Додано: Пон 09 кві, 2018 13:01

Патриотизм=300 гривен?



(Мысли, которые пришли в автобусе по дороге от улицы Гюллюк до Бульвара Богачей в Анталии. Мысли на тему, упомянутую на этом форуме)



Эпиграф:

"Необхідність захищати (а на практиці це часто означає "жертвувати своїми інтересами") не закінчилась в лютому 2014 року, вона існує і досі." (Coder, 08.04.2018)



Кто-то из наивных читателей может подумать, что история государства Украина вершится/создаётся в Киеве, Вашингтоне или в Москве.

Это не так.

История Украины, как я верно написал автору эпиграфа, окончательно сформируется к 2098 году, максимум к 2099-му, и творится она в эти минуты (!!) ВОВСЕ не в Киеве, а в маленьком почти никому не известном селе Пещанка, что в Днепропетровский области, в Новомосковском районе.

То, как имено читатель встретит 2098 год, в эти минуты определяется именно там.



Автор следит за началом истории уже год, сегодня апогей, от которого без преувеличения зависит ваша жизнь.

Мне история видна издалека: места не чужие, на местном кладбище покоится родной дядя, родная тётя и двоюродный брат (инсульт).

Все начиналось незаметно: жители трех сел на основании Закона Украины решили объединиться в "ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ГРОМАДУ" и построить украинский рай на украинской земле на территории трех отдельно взятых, расположеных в основном на болотах, реке Самара и остатках разграбленного банкирами и сотрудниками правоохранительных органов соснового леса...

Тут-то и началось...

Представляете, села с "Шевченковыми хатами" решили построить рай!

А попытка повлияет и на жизнь каждого форумчанина...



Как построит рай на территории села или даже трех сел?

Очень просто. Селу повезло, не все жители его покинули в последние 30 лет, а остались, и так получилось, что самыми неравнодушными оказались одноклассники-одногодки выпуска, точно не скажу, года 1985-1990. Ребята имели общую страсть: играть в футбол на школьном стадионе и праздновать вместе Пасху.

А, кроме того, торговать на рынке мясом, запчастями к мотоциклом, работать в больнице, торговать Секонд-хендом, работать сельским электриком, водителем ассенизационной машины, ну, как и все мы - кто на форуме...

У всех - отличные семьи, на сегодня почти все дети переженились и очень удачно, закончили университеты, и очень престижные, и - трудно поверить - работают по специальностям диплома.

Сельский электрик между прочим, имел Золотую медаль школы, да и другие парни и девчата были ребятами ОБРАЗОВАННЫМИ.

Начали с того, что еще лет 10 назад добились строительства в Пещанке супер-современной школы, в Киеве такой - и то нет!

Во Львове есть в Пустомытах - сам Президент открывал ее!



Будучи украинцами от украинцев и патриотами от патриотов, конечно, задумывался над тем, "Как жить дальше?"

Ну, часть отправила детей на жительство в страны Европы, часть работают в Днепре или в селе.

А тут подмога вышла, государство решило помочь неравнодушным и приняли Закон о создании Территориальных громад!

Энтузиазма - хоть отдаляй!

Начали дело делать, не дожидаясь бумаг: в селе - мусорные урны, наняли мусоровоз - вывозит мусор, заключили договор об очистке сельских дорог от снега, добились включения сельских дорог на ремонт во всеукраинский план, энтузиасты делают облавы на нерадивых сжигателей осенних листьев, задумались о том, куда исчезли зайцы и лисы из остатков леса - оказалось всех выбили пьяные бригады из местного Общества защиты животных (председатель там председателем уже 25 лет)... Ну и так далее.

Рай был виден на горизонте.

Отправили и инициативные группы в разные регионы страны - там изучают опыт обустройства мусороперерабатывающего завода в селе, там изучают солнечные батареи, там...

"Я планов наших люблю громадье!"

Первая попытка регистрации ОТГ оказалась неудачной - в пачке документов в 1200 листов на одной странице отсутствовала печать нотариуса. Хотя документ был "правильный".

Переделали.

Вернули, ибо какой-то слесарь-сантехник из ближайшего хлебозавода подал иск в суд о том, что его не уведомили о собрании трех сел, где будет рассматриваться вопрос, а "Он право имеет!"

Короче, было 6 (шесть!!!) судов. Все отменяли решения жителей трех сел о создании ТГ. В дело вмешалось ОБСЕ и Верховная рада, вопрос рассматривался на Комитете Верховной рады.

Сам Власенко рассматривал вопрос! По ТВ шел прямой репортаж!

Седьмой раз суды Днепропетровщины не осмелились - даже за большие деньги - завернуть регистрацию ОТГ.

Спросите, что так? Почему суды отказывают?

Ну, просто. Весь Новомосковский район принадлежит народному депутату. Ну как принадлежит...

Девки не все принадлежат... Но все все все все все все (подчеркиваю - ВСЕ) предприятия принадлежат ему. Лично.

И вот вдруг какие то три села возьмут и откажутся покупать хлеб, который выпекают его 2 (два) хлебозавода?

Не-хо-ро-шо! В суды без конца подавали иски сотрудники его предприятий, а работали ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ ИЗ КИЕВА И ЛЬВОВА. ЛУЧ_ШИ_Е! Против сельских электриков. трактористов и медсестер! ПРОТИВ НИХ! Патриоты? Да! Киевляне? Да! Украинцы? Да!

Эй, форумчане-киевляне! Вы- лучшие! Ваши лючшие киевские юристы работали днями и ночами, чтобы не допустить строительства рая на территории трех сел!!!! Трех!

МО_ЛОД_ЦЫ! Киевляне - вы сила!



Вы не поверите - сельчане победили, наконец-то ОТГ зарегистрировали и даже разрешили провести выборы депутатов и председателя ОТГ.

Пусть, типа, строят рай. Посмотрим!



Ага...

Дальше в эту субботу была реализована - впервые в Украине - уникальная схема. Никто такого не ожидал! Новинка сезона-2018. Репетиция сезона-2019.

Не подумайте, не гречка.

1. Основной кандидат на голову ОТГ был за неделю до этого вызван лично к губернатору и поддался на уговоры стать не "самовисуванцем", а- губернатор просит - от главной в стране партии. Как же без партии-то? Была проведена партийная конференция и 100 (СТО) процентов делегатов поддержали кандидатуру от партии именно эту. Меня тогда насторожили 2 вещи, на ютюбе все есть - ну очень грустный вид у Николая - бывшего самовыдвиженца - а теперь облеченного доверием 100 (ста) процентов делегатов. Было ощущение, что его мать, последние 10 лет прикованная к постели инсультом, уже не открыла глаза сегодня утром. И второе - руку пожал выдвинутому партией тот - не поверил никто - "народный депутат". Типа "умеем и мы признавать ошибки"!

2. Регистрация кандидатов заканчивалась в 20-00 в субботу. Как и ожидалось, кроме Николая, подал заявы еще кто-то: директор образцовой школы, чего бы и нет, еще инициатор сооружения станции солнечных батарей - все сельчане, все свои.

3. Ровно в 18-00 - как раз стемнело - к Участковой избирательной комисси подъехал такой себе неказистый автобус. Вы не подумайте - не "титушки", нет, все - граждане "добропорядочные" наши, свои, украинцы. Патриоты свой страны: пенсионеры из Никополя, студенты из Каменского, безработные из Сурско-Литовского (село возле самого большого в Украине кладбища на восток от Днепра). Всего - 22 (двадцать два !!!) человека.

Все как один изъявили желание зарегистрироваться кандидатом на Голову ОТГ и начать строить рай в этих селах, которые видели впервые - прямо с понедельника.

4. За 2 часа напряженной работы всех 22-х зарегистрировали. Все по закону, а как же...

5. На утро воскресенья оказалось, что все кандидаты имеют право на одного члена участковой комиссии и таких членов "ночных" оказалось конечно - большинство (все по Закону).

6. Избирательную комиссию большинством переизбрали и председателем выбрали человека, которого в селе ВООБЩЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ (но очень умно все сделано - оказалось, он там "прописан" все же). Все по Закону!

7. Ну, переизбрали и переизбрали - все по Закону.

8. Как только переизбрали - телеграмма. Ночью состоялась Внеочередная "ночная" конференция самой главной в Украине партии и она отозвала выдвинутого кандидата. Все 100 (сто!!!) процентов делегатов проголосовали, чтобы отозвать. Того, кого 100 (сто) процентов выдвинули неделю назад.



Что бы Вы сделали, узнав прямо сейчас, что намеченный с понедельника на строительство в вашем дворе рай - отменяется? Как минимум вышли бы на улицу осмотреться.

Все жители всех сел вышли на улицы и хотели задать вопрос: "Откуда дровишки? Из лесу ль, вестимо?" Что интересно, новоизбранная из представителей кандидатов комиссия отсутствовала на работе. Как стало известно, она заседает в тайном никому не известном месте и большинством голосов принимает решение об удовлетворении решения партийной конференции о снятии основного кандидата.



Антракт. Занавес. Объявление:

РАЯ НЕТ И НЕ БУДЕТ!



P.S. В шоу участвуют, граждане Украины - патриоты, студенты, пенсионеры, безработные, разнорабочие. Всего 22 человека.

Театральная сцена - 3 (три) села. Страна - Украина.



Примітка 1. Текст почав писати в міському автобусі на смартфоні, купленому в Турції для використання тільки турецької СІМ-картки. Смартфон має розкладку англійську та російську.

Примітка 2. Згаданий народний депутат має прізвище суто українське, патріотичне, закінчується на "-ко", коли починає пити українську горілку та закусювати її українським салом нібі-то завжди (я не стверджую цього) одягає вишиванку.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 кві, 2018 15:05, всього редагувалось 3 разів.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.