Додано: Пон 09 кві, 2018 09:01

Текст від Coder дуже інтересний і багатоплановий.

Його треба уважно читати - деякі абзаци перечитую по 2 рази.

Поки що дещо скажу із останнього абзацу.



Цитата:

"Ну влаштували ви своє життя, ну вирішили ділитися досвідом, ну ОК. Але пропаганда навіщо? Причому те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи. За реалізації вашого сценарію, Вашим друзям з Дніпра, за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири, або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії."



Ну ось і все на поверхні: вирішив дещо поділитися досвідом. Це ж - супер, хіба не так?

Ось дивіться - на цій гілці 1000 форумчан - і порахуйте, хто із них ділиться досвідом?

За оце: "ну ОК." - у пана Долярчика тут на форумі вимагають гроші.



Цитата далі: " те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи".

Думаю, саме тут Ви помиляєтеся.

Диявол ховається у цій строчці: "за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири".

За скільки- за скільки? Через скільки-через скільки? Через 10????

Круто!

Тут хоч би знати, що буде через рік. Або через годину.



Так само, як Ви поділили всіх активних людей на 2 категорії, так і я можу поділити тих самх людей теж на 2 категорії:

1. Це ті, хто будуть тримати п"ять магазинів, які торгують горілкою-пальонкою, молокомопідібним йогуртом та "сігами" до самої пенсії і залишаться на рівні постачальника продуктів та "гавкала" для крадіїв-продавців. Вище нікуди не піднімуться.

2. Ті, хто зміг щось заробити і вимагає якості життя. Не такого, як на фото пана Долярчика на Львівській гілці - із жахливими парканами на смітнику. Ці люди тримали гроші або в бізнесі, або в депозитах. Звернули і те, і інше, гроші із банків витягли, і зараз думають, куди йти далі? Де той Моїсей, що поведе?



На сьогодні одні мої знайомі, яких дуже давно доля занЕсла із Дніпра в Мурманськ, дуже замислилися саме над таким питанням: куди тікати із славетної РФ, якщо ти заробив не просто багато грошей, а дуже багато грошей? Розглядають реально Угорщину, де треба вкласти на 5 років у банк 400 000 євро без права їх чипати - і тоді будеш жити щасливо. Це такий шлях люде обирають.



Інші знайомі колотилися все життя як та "білка в колесі". На сьогодні озирнулися по боках: все є, крім здоров"я (восени треба лягати на суттєву операцію. Треба було взагалі-то лягати ще у 2003 році, але бізнес, бізнес, бізнес....), а так є все: гроші, нерухомості стільки, що не можуть її всю владнати, і - крім того - зависла нерухомість у Криму, від якого їх тягне на рвоту, а продати не можуть. Зараз гуляють по Стамбулу - поїхавши від гостей у мене - і задають питання: "А що це було? Оці КАМАЗи, фірми, магазини, бартер, оренда, проведення газу, земля в оренді-не оренді, оці хабарі на кожному кроці і так далі? Що це було і навіщо?"



Ось для них я порадник.



Наступна цитата:

"...або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії."

Це невірне судження.

4 квартири під здачу моїх приятелів дають виручку щомісяця в 48 000 гривень.

Це виручка пана Долярчика за 2,5 місяця сумлінної роботи в його магазині.

Потім ці гроші в нього відбирають, продаючи йому по завищених цінах все на світі - від сірників до телевізорів.

Порахуємо: на сьогодні це 48 000х0,156= 7 488 турецьких лір.

Це дві зарплати на місяць ДУЖЕ кваліфікованої людини, що займає в Турції дуже велику посаду.

Наприклад, вчора в моїй автівці був один, хто заробляє 3 000 лір на місяць, і була жінка, акої чоловік заробляє 3 900 лір на місяць. жінка виховує двох дітей та не працює. Останній має посаду, яка починається із слова "Мурдур" - тобто "Директор".

Тепер глянемо, на що це вистачає:

- квартплата - 50-100 лір на місяць.

- електрика - рухунки у мене на місяць - до 40 лір. Їй виставили рахунок на 90 лір - вона без кінця включає пральну машину.

- вода - постачання та каналізація - рахунки у мене до 25 лір на місяць.

- гаряча вода - безкоштовно.

- Харчування - ціни не те, що смішні, а смішні в кубі. Все, крім пива та горілки, дешевше, ніж в Україні в 2-10 (десять) разів. Пальне дороге - 40 гривень літр, але воно зроблено не з мочі вислюків, тому витрата у мого позашляховика - не 14 літрів, як у Львові, а 8,9 літра на 100 км.

То що я пропагандую?

«Воздатите кесарева кесареви и божия богови», (греч. Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, лат. Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo).

Я ділюся досвідом.

Хтось із моїх знайомих має дитину та жінку, квартиру орендує - вчора як раз святкував день народження - має хлопчина цілих 10 000 гривень на місяць і вище піднятися не може. Питає в меен, що робити? Гарний хлопець, взяв би на роботу до себе. На жаль, я не працюю.

А його одногрупник в ці дні має 6 (шість) квартир під оренду у Києві, двох охоронців, один із найкращіх та крутих офісів у Києві та три приватні фірми. А жили та водили дівчат в один гуртожиток у кімнату на чьотирьох... Так і було: один пустий холодильник, чотири ліжка, 4 студенти та під ними - 4 студентки.

«Воздатите кесарева кесареви и божия богови»



А мій виграш і моя думка була така (повторюся).

Я стояв на третьому поверсі власного будинка у художній майстерні своєї жінки (вона не працює вже дуже давно, остання посада - "Головний бухгалтер") і дивився на розташовану за парканом мою мені не потрібну ділянку землі в 10 соток. Подумав: "Було би добре її продати долярів так за 50 000, та за ті гроші купити квартиру на всесвітньо-відомомо курорті. Мабуть, було б прікольно".

Так і зробив.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 09:40, всього редагувалось 2 разів.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.