 20 видів різних. Всі можна пробувати перед купівлею. Ціна 12-22 ліри за кіло. Це 84-150 гривень кіло. Не баночка в 200 грамів, а кіло. Найдорожчі - чорні копчені, ось ці я купив за 22 ліри кіло. Узяв грамів 300... Дуже смачні і дуже поживні. Кажуть, що вони містять природний сілданафіл - основний компонент Віагри. Це добре. Чом бі й ні, змість однієї - дві або три, вірно ж?

Посередині - чисто турецький витвір кулінарного мистецтва - називається "Піде".
Це щось на гатунок італійської піцци.
Я її взяв як напівфабрикат - упаковка - там 4 штуки - коштує 3 ліри або 21 гривню.
Зображення
Напівфабрикат такий: треба розігріти електродуховку до 250 градусів та поставити на середній піддон на 5 хвилин. Смачне "Піде" готове!
До таких страв в мене є турецьки вина.
Жінці - бокал - білого Шардоне - врожаю 2014 року.
Собі - бокал - червоного сухого Мерло-Каберне - врожаю 2013 року.
Така пляшка коштує 18 лір або 126 гривень. Вино справжнє. Вино є столовим і не є дорогим. Так, сухеньке на вечерю...
Зображення

Сніданок.
Головний компонент: класичний йогурт.
Зображення
Звертаю увагу: як і всьому світі, йогурт продается в пластикових відрах. Вміст - 2 (ДВА) кілограми. Вчора купив за 6 лір або 42 гривні.
Зображення
Йогурт такий густий, що треба набирати великою ложкою.
Зображення
В Турції, як і в усьму світі, невідомим є витвір хімічного українського мистецтва під назвою "Йогурт питний", який продають у пластикових колбах місткістю по 270-290 мл та ціною в 17 гривень.
До йогурту - на польский манер - варення. В мене його три види: помаранчове, лимонне, інжирне...
Зображення
Ну ось, поки збоченці та невдахи, які в мене в "ігнорі", готують на мене брудний пасквіль, збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон.
Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон.
Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?


Зі святом вас, п Акурт!

щоб розвіяти усі негативи - зробіть по дорозі і під час фото-колаж!
потіште себе і шановну публіку чарівними краєвидами далеких країн

Смачної паски та ковбаски :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1871
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:15

Добре!
Жінка збирає тормозок до каньону. Я готую кросівки. Син подарував спеціально для гірських мандрів - якісь хитрі американські.
https://www.lasportiva.com/en/
Фото зрОблю.

P.S. Вчора другий раз за останні пів-року сплатив рахунок за електрику.
40 лір, або приблизно 280 гривень.
Тут не треба самому кудись вводити показники лічильника: приходить інспектор, зчитує інфу з лічильника та роздруковує квитанцію. Ціна на електрику така сама, як в Украіні. Якщо рахунок не перевищує 140 гривень - він не виставляється. Точніше виставляється, але у рахунку пишуть: СУМА МАЛА - ОПЛАЧУВАТИ НЕ ТРЕБА.
Оплатив через інет-банкінг, оплата можлива тільки карткою турецького банку. Оплата карткою Привату або іншого банку (в мене ще є А-банк та Альфа-банк) неможлива - оплата блокується. В магазинах розплачуватися українськими картками можна.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 209, 210, 211
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2103 140986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 09:59
greenozon
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 389793
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16227
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.