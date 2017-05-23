Додано: Пон 09 кві, 2018 13:26

akurt написав: Тут хоч би знати, що буде через рік. Або через годину. Тут хоч би знати, що буде через рік. Або через годину.

akurt написав: Так само, як Ви поділили всіх активних людей на 2 категорії, так і я можу поділити тих самх людей теж на 2 категорії: Так само, як Ви поділили всіх активних людей на 2 категорії, так і я можу поділити тих самх людей теж на 2 категорії:

akurt написав: Це невірне судження. 4 квартири під здачу моїх приятелів дають виручку щомісяця в 48 000 гривень. Це невірне судження. 4 квартири під здачу моїх приятелів дають виручку щомісяця в 48 000 гривень.

akurt написав: Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави. Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.

akurt написав: Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет. Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет.

Погоджуюсь, але це ж не привід відмовлятися від стратегії взагалі (при інвестуванні Ви також не знаєте як зміниться вартість Ваших активів за місяць, або за рік). Стратегія - це орієнтири, а не "изваяние в камне", тобто вона піддається коригуванню при потребі. Якщо за годину, чи за рік ситуація суттєво зміниться, можна переглянути стратегію.Тут є нюанс. Я говорив про людей (1) активних і (2) із розвинутим критичним мисленням. Тримати п'ять магазинів - це спосіб виживання, або в найкращому випадку, забезпечення середньго (або вище середнього) достатку, але далеко не завжди ознака розвинутості критичного мислення. Ваш приклад про хлопців з щомісячним доходом в 3-5К, на Ауді А6, як на мене дуже яскравий приклад активності без наявності критичного мислення. Хоча, як на мене, для країни активні без КМ, все одно краще ніж пасивні (через внесок в економіку).Зараз так, але я говорив по те, що якщо критична маса активних людей з КМ виїде за кордон, або перейде від активних дій в статус рант'є, то, за 10 років, знайти орендарів на нерухомість, тобто отримувати такий самий рівень доходу з нерухомості в Україні, буде важко. Через банальне погіршення стану економіки загалом, і, як наслідок, падіння платоспроможності. Тобто модель не є життєздатною в довгостроковій перспективі.Ні, я не працюю в державній установі, але ж це не єдиний спосіб приносити користь державі, чи не так?Мені здається, що я знаю, що необхідно для того, щоб зняти ті чари. Точніше, я знаю умови, але нажаль, не знаю як це здійснити в масштабі країни.Президента не призначають, а обирають. Але ж, як відомо, кожен народ має тих правителів, на яких він заслуговує. Тобто правителі - це віддзеркалення народу. І "золотий батон" Януковича - це умовна сума несплачених штрафів за парковку на газонах. Принципова різниця між діями Януковича, і пересчного українця не дуже велика - і там, і там - порушення закону. Різниця лише в масштабі. Просто "йому вдалося". "Щоб не було корупції, і щоб кум міг порішати" - це квінтесенція відносин влади і народу в Україні. А з себе починати ніхто не хоче (за рідким виключенням). Звідси висновки:1) Потрібно "почати із себе".2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни (це згідно, яку я згадував в іншій гілці). Чомусь в нас часто можна почути термін "євроремонт", але дуже рідко терміни "європід'їзд", "євросмітник", "єврогазон" (ті що з "более зеленой травой"), "євровулиця", і знову часто "європейське місто" і "європейська країна". Тобто є певний вакуум між "євроремонтом" і "єврокраїною", але більшості в тому вакуумі ніби комфортно, принаймі ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен.3) Таких людей потрібна критична маса.Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я.Ви розповідаєте багато історій, я також спробую. Я є засновником невеличкої компанії. Ми орендуємо офіс в будівлі, власником якої є власник невеликої будівельної компанії. Я дивлюсь з вікна на паркінг, бачу автівки компанії власника: Toyota Land Cruiser 150 - власника, BMW X5 - дружини власника (вона ж бухгалтер), Mercedes A Class - юриста, Skoda Octavia - головного інженера, ВАЗ 2106 - начальника охорони, для всіх будівельників організований доїзд на старенькому автобусі ПАЗ. Перевожу погляд на іншу частину, де запарковані мої колеги: на 30 співробітників - 18 авто (дехто добирається на роботу на велосипеді - в офісі є душ; плюс є декілька студентів, які ще на авто не доробилися, хоча це вже покоління shared economy, я не впевнений, що в них авто в пріорітетах) віком від 1 до 7 років, вартістю (будучи новими) від 15 до 30 тис. Моє авто не потрапляє в топ-3 (а може й в топ-5) по вартості в компанії. Я дивлюсь, і мене ця картина дуже тішить.Чому? Мені б не було комфортно в Лексусі, коли мене оточують люди які вийшли з ПАЗіка. Мені б не було комфортно за двометровим цегляним парканом в будинку з євроремонтом і на ділянці з єврогазоном, коли за воротами мене чекає розбита дорога, засмічені узбіччя, та похмурі погляди. Мені комфортно, коли мене щодня оточують люди, з якими ми працюємо разом, дружимо сім'ями, разом іздимо на відпочинок в Європу (а не я - на Мальдіви, а вони - в Коблєво), ми разом обговорюємо, як дати кращу освіту своїм дітям, як ми можемо допомогти школам, університетам, армії. Мій колега назвав це "будувати кращий світ навколо себе". В нас не завжди збігаються погляди, в нас трапляються запеклі суперечки, (з останніх, наприклад, щодо правил паркування і про "polskie blachy"), але в цих суперечках я бачу наявність критичного мислення, тобто я знаю, що вони не підуть голосувати "за гречку". Так, це не створить критичної маси людей, але принаймі це маленький крок в тому напрямку. Чим більше людей роблять такі кроки, тим кращі в нас шанси.Повертаючись до Вашого питання вище. Можна сказати, що я пожертвував дорожчим авто, дорогим будинком за містом, відпочинком на Мальдівах... ой... лише мені здається, що це мета пересічного українця і портрет типового депутата? Але ні, насправді, це не є мої інтереси, тому не можу сказати що я ними пожертвував. Я хочу завершення війни, сильну економіку, як наслідок, більшу кількість незалежних людей навколо, і як ultimate goal - я хочу щоб, моя дитина хотіла залишитися жити в Україні.