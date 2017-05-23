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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 кві, 2018 05:19
тема интересна,но 99% тут написанного вода. Конкретики нет.Да, мне хочется,как и большинству на этом форуме,большинству людей на планете чтобы дали мне "золотой рецепт",я его выполнили и я в шоколаде. Поэтому и читаю данный ресурс,по крупицам собираю инфу. В соседнем топике пишут-вкладывай в себя( путешествуй,смотри мир). Ага, а потом кушать захочется,купить новый телефон захочется и т.д. А денег нет т.к. ты своими деньгами помогал экономике других стран. Так и с этой темой. У меня есть деньги купить жилье в Турции. Куплю. Чем я должен заниматься, что замутить,чтобы проживая в Турции,оно приносило мне мин.1000 долл? ответ никто не скажет
Додано: Нед 08 кві, 2018 07:15
Най пише! Головне, що за темою гілки. Тому що на львівському форумі п.Акурт з своїм нарцисичним флудом про Турцію - був як п,яте колесо у воза! Побвчимо, наскільки його вистачить. Схоже, що він вже списався, як М.Горький з "Жізнью Кліма Самгіна". Най строчить! І долярчикам користь і інтерес, і собі на чарку закарпатського коньяку заробить.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 08 кві, 2018 09:54
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині...
Ми у Турції теж святкуємо. Ось наша паска.
Ну, як ви бачите, збоченці лютують навіть у Святі дні, ми їх перехресимо та самі сплюнемо три рази через ліве плече. Тьху-тьху-тьху.
А я тепер розкажу про нашу вечерю вчора та сніданок зранку.
Ось вечеря в суботу напередодні Пасхи.
Розказую.
Ліворуч - "Сарма" , у нас її інколи, як у Криму, називають "Долма". Це - щось на гатунок голубців, але завернуто у виноградні листя. Без м"яса.
Саме цю Сарму виготовила справжня анталійська турчанка - років з 60 їй. На наше прохання скоштувати щось справжнье турецьке. Листя від винограду вже квашені вона купує на базарі.
Не гірше Сарма за якістю продається в магазинах.
Упаковка - 10 штук - коштує 2,5 ліри або приблизно 16 гривень.
Праворуч - оливки. Куплені на базарі. Тут їх продають десь 20 видів різних. Всі можна пробувати перед купівлею. Ціна 12-22 ліри за кіло. Це 84-150 гривень кіло. Не баночка в 200 грамів, а кіло. Найдорожчі - чорні копчені, ось ці я купив за 22 ліри кіло. Узяв грамів 300... Дуже смачні і дуже поживні. Кажуть, що вони містять природний сілданафіл - основний компонент Віагри. Це добре. Чом бі й ні, змість однієї - дві або три, вірно ж?
Посередині - чисто турецький витвір кулінарного мистецтва - називається "Піде".
Це щось на гатунок італійської піцци.
Я її взяв як напівфабрикат - упаковка - там 4 штуки - коштує 3 ліри або 21 гривню.
Напівфабрикат такий: треба розігріти електродуховку до 250 градусів та поставити на середній піддон на 5 хвилин. Смачне "Піде" готове!
До таких страв в мене є турецьки вина.
Жінці - бокал - білого Шардоне - врожаю 2014 року.
Собі - бокал - червоного сухого Мерло-Каберне - врожаю 2013 року.
Така пляшка коштує 18 лір або 126 гривень. Вино справжнє. Вино є столовим і не є дорогим. Так, сухеньке на вечерю...
Сніданок.
Головний компонент: класичний йогурт.
Звертаю увагу: як і всьому світі, йогурт продается в пластикових відрах. Вміст - 2 (ДВА) кілограми. Вчора купив за 6 лір або 42 гривні.
Йогурт такий густий, що треба набирати великою ложкою.
В Турції, як і в усьму світі, невідомим є витвір хімічного українського мистецтва під назвою "Йогурт питний", який продають у пластикових колбах місткістю по 270-290 мл та ціною в 17 гривень.
До йогурту - на польский манер - варення. В мене його три види: помаранчове, лимонне, інжирне...
Ну ось, поки збоченці та невдахи, які в мене в "ігнорі", готують на мене брудний пасквіль, збираюся відвідати один із самих красивих каньонів неподалік Анталії - Гувер Каньон.
Кажуть, що кисневе отруєння гарантоване. Ну й хай, що мені втрачати?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 10:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Нед 08 кві, 2018 10:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Зі святом вас, п Акурт!
щоб розвіяти усі негативи - зробіть по дорозі і під час фото-колаж!
потіште себе і шановну публіку чарівними краєвидами далеких країн
Смачної паски та ковбаски
+50грн !
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Додано: Нед 08 кві, 2018 10:15
Добре!
Жінка збирає тормозок до каньону. Я готую кросівки. Син подарував спеціально для гірських мандрів - якісь хитрі американські.
Фото зрОблю.
Автівка готова... Крім нас двох (я і жінка) в компанію просяться двоє дорослих мешканців Анталії та двоє їх дітей.
Ну, що ж, нехай турки та туркені покатаються на автівці із ЛЬВІВСЬКОЮ реєстрацією.
P.S. Вчора другий раз за останні пів-року сплатив рахунок за електрику.
40 лір, або приблизно 280 гривень.
Тут не треба самому кудись вводити показники лічильника: приходить інспектор, зчитує інфу з лічильника та роздруковує квитанцію. Ціна на електрику така сама, як в Украіні. Якщо рахунок не перевищує 140 гривень - він не виставляється. Точніше виставляється, але у рахунку пишуть: СУМА МАЛА - ОПЛАЧУВАТИ НЕ ТРЕБА.
Оплатив через інет-банкінг, оплата можлива тільки карткою турецького банку. Оплата карткою Привату або іншого банку (в мене ще є А-банк та Альфа-банк) неможлива - оплата блокується. В магазинах розплачуватися українськими картками можна.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Нед 08 кві, 2018 12:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt, чесно кажучи ще по львівській гілці мене вражали завзятість з якою ви дописуєте, але головне, була незрозуміла мета, якій підкорені більшість Ваших дописів. Власне допис, яким Ви започаткували цю гілку, частково пояснює мету. Хоча не відповідає на всі питання, і викликає нові, але це природній, нормальний процес.
Мене також засмучує більшість з процитованого. Більш того, в мене дуже багато друзів і знайомих, яких це теж засмучує. Питання в тому, яка на це реакція. Мої спостереження, що активні і (розумні закреслено) з розвинутим критичним мисленням люди поділяються на дві категорії:
1. ті, хто виршує цю ситуацію якось змінити, нехай і в середньо- і довго-строковій перспективі. Мені хотілося б вірити, що я десь серед першої групи. Хоча, коли я дивлюсь на своїх знайомих, я розумію, що масштаб речей, які роблять вони, вражає - нові навчальні програми в університетах, нові дитячі садочки і школи - це все речі, які дадуть результат через 10-20 років.
2. ті, хто вирішив, що "один в полі не воїн", і виїхали за кордон.
Друга категорія ділиться на дві підгрупи:
2.1. ті, хто підтримують перших - як правило, в них тут залишились родичі, вони розглядають можливість повернутися в Україну після того, як зароблять грошей/завершать навчання/та ін. Вони підтримують проекти фінансово, під час приїздів в Україну вони беруть участь в освітніх проектах, читають семінари, діляться досвідом.
2.2. ті, хто потрапив в більш розвинуте середовище, на все готове, і очманівши від того всього щастя, яке на них звалилося (інфраструктура, чистота, культура та ін) починає повчати, тих, хто залишився, видаючи свій спосіб вирішення проблем, як єдино вірний.
Особисто мене така поведінка категорії 2.2 дуже дратує. Частково через те, що між категоріями 1 і 2.2 йде боротьба за "неокрепшие умы". Коли мозок починає розвиватися, в людей починають з'являтися питання, і відповідей шукають в розумних людей. Ось тут і виникає конкуренція між цими групами.
- перша група будує системні процеси (освіта, медицина, право), і пропагує кропітку працю, для досягнення довгострокових цілей.
- друга група пропагує звалити з країни будь-якою ціною, заробивши гроші на це в найкоротший термін.
Короткотермінові і довготермінові цілі дуже часто конкурують.
Тут в мене виникає когнитивний дисонанс. Чому? Давайте заглянемо у вікіпедію.
Необхідність захищати (а на практиці це часто означає "жертвувати своїми інтересами") не закінчилась в лютому 2014 року, вона існує і досі.
Це все була прелюдія. Тепер власне питання. Якщо проаналізувати ваші дописи, то там є дві теми:
- фінансова грамотність - ви ділитесь досвідом щодо прийняття фінансових рішень, привертаєте увагу читачів щодо фінансового планування, створення капіталу, організації пасивного доходу, фінансової свободи врешті-решт. Це такая освітня компонента, що займає 20-30% контенту. Ця частина мені дуже подобається, вона попадає в категорію 2.1.
- популяризація "пораженческих настроений" щодо майбутнього країни (Ваш прогноз на 2098 рік мене мало тішить із зрозумілих причин) і виїзду за кордон як способу вирішення всіх проблем - це 70-80%, це класична риторика групи 2.2, в якій відсутні будь-які прояви патріотизму. Ви реалізували виключно свої інтереси, не пожертвувавши ними заради країни. Окрім того, поведінка, яку Ви пропагуєте (виїзд активної частини населення за кордон, згортання малого бізнесу, перехід в статус рант'є), суттево шкодить інтересам України в довгостроковій перспективі.
Перша тема (за яку я Вам щиро вдячний, там є що почитати, і над чим подумати, але ж важко вишукувати ті 20-30% серед всього потоку) тут є слабенькою ширмою для другої. Питання, яка мета того всього? Ну влаштували ви своє життя, ну вирішили ділитися досвідом, ну ОК. Але пропаганда навіщо? Причому те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи. За реалізації вашого сценарію, Вашим друзям з Дніпра, за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири, або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії.
Додано: Нед 08 кві, 2018 13:21
Прикольно читати опуси ображених на життя людей))) щось я не бачу постів власне про купівлю нерухомості в ближньому чи дальньому зарубіжжі. Скарги на "тупість пересічних українців", на незручність проживання в Україні, критика украінськоі культури
. Фото песиків , квіточок, моря і т.п. Де ж опуси про перевагу інвестицій в закордонну нерухомість???
Вау! Чому пані Трайбека не в рідній її серцю Лугандондії???
Там не вчать українську мову, і "рюський мір" там править бал.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 08 кві, 2018 14:02
если вы дома не читаете и дети это видят, то никакая школа не привьет любви к чтению. разве что самоотверженный педагог, коих мало. это первое.
когда я учился в школе, мне активно предлагали читать что-то вроде А.Приставкина и множества подобных русскоязычных авторов. не понимаю, чем они отличаются от названных вами "сельских графоманов". может быть вы мне расскажете? это второе.
вам никто ничего не должен. границы открыты: хоть на восток, хоть на запад, хоть к басурманам на юг. это третье.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 08 кві, 2018 15:08
п. Трайбека - донецький продукт. Випускниця донецького університету. Живе в Україні і ненавидить її мову, культуру і людей. Голосує за "Ригіоналів", тобто за "крєпких хазяйствєнніков" з "Опазиційного блоку"
Я хочу, щоб закон був однаковий для всіх.
І щоб всі платили податки, як в Америці чи Європі.
Хочу, щоб любителів "руського міра" позбавляли українського громадянства.
І за проповідування ідей "руськомірства" - треба, як в Росії за українофільські погляди, давати тюремні терміни 20 років з конфіскацією майна. Тоді у манкуртів з,явиться повага до держави. І вони не будуть нити про переваги творчості московитських графоманів над українськими письменниками.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 08 кві, 2018 19:40
Coder - Ви - супер.
Ваш текст треба читати і читати.
Приємно, ще є розумні людЕ в Україні.
Буду читати ще раз, аналізувати і тоді напишу свою думку - я шойно спустився із гір та каньонів. Ноги гудуть.
Головне, на що Ви звернули увагу (на цей момент це для мене головне), - збоченці, які мене весь час штовхали ногами - саме цього не можуть зрозуміти: яка в мене мета?
Ось послухайте пана Долярчика: чиста чесна працьовита людна - просить пораду.
Яка відповідь?
- або пишуть що він дурний...
- або за пораду вимагають гроші... (впевнений, що самі не можуть заробити і половини того, що заробляї пан Долярчик).
Вони - люде з обмеженою мозковою активністю - весь час мені приписували, що я - ріелтор, продаван квартир, продаван паркету, директор рекламної фірми, що я - клон то Долярчика, то ще когось - і ще 10 ярликів.
Прікольно, що ЖОДНОГО разу не вгадали.
А вони повірити не можуть, що щось можна давати/дарити людям безкоштовно.
Звикли видирати з рота у людини останнє.
В мене немає ніякої мети.
Я просто ділюся досвідом.
Звик виступати перед аудіторією від 15 до 200 осіб. Зараз цього не роблю.
Як Ви бачите - інколи ділюся досвідом. Міг би цього не робити.
І тим, що в мене в ігнорі - немає що сказати, крім лайок та бруду.
Це дуже важливо: невдахи оточують нас та хочуть нами керувати.
Це - біда.
А в мене є що сказати. Вони не розуміють, що те, що я пишу - просто експромти, які я набираю на своєму МакБук просто за 3-5 хвилин. Вони набирають одну фразу в одну строчку годину.
Просто я весь час був публічною працьовитою людиною.
Такою і залишаюся. Я дуже активний. І не цураюся різної роботи.
Будете сміятися, але коли був студентом - якось так було - не можу пояснити - завжди у 100% випадків вгадував стать дитини, яка народиться, у всіх моїх знайомих студентів та просто знайомих.
Без всякого УЗД. Я уважно дивився на людей і визначав. Як би я працював в СБУ - точно досягнень було би багато.
Не знаю, як воно получалося. Але так і було.
Ваш текст прочитаю пізніше та над ним подумаю.
P.S. Пан Coder - дякую за текст. Сьогодні зробив 500 фото, треба подивитися та обробити. Обмаль часу.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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