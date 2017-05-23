Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sinus написав:Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!
Най пише! Головне, що за темою гілки. Тому що на львівському форумі п.Акурт з своїм нарцисичним флудом про Турцію - був як п,яте колесо у воза! Побвчимо, наскільки його вистачить. Схоже, що він вже списався, як М.Горький з "Жізнью Кліма Самгіна". Най строчить! І долярчикам користь і інтерес, і собі на чарку закарпатського коньяку заробить.
Явилась милість нам Господня І оживила світ, немов в раю; В знаменне світле свято Великодня Вітаю щиро кожну я сім’ю. Бажаю щастя й злагоди в родині...
Ми у Турції теж святкуємо. Ось наша паска. Ну, як ви бачите, збоченці лютують навіть у Святі дні, ми їх перехресимо та самі сплюнемо три рази через ліве плече. Тьху-тьху-тьху.
А я тепер розкажу про нашу вечерю вчора та сніданок зранку. Ось вечеря в суботу напередодні Пасхи. Розказую. Ліворуч - "Сарма" , у нас її інколи, як у Криму, називають "Долма". Це - щось на гатунок голубців, але завернуто у виноградні листя. Без м"яса. Саме цю Сарму виготовила справжня анталійська турчанка - років з 60 їй. На наше прохання скоштувати щось справжнье турецьке. Листя від винограду вже квашені вона купує на базарі. Не гірше Сарма за якістю продається в магазинах. Упаковка - 10 штук - коштує 2,5 ліри або приблизно 16 гривень.
Праворуч - оливки. Куплені на базарі. Тут їх продають десь 20 видів різних. Всі можна пробувати перед купівлею. Ціна 12-22 ліри за кіло. Це 84-150 гривень кіло. Не баночка в 200 грамів, а кіло. Найдорожчі - чорні копчені, ось ці я купив за 22 ліри кіло. Узяв грамів 300... Дуже смачні і дуже поживні. Кажуть, що вони містять природний сілданафіл - основний компонент Віагри. Це добре. Чом бі й ні, змість однієї - дві або три, вірно ж?
Посередині - чисто турецький витвір кулінарного мистецтва - називається "Піде". Це щось на гатунок італійської піцци. Я її взяв як напівфабрикат - упаковка - там 4 штуки - коштує 3 ліри або 21 гривню. Напівфабрикат такий: треба розігріти електродуховку до 250 градусів та поставити на середній піддон на 5 хвилин. Смачне "Піде" готове! До таких страв в мене є турецьки вина. Жінці - бокал - білого Шардоне - врожаю 2014 року. Собі - бокал - червоного сухого Мерло-Каберне - врожаю 2013 року. Така пляшка коштує 18 лір або 126 гривень. Вино справжнє. Вино є столовим і не є дорогим. Так, сухеньке на вечерю...
Сніданок. Головний компонент: класичний йогурт. Звертаю увагу: як і всьому світі, йогурт продается в пластикових відрах. Вміст - 2 (ДВА) кілограми. Вчора купив за 6 лір або 42 гривні. Йогурт такий густий, що треба набирати великою ложкою. В Турції, як і в усьму світі, невідомим є витвір хімічного українського мистецтва під назвою "Йогурт питний", який продають у пластикових колбах місткістю по 270-290 мл та ціною в 17 гривень. До йогурту - на польский манер - варення. В мене його три види: помаранчове, лимонне, інжирне... Ну ось, поки збоченці та невдахи, які в мене в "ігнорі", готують на мене брудний пасквіль, збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон. Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Добре! Жінка збирає тормозок до каньону. Я готую кросівки. Син подарував спеціально для гірських мандрів - якісь хитрі американські. https://www.lasportiva.com/en/ Фото зрОблю. Автівка готова... Крім нас двох (я і жінка) в компанію просяться двоє дорослих мешканців Анталії та двоє їх дітей. Ну, що ж, нехай турки та туркені покатаються на автівці із ЛЬВІВСЬКОЮ реєстрацією.
P.S. Вчора другий раз за останні пів-року сплатив рахунок за електрику. 40 лір, або приблизно 280 гривень. Тут не треба самому кудись вводити показники лічильника: приходить інспектор, зчитує інфу з лічильника та роздруковує квитанцію. Ціна на електрику така сама, як в Украіні. Якщо рахунок не перевищує 140 гривень - він не виставляється. Точніше виставляється, але у рахунку пишуть: СУМА МАЛА - ОПЛАЧУВАТИ НЕ ТРЕБА. Оплатив через інет-банкінг, оплата можлива тільки карткою турецького банку. Оплата карткою Привату або іншого банку (в мене ще є А-банк та Альфа-банк) неможлива - оплата блокується. В магазинах розплачуватися українськими картками можна.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt, чесно кажучи ще по львівській гілці мене вражали завзятість з якою ви дописуєте, але головне, була незрозуміла мета, якій підкорені більшість Ваших дописів. Власне допис, яким Ви започаткували цю гілку, частково пояснює мету. Хоча не відповідає на всі питання, і викликає нові, але це природній, нормальний процес.
akurt написав:- мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда. - мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них. - будучі впевненим в тому, що нас оточують на 50 відсотків люде не те, щоби примітивні, але люде, мозок яких не розвивається, я прийняв рішення виїхати на життя за кордон.
Мене також засмучує більшість з процитованого. Більш того, в мене дуже багато друзів і знайомих, яких це теж засмучує. Питання в тому, яка на це реакція. Мої спостереження, що активні і (розумні закреслено) з розвинутим критичним мисленням люди поділяються на дві категорії: 1. ті, хто виршує цю ситуацію якось змінити, нехай і в середньо- і довго-строковій перспективі. Мені хотілося б вірити, що я десь серед першої групи. Хоча, коли я дивлюсь на своїх знайомих, я розумію, що масштаб речей, які роблять вони, вражає - нові навчальні програми в університетах, нові дитячі садочки і школи - це все речі, які дадуть результат через 10-20 років. 2. ті, хто вирішив, що "один в полі не воїн", і виїхали за кордон.
Друга категорія ділиться на дві підгрупи: 2.1. ті, хто підтримують перших - як правило, в них тут залишились родичі, вони розглядають можливість повернутися в Україну після того, як зароблять грошей/завершать навчання/та ін. Вони підтримують проекти фінансово, під час приїздів в Україну вони беруть участь в освітніх проектах, читають семінари, діляться досвідом. 2.2. ті, хто потрапив в більш розвинуте середовище, на все готове, і очманівши від того всього щастя, яке на них звалилося (інфраструктура, чистота, культура та ін) починає повчати, тих, хто залишився, видаючи свій спосіб вирішення проблем, як єдино вірний.
Особисто мене така поведінка категорії 2.2 дуже дратує. Частково через те, що між категоріями 1 і 2.2 йде боротьба за "неокрепшие умы". Коли мозок починає розвиватися, в людей починають з'являтися питання, і відповідей шукають в розумних людей. Ось тут і виникає конкуренція між цими групами. - перша група будує системні процеси (освіта, медицина, право), і пропагує кропітку працю, для досягнення довгострокових цілей. - друга група пропагує звалити з країни будь-якою ціною, заробивши гроші на це в найкоротший термін. Короткотермінові і довготермінові цілі дуже часто конкурують.
akurt написав:Я дуже люблю Україну. Я проїхав її за кермоом від Севастополя до кордону з Белорусією та від Чопа до кордону із Росією. Я патріот.
Тут в мене виникає когнитивний дисонанс. Чому? Давайте заглянемо у вікіпедію.
Патріот — особа, яка відчуває патріотизм
Патріоти́зм — громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.
Необхідність захищати (а на практиці це часто означає "жертвувати своїми інтересами") не закінчилась в лютому 2014 року, вона існує і досі.
Це все була прелюдія. Тепер власне питання. Якщо проаналізувати ваші дописи, то там є дві теми: - фінансова грамотність - ви ділитесь досвідом щодо прийняття фінансових рішень, привертаєте увагу читачів щодо фінансового планування, створення капіталу, організації пасивного доходу, фінансової свободи врешті-решт. Це такая освітня компонента, що займає 20-30% контенту. Ця частина мені дуже подобається, вона попадає в категорію 2.1. - популяризація "пораженческих настроений" щодо майбутнього країни (Ваш прогноз на 2098 рік мене мало тішить із зрозумілих причин) і виїзду за кордон як способу вирішення всіх проблем - це 70-80%, це класична риторика групи 2.2, в якій відсутні будь-які прояви патріотизму. Ви реалізували виключно свої інтереси, не пожертвувавши ними заради країни. Окрім того, поведінка, яку Ви пропагуєте (виїзд активної частини населення за кордон, згортання малого бізнесу, перехід в статус рант'є), суттево шкодить інтересам України в довгостроковій перспективі.
Перша тема (за яку я Вам щиро вдячний, там є що почитати, і над чим подумати, але ж важко вишукувати ті 20-30% серед всього потоку) тут є слабенькою ширмою для другої. Питання, яка мета того всього? Ну влаштували ви своє життя, ну вирішили ділитися досвідом, ну ОК. Але пропаганда навіщо? Причому те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи. За реалізації вашого сценарію, Вашим друзям з Дніпра, за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири, або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії.
Еще Лев Толстой в своих произведениях глуюбоко исследовал тему патриотизма, гуманизма, прийдя к выводу что наибольшей ценностью является человеческая жизнь. Жизнь одна- и потратить ее на борьбу с укробидлоэлитой глупо.
К счастью, в современной украинской школе не изучают творчество классиков - их заменили произведения украинских сельских графоманов, обьедененных в курс "украинская литература".
Поэтому любителей повоевать с ветряными мельницами много, к сожалению - за счет нормальных людей все эти войны.
Я полностью согласен с аккуртом - человек ищет где лучше, как рыба - где глубже.
Если ТОП-менеджмент страны не в состоянии создать комфортные условия - то нужно менять или менеджмент, или страну.
Вы бы жили любой ценой в Сомали, собирая бананы с пальмы, без медобслуживания и с риском схлопотать случайную пулю от местных атошников? Или при первом удобном случае выучили бы английский и переехали бы в США изучать робототехнику?
Прикольно читати опуси ображених на життя людей))) щось я не бачу постів власне про купівлю нерухомості в ближньому чи дальньому зарубіжжі. Скарги на "тупість пересічних українців", на незручність проживання в Україні, критика украінськоі культури . Фото песиків , квіточок, моря і т.п. Де ж опуси про перевагу інвестицій в закордонну нерухомість???
Tribeca написав:риском схлопотать случайную пулю от местных атошников?
Вау! Чому пані Трайбека не в рідній її серцю Лугандондії??? Там не вчать українську мову, і "рюський мір" там править бал.
Tribeca написав:К счастью, в современной украинской школе не изучают творчество классиков - их заменили произведения украинских сельских графоманов, обьедененных в курс "украинская литература".
если вы дома не читаете и дети это видят, то никакая школа не привьет любви к чтению. разве что самоотверженный педагог, коих мало. это первое. когда я учился в школе, мне активно предлагали читать что-то вроде А.Приставкина и множества подобных русскоязычных авторов. не понимаю, чем они отличаются от названных вами "сельских графоманов". может быть вы мне расскажете? это второе. вам никто ничего не должен. границы открыты: хоть на восток, хоть на запад, хоть к басурманам на юг. это третье.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!