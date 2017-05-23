Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Отвечаю со смартфона, еду в автобусе в центр в банк. Я всегда пишу правду: - я ничего последний квартал не сдаю во Львове, я все продал с хорошим профитом. - на сегодня во Львове есть моя личная двушка. - на сегодня я на две карты банка с Украины получаю ежемесячно 20000 гривен. - я не имею и не имел недвижимости в Киеве. Я имею только один депозит в Привате - на сумму в 10 (десять) гривен, открыт в ноябре 2008 как эксперимент. Сегодня там, кажется, 40 гривен. Я с 1996 года имел депозиты почти во всех банках Украины. Максимальная сумма в гривнах - 500 000, в валюте в одном банке - 100 000 евро (под 12 процентов годовых). Вот этот депозит люблю больше всего: когда все забирали деньги из банков, я НАОБОРОТ открыл депозит и имел падающих с неба 1000 евро безналоговых красивых бумажек. Все депозиты закрыл. В турецком банке имею депозит под 14,25% годовых. Это на хлеб с маслом. Хлеб здесь, хотя и дешевле в 2 раза, чем в Украине, но зато Сливочное масло - настоящее. А стоит также. - на сегодня я чувствую себя комфортно. Еду к доктору - продаёт какие-то капли на основе гранатового сока - 3 дня и возвращают 29 лет молодости. Это единственное, что мне сегодня не хватает. Нет, обманываю: есть ещё два об"екта недвижимости, которые надо продать. Тогда хватит на вишнёвое варенье - банка 700 граммов стоит 35 гривен. Тоже настоящее. Накладывают его в йогурт утром и так и вижу, как каждую вишенку срывала нежная девичья рука. Рука её подружки, взяв вишенку, нежно мыла и говорила маме: "Уже можно дрбавить сахару и начинать варить в миске на огне из буковы дров - сварим, угостим акурта, он облизнется, улыбается, посмотрит игриво и скажет: "У ты какая! Ползи ко мне!""
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Грозный Вы мой, отчего Вы решили, что я имел Вас ввиду? Я имел ввиду Coder, у которого в хорошем умном тексте ошибок больше, чем у меня... я цитировал и анализировал ЕГО текст, не исправляе в его тексте ошибки, ибо АВТОРСКИЙ текст есть АВТОРСКИЙ текст, сразу после этого (!!!) последовало мне замечание (правильное, конечно), но ему замечание не сделали. Честно говоря, даже не понял, чего это Вы забрели на эту ветку с ветки фондового рынка. Я, между прочим, Договора всегда исполняю, даже если они без подписи и печати.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 12:45, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Честно говоря, даже не понял, чего это Вы забрели на эту ветку с ветки фондового рынка...
это разве эксклюзив? или закрытый чат для почитателей таланта? я многие ветки читаю. эта не исключение. много умных мыслей. буду готовиться к тихой пенсии - обязательно воспользуюсь практическими советами.
akurt написав:У порівнянні із панами, які пишуть не з великої букви ... перші слова в реченнях...
подскажите, кто еще так пишет, и я буду здесь вечным читателем.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Я, к сожалению, не учитель словесности. Если развивать идеи Coder, то неизбежно возникнет вопрос: Безграмотный=умный? На YouTube есть видео парня из Латвии, который отвечает россиянам на вопрос: "Может ли нормальный человек выучить латышский язык за 30 (тридцать) лет". Очень интересное видео.
По поводу ошибок и безграмотности ждём вердикт greenzone - это он нашёл опечатки в моем тексте и сделал мне замечание, я перечитал и исправил. Вроде бы все...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Патриотизм=300 гривен? (Мысли, которые пришли в автобусе по дороге от улицы Гюллюк до Бульвара Богачей в Анталии.)
Эпиграф: "Необхідність захищати (а на практиці це часто означає "жертвувати своїми інтересами") не закінчилась в лютому 2014 року, вона існує і досі." (Coder, 08.04.2018)
Кто-то из наивных читателей может подумать, что история государства Украина вершится/создаётся в Киеве, Вашингтоне или в Москве. Это не так. История Украины, как я верно написал автору эпиграфа, окончательно сформируется к 2098 году, максимум к 2099-му, и творится она в эти минуты (!!) ВОВСЕ не в Киеве, а в маленьком почти никому не известном селе Пещанка, что в Днепропетровский области, в Новомосковском районе. То, как имено читатель встретит 2098 год, в эти минуты определяется именно там. Автор следит за началом истории уже год, сегодня апогей, от которого без преувеличения зависит ваша жизнь. Мне история видна издалека: места не чужие, на местном кладбище покоится родной дядя, родная тётя и двоюродный брат (инсульт). Все начиналось незаметно: жители трех сел на основании Закона Украины решили объединиться в "ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ГРОМАДУ" и построить украинский рай на украинской земле на территории трех отдельно взятых, расположеных в основном на болотах, реке Самара и остатках разграбленного банкирами и сотрудниками правоохранительных органов остатков соснового леса... Тут-то и началось... Представляете, села с "Шевченковыми хатами" решили построить рай! А попытка повлияет и на жизнь каждого форумчанина... (Текст будет, еду в автобусе)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Тут хоч би знати, що буде через рік. Або через годину.
Погоджуюсь, але це ж не привід відмовлятися від стратегії взагалі (при інвестуванні Ви також не знаєте як зміниться вартість Ваших активів за місяць, або за рік). Стратегія - це орієнтири, а не "изваяние в камне", тобто вона піддається коригуванню при потребі. Якщо за годину, чи за рік ситуація суттєво зміниться, можна переглянути стратегію.
akurt написав:Так само, як Ви поділили всіх активних людей на 2 категорії, так і я можу поділити тих самх людей теж на 2 категорії:
Тут є нюанс. Я говорив про людей (1) активних і (2) із розвинутим критичним мисленням. Тримати п'ять магазинів - це спосіб виживання, або в найкращому випадку, забезпечення середньго (або вище середнього) достатку, але далеко не завжди ознака розвинутості критичного мислення. Ваш приклад про хлопців з щомісячним доходом в 3-5К, на Ауді А6, як на мене дуже яскравий приклад активності без наявності критичного мислення. Хоча, як на мене, для країни активні без КМ, все одно краще ніж пасивні (через внесок в економіку).
akurt написав:Це невірне судження. 4 квартири під здачу моїх приятелів дають виручку щомісяця в 48 000 гривень.
Зараз так, але я говорив по те, що якщо критична маса активних людей з КМ виїде за кордон, або перейде від активних дій в статус рант'є, то, за 10 років, знайти орендарів на нерухомість, тобто отримувати такий самий рівень доходу з нерухомості в Україні, буде важко. Через банальне погіршення стану економіки загалом, і, як наслідок, падіння платоспроможності. Тобто модель не є життєздатною в довгостроковій перспективі.
akurt написав:Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.
Ні, я не працюю в державній установі, але ж це не єдиний спосіб приносити користь державі, чи не так?
akurt написав:Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет.
Мені здається, що я знаю, що необхідно для того, щоб зняти ті чари. Точніше, я знаю умови, але нажаль, не знаю як це здійснити в масштабі країни.
Президента не призначають, а обирають. Але ж, як відомо, кожен народ має тих правителів, на яких він заслуговує. Тобто правителі - це віддзеркалення народу. І "золотий батон" Януковича - це умовна сума несплачених штрафів за парковку на газонах. Принципова різниця між діями Януковича, і пересчного українця не дуже велика - і там, і там - порушення закону. Різниця лише в масштабі. Просто "йому вдалося". "Щоб не було корупції, і щоб кум міг порішати" - це квінтесенція відносин влади і народу в Україні. А з себе починати ніхто не хоче (за рідким виключенням). Звідси висновки: 1) Потрібно "почати із себе". 2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни (це згідно статті, яку я згадував в іншій гілці). Чомусь в нас часто можна почути термін "євроремонт", але дуже рідко терміни "європід'їзд", "євросмітник", "єврогазон" (ті що з "более зеленой травой"), "євровулиця", і знову часто "європейське місто" і "європейська країна". Тобто є певний вакуум між "євроремонтом" і "єврокраїною", але більшості в тому вакуумі ніби комфортно, принаймі ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен. 3) Таких людей потрібна критична маса. Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я.
Ви розповідаєте багато історій, я також спробую. Я є засновником невеличкої компанії. Ми орендуємо офіс в будівлі, власником якої є власник невеликої будівельної компанії. Я дивлюсь з вікна на паркінг, бачу автівки компанії власника: Toyota Land Cruiser 150 - власника, BMW X5 - дружини власника (вона ж бухгалтер), Mercedes A Class - юриста, Skoda Octavia - головного інженера, ВАЗ 2106 - начальника охорони, для всіх будівельників організований доїзд на старенькому автобусі ПАЗ. Перевожу погляд на іншу частину, де запарковані мої колеги: на 30 співробітників - 18 авто (дехто добирається на роботу на велосипеді - в офісі є душ; плюс є декілька студентів, які ще на авто не доробилися, хоча це вже покоління shared economy, я не впевнений, що в них авто в пріорітетах) віком від 1 до 7 років, вартістю (будучи новими) від 15 до 30 тис. Моє авто не потрапляє в топ-3 (а може й в топ-5) по вартості в компанії. Я дивлюсь, і мене ця картина дуже тішить.
Чому? Мені б не було комфортно в Лексусі, коли мене оточують люди які вийшли з ПАЗіка. Мені б не було комфортно за двометровим цегляним парканом в будинку з євроремонтом і на ділянці з єврогазоном, коли за воротами мене чекає розбита дорога, засмічені узбіччя, та похмурі погляди. Мені комфортно, коли мене щодня оточують люди, з якими ми працюємо разом, дружимо сім'ями, разом іздимо на відпочинок в Європу (а не я - на Мальдіви, а вони - в Коблєво), ми разом обговорюємо, як дати кращу освіту своїм дітям, як ми можемо допомогти школам, університетам, армії. Мій колега назвав це "будувати кращий світ навколо себе". В нас не завжди збігаються погляди, в нас трапляються запеклі суперечки, (з останніх, наприклад, щодо правил паркування і про "polskie blachy"), але в цих суперечках я бачу наявність критичного мислення, тобто я знаю, що вони не підуть голосувати "за гречку". Так, це не створить критичної маси людей, але принаймі це маленький крок в тому напрямку. Чим більше людей роблять такі кроки, тим кращі в нас шанси.
Повертаючись до Вашого питання вище. Можна сказати, що я пожертвував дорожчим авто, дорогим будинком за містом, відпочинком на Мальдівах... ой... лише мені здається, що це мета пересічного українця і портрет типового депутата? Але ні, насправді, це не є мої інтереси, тому не можу сказати що я ними пожертвував. Я хочу завершення війни, сильну економіку, як наслідок, більшу кількість незалежних людей навколо, і як ultimate goal - я хочу щоб, моя дитина хотіла залишитися жити в Україні.