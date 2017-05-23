RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:32

Отвечаю со смартфона, еду в автобусе в центр в банк.
Я всегда пишу правду:
- я ничего последний квартал не сдаю во Львове, я все продал с хорошим профитом.
- на сегодня во Львове есть моя личная двушка.
- на сегодня я на две карты банка с Украины получаю ежемесячно 20000 гривен.
- я не имею и не имел недвижимости в Киеве. Я имею только один депозит в Привате - на сумму в 10 (десять) гривен, открыт в ноябре 2008 как эксперимент. Сегодня там, кажется, 40 гривен. Я с 1996 года имел депозиты почти во всех банках Украины. Максимальная сумма в гривнах - 500 000, в валюте в одном банке - 100 000 евро (под 12 процентов годовых). Вот этот депозит люблю больше всего: когда все забирали деньги из банков, я НАОБОРОТ открыл депозит и имел падающих с неба 1000 евро безналоговых красивых бумажек. Все депозиты закрыл. В турецком банке имею депозит под 14,25% годовых. Это на хлеб с маслом. Хлеб здесь, хотя и дешевле в 2 раза, чем в Украине, но зато Сливочное масло - настоящее. А стоит также.
- на сегодня я чувствую себя комфортно. Еду к доктору - продаёт какие-то капли на основе гранатового сока - 3 дня и возвращают 29 лет молодости. Это единственное, что мне сегодня не хватает.
Нет, обманываю: есть ещё два об"екта недвижимости, которые надо продать. Тогда хватит на вишнёвое варенье - банка 700 граммов стоит 35 гривен. Тоже настоящее. Накладывают его в йогурт утром и так и вижу, как каждую вишенку срывала нежная девичья рука. Рука её подружки, взяв вишенку, нежно мыла и говорила маме: "Уже можно дрбавить сахару и начинать варить в миске на огне из буковы дров - сварим, угостим акурта, он облизнется, улыбается, посмотрит игриво и скажет: "У ты какая! Ползи ко мне!""
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 11:58

  akurt написав:У порівнянні із панами, які пишуть не з великої букви назви або перші слова в реченнях...

мне нравится поговорка: не буди лихо, пока оно тихо.
третий камень будет последний :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12563
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 3348 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:02

Грозный Вы мой, отчего Вы решили, что я имел Вас ввиду?
Я имел ввиду Coder, у которого в хорошем умном тексте ошибок больше, чем у меня... я цитировал и анализировал ЕГО текст, не исправляе в его тексте ошибки, ибо АВТОРСКИЙ текст есть АВТОРСКИЙ текст, сразу после этого (!!!) последовало мне замечание (правильное, конечно), но ему замечание не сделали.
Честно говоря, даже не понял, чего это Вы забрели на эту ветку с ветки фондового рынка...
Грозный Вы наш, я между прочим, Договора всегда исполняю, даже если они без подписи и печати.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 12.02.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 209, 210, 211
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2105 141938
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 кві, 2018 10:59
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 389932
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16248
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.