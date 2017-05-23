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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Все ясно с целями, неясно почему именно Турция? Президент провел референдум и выбил диктаторские полномочия, заигрывает с маргиналами-муслимами, сплачивает общество поиском внешних угроз - Израэль, США и Евросоюз и получил внутренних противников, в том числе курдов. Начал войну. Что будет с экономикой и политикой внутри страны не ясно.

Если была задача получить вид на жительство с минимальной инвестицией в удобном климате то по мне так это Доминиканская республика, реально рай на земле. https://www.molnet.ru/mos/ru/purchase_a ... 0%BA%D0%B0
Если вопрос - быть при этом еще и в Европе и комфортно себя чуствовать то это Черногория, тем более вы знаете 3 славянских языка. http://emigranto.ru/spravochnaya/emigra ... .html#i-10

Так что, Турция не привлекает в этом смысле.
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Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Coder написав:1) Потрібно "почати із себе".
2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни
.........
ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен.
3) Таких людей потрібна критична маса.
Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я.

Вибачте, та ще я пару речень напишу......
Як тут(чи то на іншій гілці) писав пан Акурт: "голодна людина - небезпечна людина!"
Тобто, людина, має бути, для початку - СИТА(!), а вже тоді вона буде думати про навколишнє: під"їзди, дороги і т. п.
- а то, у тому "вирі життя", пересічному роботязі, нема коли про це, навіть, подумати, не те, щоб щось зробити! - пересічний, весь час задуманий РУТИННИМИ проблемами: де заробити, не втратити роботу, забезпечити сім'ю(нагодувати/одягнути/садік/школа/репетитори і т. д) сплатити комуналку, відкласти на відпочинок... і ще, відкласти(якщо ще щось залишиться) на майбутнє...

І от від того всього, в пересічного, "пухне" голова і йому зовсім не до того(хоч він і руками і ногами - "за"!), як покращити стан доріг, під'їздів.....і загалом, КРАЇНИ!

Так, Ви скажете, що Я, вище описав, життя якогось "невдахи"..... - так, я Вам скажу більше, що так живе більша половина населення нашої країни!
...і розумію, що "на блюдечку" ніхто в тому, житті нічого не принесе..... та й не повинен.... - але! — якщо б було достатньо НОРМАЛЬНИХ робочих місць з НОРМАЛЬНИМИ зарплатами, щоб люди менше думали, де б заробити і як взагалі, вижити, - то б тоді вони мали більше вільного часу і "вільної голови" подумати про навколишнє!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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