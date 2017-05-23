Додано: Пон 09 кві, 2018 00:10

Здесь слово "студия" не произносится и его не понимают.

Здесь европейско-американская система определения жилья.

- есть виллы - как правило в 3 этажа.

- есть квартиры - основной массив жилья.

Их называют так:

1+1 - это то, что у нас называют "двухкомнатная квартира", в ней 1 - это по нашему "кухня-студия" и еще 1 - это спальня.

1+2 - это то, что у нас называют "трешка" - здесь +1 спальня.

1+3 - и так далее.

Есть еще "дуплексы" - это двухуровневые квартиры, как правило площадью в 130 квадратов.



Сами турки часто покупают из экономии квартиры подешевле в спальных отдаленных от моря районах.

Сегодня такие смотрел:

- квартира в 100 квадратов - "трешка" по нашему, второй этаж 165 000 лир или примерно 43 000 долларов США. Дому примерно 10 лет. Чисто "турецкий" район работяг, все почти чисто, культурно, множество магазинов, школы, садики, сооружают новый современный парк. Отличное автобусное сообщение строго по минутам расписания. На 90 процентов дома старые - думаю им 10 лет и не меньше.

- новая квартира в 100 квадратов очень далеко от моря - 200 000 лир (50 000 долларов) - квартира в "ситЭ" - это три-четыре дома на одной территории с бассейном большим и квартира с очень хорошим ремонтом. Вам бы не понравилось место: без авто там делать нечего. От моря очень далеко. Городской транспорт туда не доходит - совсем новый спальный район.



"Первая линия" - это в Анталии район "Лара" - восток Анталии - району лет 10-15, в основном дома заселены россиянами. На сегодня все дома выглядит "потертыми" и с точки зрения архитектуры - почти безликими.. Считается "дорогим районом", уровнем цен не интересовался.

"Первая линия" - это все вдоль Средиземного моря, и все, что начинается от самого центра - от улицы "Гюллюк" на запад от центра вдоль моря (там даже квартира президента Турции есть) и до "Бульвара Богачей" в Коньяалты (самый запад Анталии). Здесь квартиры реально дорогие - не ходил и не щупал - так на слух говорили, что по 1 000 000 лир или примерно по 250 000 долларов.



Наиболее перспективные районы - это не самый пляж - от моего дома до пляжа - 2 000 метров - это "близко" к пляжу и дома возраста 1-3 года - это районы Коньяалты со знаменитым пляжем Коньяалты (сейчас идет полная реконструкция - хотят сделать круче Ниццы, сдача всех работ - 5 июня, стахановцы нервно курят в сторонке - так там пашут).

Вот квартиру за 200 000 лир продают с целью переселиться в район Коньяалты.



Ориентир цены - 1 000 долларов квадрат. Плюс-минус.

Напомню, что квартиры продаются в "европейской готовности" - то есть сделан полный дизайнерский ремонт и частично установлена мебель (в кухне и прихожей). Из техники: варочная поверхность, электродуховка и вытяжка. Вам остается купить только кровать, диваны и кресла, холодильник и кондиционеры.

Я живу в доме сдачи - лето 2015. В моем доме 19 квартир.



Раз у ж о квартирах вопрос - попутно - свои личные ощущения в субботу перед Пасхой о сервисе.



В пятницу завезли примерно 10 саженцев деревьев и кустарников с цветами, к тому, что есть на территории нашего дома (хвойники, пальмы, апельсины, гранаты, лимоны и море цветов - отдельная огороженная территория с ночным по периметру освещением, ландшафтным дизайном и плавательными бассейнами (детским и взрослым)).

В субботу с 6-00 до 7-00 уже все посадили. Среди посаженного - два саженца, которые я определил как оливковые деревья.



После обеда - я был на море - точное время начала не знаю - прошла полная уборка подъезда.

Скажу Вам честно, мы квартиру так тщательно не моем: вытерто и помыто было абсолютно все набором всяких чистящих средств на всех этажах (все этажи и панели обложены полированным гранитом). У работника была тележка с кучей приспособлений, тряпочек, баночек, брызгалок и так далее. Все пахло свежестью и ароматами.

Что меня вообще удивило: тщательно был вымыт лифт - он из нержавейки, я его сам пытался протирать чисто для дезинфекции рук очистителем стекол и тканью - не протирается нержавейка так просто - так вот все вытерли чем-то специальным.

Совсем вечером - полная помывка всей территории - вся территория замощена полированным гранитом, а районе бассейна - природным пиленным камнем. Моют водой со шланга и двумя видами щеток.

Ну вот так...

Мое авто стоит на парковке нашего дома. Два жильца не загоняют авто на парковку (ворота задуманы с электроприводом, но самого мотора нет, надо откатывать ворота "вручную" - я не ленюсь) - их авто стоят вдоль забора нашего дома на улице.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.