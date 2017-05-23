Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Отвечаю со смартфона, еду в автобусе в центр в банк. Я всегда пишу правду: - я ничего последний квартал не сдаю во Львове, я все продал с хорошим профитом. - на сегодня во Львове есть моя личная двушка. - на сегодня я на две карты банка с Украины получаю ежемесячно 20000 гривен. - я не имею и не имел недвижимости в Киеве. Я имею только один депозит в Привате - на сумму в 10 (десять) гривен, открыт в ноябре 2008 как эксперимент. Сегодня там, кажется, 40 гривен. Я с 1996 года имел депозиты почти во всех банках Украины. Максимальная сумма в гривнах - 500 000, в валюте в одном банке - 100 000 евро (под 12 процентов годовых). Вот этот депозит люблю больше всего: когда все забирали деньги из банков, я НАОБОРОТ открыл депозит и имел падающих с неба 1000 евро безналоговых красивых бумажек. Все депозиты закрыл. В турецком банке имею депозит под 14,25% годовых. Это на хлеб с маслом. Хлеб здесь, хотя и дешевле в 2 раза, чем в Украине, но зато Сливочное масло - настоящее. А стоит также. - на сегодня я чувствую себя комфортно. Еду к доктору - продаёт какие-то капли на основе гранатового сока - 3 дня и возвращают 29 лет молодости. Это единственное, что мне сегодня не хватает. Нет, обманываю: есть ещё два об"екта недвижимости, которые надо продать. Тогда хватит на вишнёвое варенье - банка 700 граммов стоит 35 гривен. Тоже настоящее. Накладывают его в йогурт утром и так и вижу, как каждую вишенку срывала нежная девичья рука. Рука её подружки, взяв вишенку, нежно мыла и говорила маме: "Уже можно дрбавить сахару и начинать варить в миске на огне из буковы дров - сварим, угостим акурта, он облизнется, улыбается, посмотрит игриво и скажет: "У ты какая! Ползи ко мне!""
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Грозный Вы мой, отчего Вы решили, что я имел Вас ввиду? Я имел ввиду Coder, у которого в хорошем умном тексте ошибок больше, чем у меня... я цитировал и анализировал ЕГО текст, не исправляе в его тексте ошибки, ибо АВТОРСКИЙ текст есть АВТОРСКИЙ текст, сразу после этого (!!!) последовало мне замечание (правильное, конечно), но ему замечание не сделали. Честно говоря, даже не понял, чего это Вы забрели на эту ветку с ветки фондового рынка... Грозный Вы наш, я между прочим, Договора всегда исполняю, даже если они без подписи и печати.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.