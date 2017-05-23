RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:27

Сподобалося на сусдній гілці про купівлю та здачу в оренду ЛЬВІВСЬКОЇ нерухомості.
  big539 написав:Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?


Кумедно, що на львівській гілці наполегливо пише людина, яка ДО ЛЬВОВА ТА його НЕРУХОМОСТІ взагалі не має жодного відношення та не мешкає у Львові.
Цирк та й годі.
Вже рік цій особі задаємо питання - воно від Долярчика: назвіть хоча би групу (ГРУПУ!!!) товарів, якою торгує у своїх п"яти магазинах у Чернівцях?
НЕ ЗДАТНЕ ВІДПОВІСТИ.
Язик перестає ворочаться, пальці прилипають до дупи.
Це хоча би про ГРУПУ товарів мова...
Спробую вгадати: велосіпеди? - Ні, цю нішу зайняв пан Долярчик. Підгузники? Пральні порошки? Ні, там оберти будуть завжди - а видно, що людина нервується??? Отрута для пацюків? Насіння газонної трави? Хліб? (там націнка не вище 15 відсотків - то мало), "питні йогурти" або молоко, в яке молоко додають тільки для запаху?
Не вгадав.
Також, як і він. Бо я заробив значно більше, ніж він думає, і я знаю, куди їх вкласти. І вклав. І воно працює.
Ой, біда ненці - Україні...

Сподобалося на цій гілці:
  mann написав:тема интересна,но 99% тут написанного вода. Конкретики нет.
(...)
У меня есть деньги купить жилье в Турции. Куплю. Чем я должен заниматься, что замутить,чтобы проживая в Турции,оно приносило мне мин.1000 долл? ответ никто не скажет

Ха-ха-ха...
Людина зареєстувалася спеціально, щоби дізнатися, як заробити "мин." 1000 долярів на місяць, не прочитавши навіть тему гілки.
Відповідаю: ніяк ви не заробите 1000 долярів на місяць в Турції. Ні-як. Ніяк.
Я і не обіцяв і про те не писав.
У Польщі заробите (не факт) 15 злотих на годину.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 21:55, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, вопасік торгує іжею, бухлом і цигами.
korovas2
 
Повідомлень: 272
З нами з: 06.03.15
Подякував: 157 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:57

Я так і підозрював. Але чекав, що людина щось скаже сама.

Зря он от меня хочет совет.
Ведь на соседней ветке про инвестиции написали просто и доходчиво.
  St/2 написав:
  Камикадзе написав:Serhij
Гладко на бумаге, да забыли про овраги
Ликвидности нет во фьючах, в стакане 100 долларов июньских, и 5 сентябрьских. Про опционы вообще молчу

ПС В 11 году одной заявкой можно было взять/продать 1000 фьючей не дергая сильно рынок, можно было захеджировать серьезный пакет акций, а сейчас что?

Звоните в Аваль, а лучше в Морган Стенли. Говорите, хочу продать форвардов на грн/дол, объемом в 100 млн дол. Вам прикинут ГО, вносите на счет. И готово.
На свою сотню лямов можно два-три объема форвардов продать. Получите 25-40% годовых в гривне если не будет девала.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2116
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:52

Ну ладно, Акурт, много тут народу всего пишет. Ну скажи, как человек в данный момент обитающий там, за сколько реально можно купить студию не на первой линии.
EvgeniyL
 
Повідомлень: 14
З нами з: 25.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Iskander і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 209, 210, 211
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2104 141603
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 18:21
big539
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 389880
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О войне ... (4)
08.04.2018 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.