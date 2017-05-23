Додано: Пон 09 кві, 2018 16:58

Попал мужик за свои земные грехи в ад. Ведет его Черт по территории и говорит:

— Выбирай сам себе кару!

Смотрит мужик: кто на колу мучается, кто на сковороде раскаленной танцует. А тут ему на глаза попались два котла. Один без крышки, а другой и крышкой закрыт, и цепями перемотан, и замком цепи застегнуты. Он и спрашивает в чем разница. Черт говорит:

— Там где котел закрыт — варятся евреи. Те лишь бы один вылез — всех вытащит. А там, где без крышки — русские. Даже если кто-то захочет вылезти — его за ногу обратно затянут...



Так, я знаю, і повністю погоджуюсь. В мене навіть був недописаний абзац в попереднє повідомлення, але оскільки він туда "не лягав", то я його видалив. Спробую дописати.Ідея була в тому, що про поняття "зона комфорту" як таке, можна говорити вище 2-го рівня піраміди Маслоу. Доки людині немає що їсти/пити, або вона не відчуває себе в безпеці, ій дійсно не до думок про високі матерії.Питання в тому, що людина буде робити, коли вона подолала перші два щаблі. Тут є два шляхи:- можна вкладати гроші в Лексус, двометровий цегляний паркан і Мальдіви (причому якщо робити це не дуже розумно, то може вийти як в хлопців з Ауді А6)- можна вкладати в створення "кращого світу навколо себе"Якщо це перефразувати, то вийде чудовий відомий анекдот (вибачайте, не буду перекладати, мені простіше зкопіювати)Тобто коли ви вибралися з голоду і почуваєте себе в безпеці, ви можете:- спробувати витягти за собою (наверх!) оточуючих, як євреї з анекдоту- відгородитися двометровим цегляним парканом - це може працювати до певного моменту, але рано чи пізно збереться група бажаючих затягти вас назад (вниз!), як в росіян з анекдоту (найепічніший приклад в новітній історії - це Янукович, Межигір'я і події лютого 2014 року, ще одна - це будинок Пшонки).В людей, які піднімаються вище 2го рівня піраміди Маслоу, виникає безліч питань. Основне питання: "Що далі?" (цей форум тому підтвердження). Обрана відповідь на це питання визначить рух людину в сторону євреїв, або росіян. Звідки беруться відповіді? Найпростіше - з прикладів навколо - береться приклад з людей, які вже досягли успіху, так званих "еліт". Що демонструють наші "еліти"? Наразі переважно паркани.Тому, більшість людей, просто копіює поведінкові моделі які вони щодня спостерігають навколо (до речі, це не єдина причина, тут ще є психологічний момент, коли ти живеш небагато, і починаєш непогано заробляти, хочеться "всього й одразу" - я сам через це пройшов, і наробив трохи дурниць, наприклад, купив (не нову) машину за $3000, коли можна було купити двокімнатну квартиру в хрущовці за $6000). Ці люди активні, вони змогли побудувати бізнес, заробити гроші (і це супер, але це умова "необхідна, але недостатня"), але брак критичного мислення не дозволяє їм приймати рішення "на перспективу", вони живуть лише сьогоденням. Тому найчастіше також починають будувати паркани.Подивимось на еліти розвинутих країн. Президент Австрії пішки йде на роботу, з ланч-боксом в руках! Члени Кабінету Міністрів Данії іздять на роботу на велосипеді! В нас це привід для новин і жвавих обговорень на сайтах. Чи не дивно?Але тут потрібно розуміти:(1) що такі зміни неможливі за один день, нам знадобляться роки. Дуже велике розшарування, і тому рівень заздрощів між соціальніми рівнями, але якщо не змінити хід думок, то воно само по собі нікуди не дінеться;(2) це не ті зміни, які можна зробити лише зверху, їх потрібно робити і знизу, тобто кожному.В 1917 році вже попробували зверху і за один день - досьогодні розгрібаємо.