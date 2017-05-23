Додано: Нед 08 кві, 2018 21:27

big539 написав: Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"? Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?

mann написав: тема интересна,но 99% тут написанного вода. Конкретики нет.

(...)

У меня есть деньги купить жилье в Турции. Куплю. Чем я должен заниматься, что замутить,чтобы проживая в Турции,оно приносило мне мин.1000 долл? ответ никто не скажет тема интересна,но 99% тут написанного вода. Конкретики нет.(...)У меня есть деньги купить жилье в Турции. Куплю. Чем я должен заниматься, что замутить,чтобы проживая в Турции,оно приносило мне? ответ никто не скажет

Сподобалося на сусднійКумедно, щонаполегливо пише людина, яка ДО ЛЬВОВА ТА його НЕРУХОМОСТІ взагалі не має жодного відношення та не мешкає у Львові.Цирк та й годі.Вже рік цій особі задаємо питання - воно від Долярчика: назвіть хоча би групу (ГРУПУ!!!) товарів, якою торгує у своїх п"яти магазинах у Чернівцях?Язик перестає ворочаться, пальці прилипають до дупи.Це хоча би про ГРУПУ товарів мова...Спробую вгадати: велосіпеди? - Ні, цю нішу зайняв пан Долярчик. Підгузники? Пральні порошки? Ні, там оберти будуть завжди - а видно, що людина нервується??? Отрута для пацюків? Насіння газонної трави? Хліб? (там націнка не вище 15 відсотків - то мало), "питні йогурти" або молоко, в яке молоко додають тільки для запаху?Не вгадав.Також, як і він. Бо я заробив значно більше, ніж він думає, і я знаю, куди їх вкласти. І вклав. І воно працює.Ой, біда ненці - Україні...Сподобалося на цій гілці:Ха-ха-ха...Людина зареєстувалася спеціально, щоби дізнатися, як заробити1000 долярів на місяць, не прочитавши навітьВідповідаю: ніяк ви не заробите 1000 долярів на місяць в Турції. Ні-як. Ніяк.Я і не обіцяв і про те не писав.У Польщі заробите (не факт) 15 злотих на годину.