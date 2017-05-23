Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сподобалося на сусдній гілці про купівлю та здачу в оренду ЛЬВІВСЬКОЇ нерухомості.
big539 написав:Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?
Кумедно, що на львівській гілці наполегливо пише людина, яка ДО ЛЬВОВА ТА його НЕРУХОМОСТІ взагалі не має жодного відношення та не мешкає у Львові. Цирк та й годі. Вже рік цій особі задаємо питання - воно від Долярчика: назвіть хоча би групу (ГРУПУ!!!) товарів, якою торгує у своїх п"яти магазинах у Чернівцях? НЕ ЗДАТНЕ ВІДПОВІСТИ. Язик перестає ворочаться, пальці прилипають до дупи. Це хоча би про ГРУПУ товарів мова... Спробую вгадати: велосіпеди? - Ні, цю нішу зайняв пан Долярчик. Підгузники? Пральні порошки? Ні, там оберти будуть завжди - а видно, що людина нервується??? Отрута для пацюків? Насіння газонної трави? Хліб? (там націнка не вище 15 відсотків - то мало), "питні йогурти" або молоко, в яке молоко додають тільки для запаху? Не вгадав. Також, як і він. Бо я заробив значно більше, ніж він думає, і я знаю, куди їх вкласти. І вклав. І воно працює. Ой, біда ненці - Україні...
Сподобалося на цій гілці:
mann написав:тема интересна,но 99% тут написанного вода. Конкретики нет. (...) У меня есть деньги купить жилье в Турции. Куплю. Чем я должен заниматься, что замутить,чтобы проживая в Турции,оно приносило мне мин.1000 долл? ответ никто не скажет
Ха-ха-ха... Людина зареєстувалася спеціально, щоби дізнатися, як заробити "мин." 1000 долярів на місяць, не прочитавши навіть тему гілки. Відповідаю: ніяк ви не заробите 1000 долярів на місяць в Турції. Ні-як. Ніяк. Я і не обіцяв і про те не писав. У Польщі заробите (не факт) 15 злотих на годину.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 21:55, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Я так і підозрював. Але чекав, що людина щось скаже сама.
Зря он от меня хочет совет. Ведь на соседней ветке про инвестиции написали просто и доходчиво.
St/2 написав:
Камикадзе написав:Serhij Гладко на бумаге, да забыли про овраги Ликвидности нет во фьючах, в стакане 100 долларов июньских, и 5 сентябрьских. Про опционы вообще молчу
ПС В 11 году одной заявкой можно было взять/продать 1000 фьючей не дергая сильно рынок, можно было захеджировать серьезный пакет акций, а сейчас что?
Звоните в Аваль, а лучше в Морган Стенли. Говорите, хочу продать форвардов на грн/дол, объемом в 100 млн дол. Вам прикинут ГО, вносите на счет. И готово. На свою сотню лямов можно два-три объема форвардов продать. Получите 25-40% годовых в гривне если не будет девала.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.