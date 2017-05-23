Додано: Пон 09 кві, 2018 15:30

Coder написав: 1) Потрібно "почати із себе".

2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни

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ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен.

3) Таких людей потрібна критична маса.

Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я. 1) Потрібно "почати із себе".2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни.........ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен.3) Таких людей потрібна критична маса.Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я.

Вибачте, та ще я пару речень напишу......Як тут(чи то на іншій гілці) писав пан Акурт: "голодна людина - небезпечна людина!"Тобто, людина, має бути, для початку - СИТА(!), а вже тоді вона буде думати про навколишнє: під"їзди, дороги і т. п.- а то, у тому "вирі життя", пересічному роботязі, нема коли про це, навіть, подумати, не те, щоб щось зробити! - пересічний, весь час задуманий РУТИННИМИ проблемами: де заробити, не втратити роботу, забезпечити сім'ю(нагодувати/одягнути/садік/школа/репетитори і т. д) сплатити комуналку, відкласти на відпочинок... і ще, відкласти(якщо ще щось залишиться) на майбутнє...І от від того всього, в пересічного, "пухне" голова і йому зовсім не до того(), як покращити стан доріг, під'їздів.....і загалом, КРАЇНИ!Так, Ви скажете, що Я, вище описав, життя якогось "невдахи"..... - так, я Вам скажу більше, що так живе більша половина населення нашої країни!...і розумію, що "на блюдечку" ніхто в тому, житті нічого не принесе..... та й не повинен.... - але! — якщо б було достатньо НОРМАЛЬНИХ робочих місць з НОРМАЛЬНИМИ зарплатами, щоб люди менше думали, де б заробити і як взагалі, вижити, - то б тоді вони мали більше вільного часу і "вільної голови" подумати про навколишнє!