Додано: Пон 09 кві, 2018 11:32

Отвечаю со смартфона, еду в автобусе в центр в банк.

Я всегда пишу правду:

- я ничего последний квартал не сдаю во Львове, я все продал с хорошим профитом.

- на сегодня во Львове есть моя личная двушка.

- на сегодня я на две карты банка с Украины получаю ежемесячно 20000 гривен.

- я не имею и не имел недвижимости в Киеве. Я имею только один депозит в Привате - на сумму в 10 (десять) гривен, открыт в ноябре 2008 как эксперимент. Сегодня там, кажется, 40 гривен. Я с 1996 года имел депозиты почти во всех банках Украины. Максимальная сумма в гривнах - 500 000, в валюте в одном банке - 100 000 евро (под 12 процентов годовых). Вот этот депозит люблю больше всего: когда все забирали деньги из банков, я НАОБОРОТ открыл депозит и имел падающих с неба 1000 евро безналоговых красивых бумажек. Все депозиты закрыл. В турецком банке имею депозит под 14,25% годовых. Это на хлеб с маслом. Хлеб здесь, хотя и дешевле в 2 раза, чем в Украине, но зато Сливочное масло - настоящее. А стоит также.

- на сегодня я чувствую себя комфортно. Еду к доктору - продаёт какие-то капли на основе гранатового сока - 3 дня и возвращают 29 лет молодости. Это единственное, что мне сегодня не хватает.

Нет, обманываю: есть ещё два об"екта недвижимости, которые надо продать. Тогда хватит на вишнёвое варенье - банка 700 граммов стоит 35 гривен. Тоже настоящее. Накладывают его в йогурт утром и так и вижу, как каждую вишенку срывала нежная девичья рука. Рука её подружки, взяв вишенку, нежно мыла и говорила маме: "Уже можно дрбавить сахару и начинать варить в миске на огне из буковы дров - сварим, угостим акурта, он облизнется, улыбается, посмотрит игриво и скажет: "У ты какая! Ползи ко мне!""

Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.