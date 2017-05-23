RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 07:15

  sinus написав:Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!
Най пише! Головне, що за темою гілки. Тому що на львівському форумі п.Акурт з своїм нарцисичним флудом про Турцію - був як п,яте колесо у воза! Побвчимо, наскільки його вистачить. Схоже, що він вже списався, як М.Горький з "Жізнью Кліма Самгіна". Най строчить! І долярчикам користь і інтерес, і собі на чарку закарпатського коньяку заробить.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18615
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1078 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 09:54

Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині...

Ми у Турції теж святкуємо. Ось наша паска.
Зображення
Ну, як ви бачите, збоченці лютують навіть у Святі дні, ми їх перехресимо та самі сплюнемо три рази через ліве плече. Тьху-тьху-тьху.

А я тепер розкажу про нашу вечерю вчора та сніданок зранку.
Ось вечеря в суботу напередодні Пасхи.
Зображення
Розказую.
Ліворуч - "Сарма" , у нас її інколи, як у Криму, називають "Долма". Це - щось на гатунок голубців, але завернуто у виноградні листя. Без м"яса.
Саме цю Сарму виготовила справжня анталійська турчанка - років з 60 їй. На наше прохання скоштувати щось справжнье турецьке. Листя від винограду вже квашені вона купує на базарі.
Не гірше Сарма за якістю продається в магазинах.
Упаковка - 10 штук - коштує 2,5 ліри або приблизно 16 гривень.

Праворуч - оливки. Куплені на базарі. Тут їх продають десь 20 видів різних. Всі можна пробувати перед купівлею. Ціна 12-22 ліри за кіло. Це 84-150 гривень кіло. Не баночка в 200 грамів, а кіло. Найдорожчі - чорні копчені, ось ці я купив за 22 ліри кіло. Узяв грамів 300... Дуже смачні і дуже поживні. Кажуть, що вони містять природний сілданафіл - основний компонент Віагри. Це добре. Чом бі й ні, змість однієї - дві або три, вірно ж?

Посередині - чисто турецький витвір кулінарного мистецтва - називається "Піде".
Це щось на гатунок італійської піцци.
Я її взяв як напівфабрикат - упаковка - там 4 штуки - коштує 3 ліри або 21 гривню.
Зображення
Напівфабрикат такий: треба розігріти електродуховку до 250 градусів та поставити на середній піддон на 5 хвилин. Смачне "Піде" готове!
До таких страв в мене є турецьки вина.
Жінці - бокал - білого Шардоне - врожаю 2014 року.
Собі - бокал - червоного сухого Мерло-Каберне - врожаю 2013 року.
Така пляшка коштує 18 лір або 126 гривень. Вино справжнє. Вино є столовим і не є дорогим. Так, сухеньке на вечерю...
Зображення

Сніданок.
Головний компонент: класичний йогурт.
Зображення
Звертаю увагу: як і всьому світі, йогурт продается в пластикових відрах. Вміст - 2 (ДВА) кілограми. Вчора купив за 6 лір або 42 гривні.
Зображення
Йогурт такий густий, що треба набирати великою ложкою.
Зображення
В Турції, як і в усьму світі, невідомим є витвір хімічного українського мистецтва під назвою "Йогурт питний", який продають у пластикових колбах місткістю по 270-290 мл та ціною в 17 гривень.
До йогурту - на польский манер - варення. В мене його три види: помаранчове, лимонне, інжирне...
Зображення
Ну ось, поки збоченці та невдахи, які в мене в "ігнорі", готують на мене брудний пасквіль, збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон.
Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон.
Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?


Зі святом вас, п Акурт!

щоб розвіяти усі негативи - зробіть по дорозі і під час фото-колаж!
потіште себе і шановну публіку чарівними краєвидами далеких країн

Смачної паски та ковбаски :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1871
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 10:15

Добре!
Жінка збирає тормозок до каньону. Я готую кросівки. Син подарував спеціально для гірських мандрів - якісь хитрі американські.
https://www.lasportiva.com/en/
Фото зрОблю.
Автівка готова... Крім нас двох (я і жінка) в компанію просяться двоє дорослих мешканців Анталії та двоє їх дітей.
Ну, що ж, нехай турки та туркені покатаються на автівці із ЛЬВІВСЬКОЮ реєстрацією.
Зображення

P.S. Вчора другий раз за останні пів-року сплатив рахунок за електрику.
40 лір, або приблизно 280 гривень.
Тут не треба самому кудись вводити показники лічильника: приходить інспектор, зчитує інфу з лічильника та роздруковує квитанцію. Ціна на електрику така сама, як в Украіні. Якщо рахунок не перевищує 140 гривень - він не виставляється. Точніше виставляється, але у рахунку пишуть: СУМА МАЛА - ОПЛАЧУВАТИ НЕ ТРЕБА.
Оплатив через інет-банкінг, оплата можлива тільки карткою турецького банку. Оплата карткою Привату або іншого банку (в мене ще є А-банк та Альфа-банк) неможлива - оплата блокується. В магазинах розплачуватися українськими картками можна.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 12:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt, чесно кажучи ще по львівській гілці мене вражали завзятість з якою ви дописуєте, але головне, була незрозуміла мета, якій підкорені більшість Ваших дописів. Власне допис, яким Ви започаткували цю гілку, частково пояснює мету. Хоча не відповідає на всі питання, і викликає нові, але це природній, нормальний процес.

  akurt написав:- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда.
- мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них.
- будучі впевненим в тому, що нас оточують на 50 відсотків люде не те, щоби примітивні, але люде, мозок яких не розвивається, я прийняв рішення виїхати на життя за кордон.


Мене також засмучує більшість з процитованого. Більш того, в мене дуже багато друзів і знайомих, яких це теж засмучує. Питання в тому, яка на це реакція. Мої спостереження, що активні і (розумні закреслено) з розвинутим критичним мисленням люди поділяються на дві категорії:
1. ті, хто виршує цю ситуацію якось змінити, нехай і в середньо- і довго-строковій перспективі. Мені хотілося б вірити, що я десь серед першої групи. Хоча, коли я дивлюсь на своїх знайомих, я розумію, що масштаб речей, які роблять вони, вражає - нові навчальні програми в університетах, нові дитячі садочки і школи - це все речі, які дадуть результат через 10-20 років.
2. ті, хто вирішив, що "один в полі не воїн", і виїхали за кордон.

Друга категорія ділиться на дві підгрупи:
2.1. ті, хто підтримують перших - як правило, в них тут залишились родичі, вони розглядають можливість повернутися в Україну після того, як зароблять грошей/завершать навчання/та ін. Вони підтримують проекти фінансово, під час приїздів в Україну вони беруть участь в освітніх проектах, читають семінари, діляться досвідом.
2.2. ті, хто потрапив в більш розвинуте середовище, на все готове, і очманівши від того всього щастя, яке на них звалилося (інфраструктура, чистота, культура та ін) починає повчати, тих, хто залишився, видаючи свій спосіб вирішення проблем, як єдино вірний.

Особисто мене така поведінка категорії 2.2 дуже дратує. Частково через те, що між категоріями 1 і 2.2 йде боротьба за "неокрепшие умы". Коли мозок починає розвиватися, в людей починають з'являтися питання, і відповідей шукають в розумних людей. Ось тут і виникає конкуренція між цими групами.
- перша група будує системні процеси (освіта, медицина, право), і пропагує кропітку працю, для досягнення довгострокових цілей.
- друга група пропагує звалити з країни будь-якою ціною, заробивши гроші на це в найкоротший термін.
Короткотермінові і довготермінові цілі дуже часто конкурують.

  akurt написав:Я дуже люблю Україну. Я проїхав її за кермоом від Севастополя до кордону з Белорусією та від Чопа до кордону із Росією. Я патріот.


Тут в мене виникає когнитивний дисонанс. Чому? Давайте заглянемо у вікіпедію.

Патріот — особа, яка відчуває патріотизм


Патріоти́зм — громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.


Необхідність захищати (а на практиці це часто означає "жертвувати своїми інтересами") не закінчилась в лютому 2014 року, вона існує і досі.

Це все була прелюдія. Тепер власне питання. Якщо проаналізувати ваші дописи, то там є дві теми:
- фінансова грамотність - ви ділитесь досвідом щодо прийняття фінансових рішень, привертаєте увагу читачів щодо фінансового планування, створення капіталу, організації пасивного доходу, фінансової свободи врешті-решт. Це такая освітня компонента, що займає 20-30% контенту. Ця частина мені дуже подобається, вона попадає в категорію 2.1.
- популяризація "пораженческих настроений" щодо майбутнього країни (Ваш прогноз на 2098 рік мене мало тішить із зрозумілих причин) і виїзду за кордон як способу вирішення всіх проблем - це 70-80%, це класична риторика групи 2.2, в якій відсутні будь-які прояви патріотизму. Ви реалізували виключно свої інтереси, не пожертвувавши ними заради країни. Окрім того, поведінка, яку Ви пропагуєте (виїзд активної частини населення за кордон, згортання малого бізнесу, перехід в статус рант'є), суттево шкодить інтересам України в довгостроковій перспективі.

Перша тема (за яку я Вам щиро вдячний, там є що почитати, і над чим подумати, але ж важко вишукувати ті 20-30% серед всього потоку) тут є слабенькою ширмою для другої. Питання, яка мета того всього? Ну влаштували ви своє життя, ну вирішили ділитися досвідом, ну ОК. Але пропаганда навіщо? Причому те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи. За реалізації вашого сценарію, Вашим друзям з Дніпра, за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири, або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії.
Coder
 
Повідомлень: 19
З нами з: 28.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 209, 210, 211
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2103 141076
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 09:59
greenozon
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 389797
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16228
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55344)
08.04.2018 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.