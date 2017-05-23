Додано: Нед 08 кві, 2018 12:05

akurt написав: - мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда.

- мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них.

- будучі впевненим в тому, що нас оточують на 50 відсотків люде не те, щоби примітивні, але люде, мозок яких не розвивається, я прийняв рішення виїхати на життя за кордон. - мене вкрай сумує ситуація в Україні не з точки зору економіки, а з точки зору мозку людей. Тут біда. Реальна біда. Страшна біда.- мене не сьогодні НЕ ХВИЛЮЄ ситуація із мозком переважної більшості мешканців України. Тут - біда. Біда велика та невиправна, на жаль. Я влаштував своє життя так, що НЕ ХВИЛЮЄ мене мозок переважної кількості мешканців України, на жаль для них.- будучі впевненим в тому, що нас оточують на 50 відсотків люде не те, щоби примітивні, але люде, мозок яких не розвивається, я прийняв рішення виїхати на життя за кордон.

akurt написав: Я дуже люблю Україну. Я проїхав її за кермоом від Севастополя до кордону з Белорусією та від Чопа до кордону із Росією. Я патріот. Я дуже люблю Україну. Я проїхав її за кермоом від Севастополя до кордону з Белорусією та від Чопа до кордону із Росією.

Патріот — особа, яка відчуває патріотизм

Патріоти́зм — громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.

, чесно кажучи ще по львівській гілці мене вражали завзятість з якою ви дописуєте, але головне, була незрозуміла мета, якій підкорені більшість Ваших дописів. Власне допис, яким Ви започаткували цю гілку, частково пояснює мету. Хоча не відповідає на всі питання, і викликає нові, але це природній, нормальний процес.Мене також засмучує більшість з процитованого. Більш того, в мене дуже багато друзів і знайомих, яких це теж засмучує. Питання в тому, яка на це реакція. Мої спостереження, що активні і (розумні закреслено) з розвинутим критичним мисленням люди поділяються на дві категорії:1. ті, хто виршує цю ситуацію якось змінити, нехай і в середньо- і довго-строковій перспективі. Мені хотілося б вірити, що я десь серед першої групи. Хоча, коли я дивлюсь на своїх знайомих, я розумію, що масштаб речей, які роблять вони, вражає - нові навчальні програми в університетах, нові дитячі садочки і школи - це все речі, які дадуть результат через 10-20 років.2. ті, хто вирішив, що "один в полі не воїн", і виїхали за кордон.Друга категорія ділиться на дві підгрупи:2.1. ті, хто підтримують перших - як правило, в них тут залишились родичі, вони розглядають можливість повернутися в Україну після того, як зароблять грошей/завершать навчання/та ін. Вони підтримують проекти фінансово, під час приїздів в Україну вони беруть участь в освітніх проектах, читають семінари, діляться досвідом.2.2. ті, хто потрапив в більш розвинуте середовище, на все готове, і очманівши від того всього щастя, яке на них звалилося (інфраструктура, чистота, культура та ін) починає повчати, тих, хто залишився, видаючи свій спосіб вирішення проблем, як єдино вірний.Особисто мене така поведінка категорії 2.2 дуже дратує. Частково через те, що між категоріями 1 і 2.2 йде боротьба за "неокрепшие умы". Коли мозок починає розвиватися, в людей починають з'являтися питання, і відповідей шукають в розумних людей. Ось тут і виникає конкуренція між цими групами.- перша група будує системні процеси (освіта, медицина, право), і пропагує кропітку працю, для досягнення довгострокових цілей.- друга група пропагує звалити з країни будь-якою ціною, заробивши гроші на це в найкоротший термін.Короткотермінові і довготермінові цілі дуже часто конкурують.Тут в мене виникає когнитивний дисонанс. Чому? Давайте заглянемо у вікіпедію.Необхідність захищати (а на практиці це часто означає "жертвувати своїми інтересами") не закінчилась в лютому 2014 року, вона існує і досі.Це все була прелюдія. Тепер власне питання. Якщо проаналізувати ваші дописи, то там є дві теми:- фінансова грамотність - ви ділитесь досвідом щодо прийняття фінансових рішень, привертаєте увагу читачів щодо фінансового планування, створення капіталу, організації пасивного доходу, фінансової свободи врешті-решт. Це такая освітня компонента, що займає 20-30% контенту. Ця частина мені дуже подобається, вона попадає в категорію 2.1.- популяризація "пораженческих настроений" щодо майбутнього країни (Ваш прогноз на 2098 рік мене мало тішить із зрозумілих причин) і виїзду за кордон як способу вирішення всіх проблем - це 70-80%, це класична риторика групи 2.2, в якій відсутні будь-які прояви патріотизму. Ви реалізували виключно свої інтереси, не пожертвувавши ними заради країни. Окрім того, поведінка, яку Ви пропагуєте (виїзд активної частини населення за кордон, згортання малого бізнесу, перехід в статус рант'є), суттево шкодить інтересам України в довгостроковій перспективі.Перша тема (за яку я Вам щиро вдячний, там є що почитати, і над чим подумати, але ж важко вишукувати ті 20-30% серед всього потоку) тут є слабенькою ширмою для другої. Питання, яка мета того всього? Ну влаштували ви своє життя, ну вирішили ділитися досвідом, ну ОК. Але пропаганда навіщо? Причому те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи. За реалізації вашого сценарію, Вашим друзям з Дніпра, за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири, або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії.