Додано: Нед 08 кві, 2018 09:54

Упаковка - 10 штук - коштує 2,5 ліри або приблизно 16 гривень.

Явилась милість нам ГосподняІ оживила світ, немов в раю;В знаменне світле свято ВеликодняВітаю щиро кожну я сім’ю.Бажаю щастя й злагоди в родині...Ми у Турції теж святкуємо. Ось наша паска.Ну, як ви бачите, збоченці лютують навіть у Святі дні, ми їх перехресимо та самі сплюнемо три рази через ліве плече. Тьху-тьху-тьху.А я тепер розкажу про нашу вечерю вчора та сніданок зранку.Ось вечеря в суботу напередодні Пасхи.Розказую.Ліворуч - "Сарма" , у нас її інколи, як у Криму, називають "Долма". Це - щось на гатунок голубців, але завернуто у виноградні листя. Без м"яса.Саме цю Сарму виготовила справжня анталійська турчанка - років з 60 їй. На наше прохання скоштувати щось справжнье турецьке. Листя від винограду вже квашені вона купує на базарі.Не гірше Сарма за якістю продається в магазинах.Праворуч - оливки. Куплені на базарі. Тут їх продають десь 20 видів різних. Всі можна пробувати перед купівлею. Ціна 12-22 ліри за кіло. Це 84-150 гривень кіло.Найдорожчі - чорні копчені, ось ці я купив за 22 ліри кіло. Узяв грамів 300... Дуже смачні і дуже поживні. Кажуть, що вони містять природний сілданафіл - основний компонент Віагри. Це добре. Чом бі й ні, змість однієї - дві або три, вірно ж?Посередині - чисто турецький витвір кулінарного мистецтва - називається "Піде".Це щось на гатунок італійської піцци.Я її взяв як напівфабрикат - упаковка - там 4 штуки - коштує 3 ліри або 21 гривню.Напівфабрикат такий: треба розігріти електродуховку до 250 градусів та поставити на середній піддон на 5 хвилин. Смачне "Піде" готове!До таких страв в мене є турецьки вина.Жінці - бокал - білого Шардоне - врожаю 2014 року.Собі - бокал - червоного сухого Мерло-Каберне - врожаю 2013 року.Така пляшка коштує 18 лір або 126 гривень. Вино справжнє. Вино є столовим і не є дорогим. Так, сухеньке на вечерю...Головний компонент: класичний йогурт.Звертаю увагу: як і всьому світі, йогурт продается в пластикових відрах. Вміст - 2 (ДВА) кілограми. Вчора купив за 6 лір або 42 гривні.Йогурт такий густий, що треба набирати великою ложкою.В Турції, як і в усьму світі, невідомим є витвір хімічного українського мистецтва під назвою "Йогурт питний", який продають у пластикових колбах місткістю по 270-290 мл та ціною в 17 гривень.До йогурту - на польский манер - варення. В мене його три види: помаранчове, лимонне, інжирне...Ну ось, поки збоченці та невдахи, які в мене в "ігнорі", готують на мене брудний пасквіль, збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії -Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?