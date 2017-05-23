Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сподобалося на сусдній гілці про купівлю та здачу в оренду ЛЬВІВСЬКОЇ нерухомості.
big539 написав:Давайте задам прямой вопрос. Например человек (типа Акурта) толканул одну-две квартиры во Львове, и имеет на руках 50-100 тысяч американских долларов. Следуя этому дурацкому совету- он решает "инвестировать в себя". Внимание вопрос:КУДА ему нужно впиндюрить сто косарей зелени, чтобы это местные "гуру" могли назвать "инвестицией в себя"?
Кумедно, що на львівській гілці наполегливо пише людина, яка ДО ЛЬВОВА ТА його НЕРУХОМОСТІ взагалі не має жодного відношення та не мешкає у Львові. Цирк та й годі. Вже рік цій особі задаємо питання - воно від Долярчика: назвіть хоча би групу (ГРУПУ!!!) товарів, якою торгує у своїх п"яти магазинах у Чернівцях? НЕ ЗДАТНЕ ВІДПОВІСТИ. Язик перестає ворочаться, пальці прилипають до дупи. Це хоча би про ГРУПУ товарів мова... Спробую вгадати: велосіпеди? - Ні, цю нішу зайняв пан Долярчик. Підгузники? Пральні порошки? Ні, там оберти будуть завжди - а видно, що людина нервується??? Отрута для пацюків? Насіння газонної трави? Хліб? (там націнка не вище 15 відсотків - то мало), "питні йогурти" або молоко, в яке молоко додають тільки для запаху? Не вгадав. Також, як і він. Бо я заробив значно більше, ніж він думає, і я знаю, куди їх вкласти. І вклав. І воно працює. Ой, біда ненці - Україні...
Сподобалося на цій гілці:
mann написав:тема интересна,но 99% тут написанного вода. Конкретики нет. (...) У меня есть деньги купить жилье в Турции. Куплю. Чем я должен заниматься, что замутить,чтобы проживая в Турции,оно приносило мне мин.1000 долл? ответ никто не скажет
Ха-ха-ха... Людина зареєстувалася спеціально, щоби дізнатися, як заробити "мин." 1000 долярів на місяць, не прочитавши навіть тему гілки. Відповідаю: ніяк ви не заробите 1000 долярів на місяць в Турції. Ні-як. Ніяк. Я і не обіцяв і про те не писав. У Польщі заробите (не факт) 15 злотих на годину.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 кві, 2018 21:55, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Я так і підозрював. Але чекав, що людина щось скаже сама.
Зря он от меня хочет совет. Ведь на соседней ветке про инвестиции написали просто и доходчиво.
St/2 написав:
Камикадзе написав:Serhij Гладко на бумаге, да забыли про овраги Ликвидности нет во фьючах, в стакане 100 долларов июньских, и 5 сентябрьских. Про опционы вообще молчу
ПС В 11 году одной заявкой можно было взять/продать 1000 фьючей не дергая сильно рынок, можно было захеджировать серьезный пакет акций, а сейчас что?
Звоните в Аваль, а лучше в Морган Стенли. Говорите, хочу продать форвардов на грн/дол, объемом в 100 млн дол. Вам прикинут ГО, вносите на счет. И готово. На свою сотню лямов можно два-три объема форвардов продать. Получите 25-40% годовых в гривне если не будет девала.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Здесь слово "студия" не произносится и его не понимают. Здесь европейско-американская система определения жилья. - есть виллы - как правило в 3 этажа. - есть квартиры - основной массив жилья. Их называют так: 1+1 - это то, что у нас называют "двухкомнатная квартира", в ней 1 - это по нашему "кухня-студия" и еще 1 - это спальня. 1+2 - это то, что у нас называют "трешка" - здесь +1 спальня. 1+3 - и так далее. Есть еще "дуплексы" - это двухуровневые квартиры, как правило площадью в 130 квадратов.
Сами турки часто покупают из экономии квартиры подешевле в спальных отдаленных от моря районах. Сегодня такие смотрел: - квартира в 100 квадратов - "трешка" по нашему, второй этаж 165 000 лир или примерно 43 000 долларов США. Дому примерно 10 лет. Чисто "турецкий" район работяг, все почти чисто, культурно, множество магазинов, школы, садики, сооружают новый современный парк. Отличное автобусное сообщение строго по минутам расписания. На 90 процентов дома старые - думаю им 10 лет и не меньше. - новая квартира в 100 квадратов очень далеко от моря - 200 000 лир (50 000 долларов) - квартира в "ситЭ" - это три-четыре дома на одной территории с бассейном большим и квартира с очень хорошим ремонтом. Вам бы не понравилось место: без авто там делать нечего. От моря очень далеко. Городской транспорт туда не доходит - совсем новый спальный район. Но что интересно: многие квартиры выкуплены иностранцами. Во как...
"Первая линия" - это в Анталии район "Лара" - восток Анталии - району лет 10-15, в основном дома заселены россиянами. На сегодня все дома выглядит "потертыми" и с точки зрения архитектуры - почти безликими.. Считается "дорогим районом", уровнем цен не интересовался. "Первая линия" - это все вдоль Средиземного моря, и все, что начинается от самого центра - от улицы "Гюллюк" на запад от центра вдоль моря (там даже квартира президента Турции есть) и до "Бульвара Богачей" в Коньяалты (самый запад Анталии). Здесь квартиры реально дорогие - не ходил и не щупал - так на слух говорили, что по 1 000 000 лир или примерно по 250 000 долларов.
Наиболее перспективные районы - это не самый пляж - от моего дома до пляжа - 2 000 метров - это "близко" к пляжу и дома возраста 1-3 года - это районы Коньяалты со знаменитым пляжем Коньяалты (сейчас идет полная реконструкция - хотят сделать круче Ниццы, сдача всех работ - 5 июня, стахановцы нервно курят в сторонке - так там пашут). Вот квартиру за 200 000 лир продают МЕСТНЫЕ ТУРКИ с целью переселиться в район Коньяалты.
Ориентир цены - 1 000 долларов квадрат. Плюс-минус. Напомню, что квартиры продаются в "европейской готовности" - то есть сделан полный дизайнерский ремонт и частично установлена мебель (в кухне и прихожей). Из техники: варочная поверхность, электродуховка и вытяжка. Вам остается купить только кровать, диваны и кресла, холодильник и кондиционеры. Я живу в доме сдачи - лето 2015. В моем доме 19 квартир.
Раз у ж о квартирах вопрос - попутно - свои личные ощущения в субботу перед Пасхой о сервисе.
В пятницу завезли примерно 10 саженцев деревьев и кустарников с цветами, к тому, что есть на территории нашего дома (хвойники, пальмы, апельсины, гранаты, лимоны и море цветов - отдельная огороженная территория с ночным по периметру освещением, ландшафтным дизайном и плавательными бассейнами (детским и взрослым)). В субботу с 6-00 до 7-00 уже все посадили. Среди посаженного - два саженца, которые я определил как оливковые деревья.
После обеда - я был на море - точное время начала не знаю - прошла полная уборка подъезда. Скажу Вам честно, мы квартиру так тщательно не моем: вытерто и помыто было абсолютно все набором всяких чистящих средств на всех этажах (все этажи и панели обложены полированным гранитом). У работника была тележка с кучей приспособлений, тряпочек, баночек, брызгалок и так далее. Все пахло свежестью и ароматами. Что меня вообще удивило: тщательно был вымыт лифт - он из нержавейки, я его сам пытался протирать чисто для дезинфекции рук очистителем стекол и тканью - не протирается нержавейка так просто - так вот все вытерли чем-то специальным. Совсем вечером - полная помывка всей территории - вся территория замощена полированным гранитом, а районе бассейна - природным пиленным камнем. Моют водой со шланга и двумя видами щеток. Ну вот так... Мое авто стоит на парковке нашего дома. Два жильца не загоняют авто на парковку (ворота задуманы с электроприводом, но самого мотора нет, надо откатывать ворота "вручную" - я не ленюсь) - их авто стоят вдоль забора нашего дома на улице.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Текст від Coder дуже інтересний і багатоплановий. Його треба уважно читати - деякі абзаци перечитую по 2 рази. Поки що дещо скажу із останнього абзацу.
Цитата: "Ну влаштували ви своє життя, ну вирішили ділитися досвідом, ну ОК. Але пропаганда навіщо? Причому те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи. За реалізації вашого сценарію, Вашим друзям з Дніпра, за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири, або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії."
Ну ось і все на поверхні: вирішив дещо поділитися досвідом. Це ж - супер, хіба не так? Ось дивіться - на цій гілці 1000 форумчан - і порахуйте, хто із них ділиться досвідом? За оце: "ну ОК." - у пана Долярчика тут на форумі вимагають гроші.
Цитата далі: " те, що ви пропагуєте не має довгострокової перспективи". Думаю, саме тут Ви помиляєтеся. Диявол ховається у цій строчці: "за 10 років нікому буде здавати ті чотири квартири". За скільки- за скільки? Через скільки-через скільки? Через 10???? Круто! Тут хоч би знати, що буде через рік. Або через годину.
Так само, як Ви поділили всіх активних людей на 2 категорії, так і я можу поділити тих самх людей теж на 2 категорії: 1. Це ті, хто будуть тримати п"ять магазинів, які торгують горілкою-пальонкою, молокомопідібним йогуртом та "сігами" до самої пенсії і залишаться на рівні постачальника продуктів та "гавкала" для крадіїв-продавців. Вище нікуди не піднімуться. 2. Ті, хто зміг щось заробити і вимагає якості життя. Не такого, як на фото пана Долярчика на Львівській гілці - із жахливими парканами на смітнику. Ці люди тримали гроші або в бізнесі, або в депозитах. Звернули і те, і інше, гроші із банків витягли, і зараз думають, куди йти далі? Де той Моїсей, що поведе?
На сьогодні одні мої знайомі, яких дуже давно доля занЕсла із Дніпра в Мурманськ, дуже замислилися саме над таким питанням: куди тікати із славетної РФ, якщо ти заробив не просто багато грошей, а дуже багато грошей? Розглядають реально Угорщину, де треба вкласти на 5 років у банк 400 000 євро без права їх чипати - і тоді будеш жити щасливо. Це такий шлях люде обирають.
Інші знайомі колотилися все життя як та "білка в колесі". На сьогодні озирнулися по боках: все є, крім здоров"я (восени треба лягати на суттєву операцію. Треба було взагалі-то лягати ще у 2003 році, але бізнес, бізнес, бізнес....), а так є все: гроші, нерухомості стільки, що не можуть її всю владнати, і - крім того - зависла нерухомість у Криму, від якого їх тягне на рвоту, а продати не можуть. Зараз гуляють по Стамбулу - поїхавши від гостей у мене - і задають питання: "А що це було? Оці КАМАЗи, фірми, магазини, бартер, оренда, проведення газу, земля в оренді-не оренді, оці хабарі на кожному кроці і так далі? Що це було і навіщо?"
Ось для них я порадник.
Наступна цитата: "...або здаватимуть вони за суму недостатню на життя в Анталії." Це невірне судження. 4 квартири під здачу моїх приятелів дають виручку щомісяця в 48 000 гривень. Це виручка пана Долярчика за 2,5 місяця сумлінної роботи в його магазині. Потім ці гроші в нього відбирають, продаючи йому по завищених цінах все на світі - від сірників до телевізорів. Порахуємо: на сьогодні це 48 000х0,156= 7 488 турецьких лір. Це дві зарплати на місяць ДУЖЕ кваліфікованої людини, що займає в Турції дуже велику посаду. Наприклад, вчора в моїй автівці був один, хто заробляє 3 000 лір на місяць, і була жінка, акої чоловік заробляє 3 900 лір на місяць. жінка виховує двох дітей та не працює. Останній має посаду, яка починається із слова "Мурдур" - тобто "Директор". Тепер глянемо, на що це вистачає: - квартплата - 50-100 лір на місяць. - електрика - рухунки у мене на місяць - до 40 лір. Їй виставили рахунок на 90 лір - вона без кінця включає пральну машину. - вода - постачання та каналізація - рахунки у мене до 25 лір на місяць. - гаряча вода - безкоштовно. - Харчування - ціни не те, що смішні, а смішні в кубі. Все, крім пива та горілки, дешевше, ніж в Україні в 2-10 (десять) разів. Пальне дороге - 40 гривень літр, але воно зроблено не з мочі вислюків, тому витрата у мого позашляховика - не 14 літрів, як у Львові, а 8,9 літра на 100 км. То що я пропагандую? «Воздатите кесарева кесареви и божия богови», (греч. Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, лат. Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo). Я ділюся досвідом. Хтось із моїх знайомих має дитину та жінку, квартиру орендує - вчора як раз святкував день народження - має хлопчина цілих 10 000 гривень на місяць і вище піднятися не може. Питає в меен, що робити? Гарний хлопець, взяв би на роботу до себе. На жаль, я не працюю. А його одногрупник в ці дні має 6 (шість) квартир під оренду у Києві, двох охоронців, один із найкращіх та крутих офісів у Києві та три приватні фірми. А жили та водили дівчат в один гуртожиток у кімнату на чьотирьох... Так і було: один пустий холодильник, чотири ліжка, 4 студенти та під ними - 4 студентки. «Воздатите кесарева кесареви и божия богови»
А мій виграш і моя думка була така (повторюся). Я стояв на третьому поверсі власного будинка у художній майстерні своєї жінки (вона не працює вже дуже давно, остання посада - "Головний бухгалтер") і дивився на розташовану за парканом мою мені не потрібну ділянку землі в 10 соток. Подумав: "Було би добре її продати долярів так за 50 000, та за ті гроші купити квартиру на всесвітньо-відомомо курорті. Мабуть, було б прікольно". Так і зробив.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 09:40, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Я дуже швидко набираю тексти - бувають помилки. Намагаюсь відразу виправляти. У порівнянні із панами, які пишуть не з великої букви назви або перші слова в реченнях, та без пробілів між словами, а тим більше - без коми, де треба, - це дитяча забава.
Пана Coder дуже приємно і інтересно читати. Кожен абзац - ну прямо "бомба". Читаємо: "...популяризація "пораженческих настроений" щодо майбутнього країни (Ваш прогноз на 2098 рік мене мало тішить із зрозумілих причин) і виїзду за кордон як способу вирішення всіх проблем - це 70-80%, це класична риторика групи 2.2, в якій відсутні будь-які прояви патріотизму. Ви реалізували виключно свої інтереси, не пожертвувавши ними заради країни. Окрім того, поведінка, яку Ви пропагуєте (виїзд активної частини населення за кордон, згортання малого бізнесу, перехід в статус рант'є), суттево шкодить інтересам України в довгостроковій перспективі."
Це просто супер. Особливо, якщо врахувати, що я все життя працював у державних установах і отримував зарплатню від держави. Розмір її всім відомий. Така біда: не пожертвував "ними" заради країни... Так, чекаю список тих форумчан, хто в ці дні жертвує заради країни. Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави. Можливо, помиляюся...
А якщо і заробляв я - то у вільний від роботи час. Пригадую, що десь у році 1990-у порахував, що я заробляю НЕ НА РОБОТІ в 4 рази більше, чим на роботі.
"Пораженческие настроения" - це і так і не так... Це тверезий аналіз ситуації. Далі буде фраза, яка була сказана моєю жінкою ще років з 10 тому, але вона значуща. Ми поверталися автобусом "Люблін-Ковель" в Україну. Перетнули кордон, їдемо...від"їхали від кордону всього пару кілометрів... Волинь... Жінка дивиться у вікно і раптом каже: "Здесь даже трава не такая зеленая..." Пара кілометрів від кордону...
Якось, виступаючи із лекцією в одній молодіжній аудиторії, де кожен із студентів задавав сам собі і мені питання: "Як жити? Що робити?" я сказав наступне: "Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет."
Молодь спитала: "Як же так?" - Посмотрите на американцев: они захотели перемен - так избрали себе - даже трудно представить - негра из Гавайев, это 5,5 часа перелета на самолете из середины Тихого океана до США. Это они так хотели перемен.
Это они так хотели перемен.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Я дуже швидко набираю тексти - бувають помилки. Намагаюсь відразу виправляти. У порівнянні із панами, які пишуть не з великої букви назви або перші слова в реченнях, та без пробілів між словами, а тим більше - без коми, де треба, - це дитяча забава.