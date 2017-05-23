Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все ясно с целями, неясно почему именно Турция? Президент провел референдум и выбил диктаторские полномочия, заигрывает с маргиналами-муслимами, сплачивает общество поиском внешних угроз - Израэль, США и Евросоюз и получил внутренних противников, в том числе курдов. Начал войну. Что будет с экономикой и политикой внутри страны не ясно.
Coder написав:1) Потрібно "почати із себе". 2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни ......... ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен. 3) Таких людей потрібна критична маса. Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я.
Вибачте, та ще я пару речень напишу...... Як тут(чи то на іншій гілці) писав пан Акурт: "голодна людина - небезпечна людина!" Тобто, людина, має бути, для початку - СИТА(!), а вже тоді вона буде думати про навколишнє: під"їзди, дороги і т. п. - а то, у тому "вирі життя", пересічному роботязі, нема коли про це, навіть, подумати, не те, щоб щось зробити! - пересічний, весь час задуманий РУТИННИМИ проблемами: де заробити, не втратити роботу, забезпечити сім'ю(нагодувати/одягнути/садік/школа/репетитори і т. д) сплатити комуналку, відкласти на відпочинок... і ще, відкласти(якщо ще щось залишиться) на майбутнє...
І от від того всього, в пересічного, "пухне" голова і йому зовсім не до того(хоч він і руками і ногами - "за"!), як покращити стан доріг, під'їздів.....і загалом, КРАЇНИ!
Так, Ви скажете, що Я, вище описав, життя якогось "невдахи"..... - так, я Вам скажу більше, що так живе більша половина населення нашої країни! ...і розумію, що "на блюдечку" ніхто в тому, житті нічого не принесе..... та й не повинен.... - але! — якщо б було достатньо НОРМАЛЬНИХ робочих місць з НОРМАЛЬНИМИ зарплатами, щоб люди менше думали, де б заробити і як взагалі, вижити, - то б тоді вони мали більше вільного часу і "вільної голови" подумати про навколишнє!(подумати і зробити щось для покращення!)
akurt написав:к Участковой избирательной комисси подъехал такой себе неказистый автобус. Вы не подумайте - не "титушки", нет, все - граждане "добропорядочные" наши, свои, украинцы. Патриоты свой страны: пенсионеры из Никополя, студенты из Каменского, безработные из Сурско-Литовского (село возле самого большого в Украине кладбища на восток от Днепра). Всего - 22 (двадцать два !!!) человека.
Ще вчитель(вже покійний), нам, на уроці біології говорив(коли тема заходила про "кто ето зд'єлал!?) каже: "...хто? - це китайці приїхали до нас і пишуть по під'їздах? - чи може німці, палять кнопки у наших ліфтах? - чи може то в нас французи кидають недопалки і сміття по-за урну? - хто? - га? ..... - так! - то МИ - УКРАЇНЦІ!!! (от, і в тій історії вище(яких подібних я чув вже багато), - хто приїхав? - теж приїхали "ЩИРІ" українці, наср... нагадити СВОЇМ же українцям! - а по факту, самім же собі!!!)
Так, я знаю, і повністю погоджуюсь. В мене навіть був недописаний абзац в попереднє повідомлення, але оскільки він туда "не лягав", то я його видалив. Спробую дописати.
Ідея була в тому, що про поняття "зона комфорту" як таке, можна говорити вище 2-го рівня піраміди Маслоу. Доки людині немає що їсти/пити, або вона не відчуває себе в безпеці, ій дійсно не до думок про високі матерії.
Питання в тому, що людина буде робити, коли вона подолала перші два щаблі. Тут є два шляхи: - можна вкладати гроші в Лексус, двометровий цегляний паркан і Мальдіви (причому якщо робити це не дуже розумно, то може вийти як в хлопців з Ауді А6) - можна вкладати в створення "кращого світу навколо себе"
Якщо це перефразувати, то вийде чудовий відомий анекдот (вибачайте, не буду перекладати, мені простіше зкопіювати)
Попал мужик за свои земные грехи в ад. Ведет его Черт по территории и говорит: — Выбирай сам себе кару! Смотрит мужик: кто на колу мучается, кто на сковороде раскаленной танцует. А тут ему на глаза попались два котла. Один без крышки, а другой и крышкой закрыт, и цепями перемотан, и замком цепи застегнуты. Он и спрашивает в чем разница. Черт говорит: — Там где котел закрыт — варятся евреи. Те лишь бы один вылез — всех вытащит. А там, где без крышки — русские. Даже если кто-то захочет вылезти — его за ногу обратно затянут...
Тобто коли ви вибралися з голоду і почуваєте себе в безпеці, ви можете: - спробувати витягти за собою (наверх!) оточуючих, як євреї з анекдоту - відгородитися двометровим цегляним парканом - це може працювати до певного моменту, але рано чи пізно збереться група бажаючих затягти вас назад (вниз!), як в росіян з анекдоту (найепічніший приклад в новітній історії - це Янукович, Межигір'я і події лютого 2014 року, ще одна - це будинок Пшонки).
В людей, які піднімаються вище 2го рівня піраміди Маслоу, виникає безліч питань. Основне питання: "Що далі?" (цей форум тому підтвердження). Обрана відповідь на це питання визначить рух людину в сторону євреїв, або росіян. Звідки беруться відповіді? Найпростіше - з прикладів навколо - береться приклад з людей, які вже досягли успіху, так званих "еліт". Що демонструють наші "еліти"? Наразі переважно паркани.
Тому, більшість людей, просто копіює поведінкові моделі які вони щодня спостерігають навколо (до речі, це не єдина причина, тут ще є психологічний момент, коли ти живеш небагато, і починаєш непогано заробляти, хочеться "всього й одразу" - я сам через це пройшов, і наробив трохи дурниць , наприклад, купив (не нову) машину за $3000, коли можна було купити двокімнатну квартиру в хрущовці за $6000). Ці люди активні, вони змогли побудувати бізнес, заробити гроші (і це супер, але це умова "необхідна, але недостатня"), але брак критичного мислення не дозволяє їм приймати рішення "на перспективу", вони живуть лише сьогоденням. Тому найчастіше також починають будувати паркани.
Подивимось на еліти розвинутих країн. Президент Австрії пішки йде на роботу, з ланч-боксом в руках! Члени Кабінету Міністрів Данії іздять на роботу на велосипеді! В нас це привід для новин і жвавих обговорень на сайтах. Чи не дивно?
Але тут потрібно розуміти: (1) що такі зміни неможливі за один день, нам знадобляться роки. Дуже велике розшарування, і тому рівень заздрощів між соціальніми рівнями, але якщо не змінити хід думок, то воно само по собі нікуди не дінеться; (2) це не ті зміни, які можна зробити лише зверху, їх потрібно робити і знизу, тобто кожному. В 1917 році вже попробували зверху і за один день - досьогодні розгрібаємо.
akurt написав:- треба організувати в Україні такий бізнес, робота якого не вимагає вашої присутності. - треба зараз думати, на які гроші Ви будете існувати, коли Вам буде 60, а не сподіватися на пенсію. - треба вигравати на різниці цін в Україні та з а кордоном. - треба організувати бізнес із "пасивним прибутком".
Ув. akurt, задачи понятны, цели обозначены. Согласен, что это возможно. Высоковероятно, что универсальных рецептов не существуют. Поэтому вопросов много.
- треба займатися тим, що Вам цікаво, тим що Вас не напрагає. і про засоби для життя на старості тре думати вже (я би на надійний-стабільний дохід/збереження вна неньці не сподівався).... решта, так-сяк, кому як.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:а то, у тому "вирі життя", пересічному роботязі, нема коли про це, навіть, подумати, не те, щоб щось зробити! - пересічний, весь час задуманий РУТИННИМИ проблемами: де заробити, не втратити роботу, забезпечити сім'ю(нагодувати/одягнути/садік/школа/репетитори і т. д) сплатити комуналку, відкласти на відпочинок... і ще, відкласти(якщо ще щось залишиться) на майбутнє
Погоджуюсь, скорше за все є і такі. Хоча за моїми спостереженнями, люди які часто жаліються на постійну заклопотаність рутиною та відсутність грошей, легко можуть знаходити час та гроші на пиво, замість того, щоб вкласти в себе. На сусідній гілці часто питають "Як це зробити?".
Наприклад, якщо не вистачає грошей, то потрібно піднімати фінансову грамотність, вивчати управління персональними фінансами: - книжки - блоги/відеокурси (Інтернет, він не тільки для роликів на Youtube під пиво, це дуже потужний ресурс для (само)освіти)
З книжок, не потрібно починати з Кійосакі, Бодо Шефера, та Наполеона Хіла. Почніть з чогось більш приземленого і прив'язаного до наших реалій. Наприклад, В. Савенок "Как составить личный финансовый план и как его реализовать", Ю. Сахаровская "Куда уходят деньги. Как правильно управлять семейным бюджетом", українською є книга Любомира Остапіва "Любов та Бюджет" (на жаль, я її не читав, але із досвіду спілкування з ним, хочу вірити, що вона толкова). З Інтернет-ресурсів - Google видасть десятки. З тих, якими користувався я сам, можу порадити "Финансовый Гений" та "Сімейний Бюджет", того ж Любомира. Це дасть базові поняття фінансової грамотності і перші кроки до покращення фінансового стану: - почати вести облік доходів та витрат - після 2-3 місяців стане видно приблизну картину, де є резерв - емпіричне правило говорить, що якщо сім'я витрачає 100% відсотків, і при цьому не є на межі бідності, то вона спокійно може прожити на 90% відсотків, без втрати в якості життя - відповідно до цього, складається бюджет на прожиття в межах 90%, а 10% відсотків йдуть на заощадження - далі цього бюджету потрібно притримуватись, для цього потрібна фінансова дисципліна (деколи викласти пиво та чіпси з возика в супермаркеті) - заощаджені гроші спрямовуються на фінансові цілі (позбавитися боргів, накопичити резервний фонд, заощадження, нерухомість/освіта дітей/авто/подорожі, капітал для отримання пасивного доходу в майбутньому) Це дуже прості речі (про персональні фінанси можу говорити багато, але тут не той формат), деколи навіть очевидні, але мало хто над ними задумується і, тим більше, реалізовує на практиці. "На фіга, краще я пивка поп'ю під футбольчик" - яка там самоосвіта.
Я Вам більше скажу, із зростанням доходів, проблема не вирішується. Якщо фінансової грамотності немає, то її немає. А книжки пишуть, що зростання доходів річ дуже ілюзорна, тому що рівень життя зростає швидше "А як жеж, став заробляти більше, можу собі дозволити!", а правила фінансової грамотності кажуть "Якщо рівень доходу зріс, зафіксуйте витрати на поточному рівні, а додатковий дохід спрямуйте на заощадження". Тому ніби в моїх колег рівень доходу 20000-30000 гривень на місяць, а в кінці місяця все одно черга "Можна позичити 1000 грн до зарплати?". Чому так? Відсутність фінансової грамотності. Тільки тепер у візочку вже не пиво, а віскі і мартіні. Власне це спонукало мене підготувати семінар "Основи управління персональними фінансами" і прочитати його колегам. Після того, черги стали меншими. Колега якому 10 з 12 місяців в році не вистачало 1000 грн до ЗП, взагалі здивувався, що в нього виходить заощаджувати не 10%, а 33% доходу, і став розглядати варіанти придбання своєї квартири замість оренди.
Тепер, якщо коротко. Дати людям нормальну роботу з нормальною ЗП, з великою ймовірністю не вирішить всіх проблем (зокрема, нестачі грошей, приклад навів вище, знаю людей в яких, при доходах 50000-70000 грн на місяць, не завжди вистачає грошей до ЗП). Самоосвіта з великою ймовірністю допоможе вирішити хоча б частину проблем, навіть при існуючому рівні доходів. Але при всьому тому, дуже мало хто починає тим займатися. Чому? Знову ж таки маю думки з цього приводу, але це буде забагато для одного допису.
Долярчик - ви супер! Читав і насолоджувався. Я так і казав: чесна працьовита людина!
Очікуємо від Kripo сповідь про те, як він виїхав у Домініканську республіку. Все ж таки, коли людина реально виїжджає і реально розказує про життя та нерухомість - то краще, ніж розказувати байки.
В Чорногорії вже років 5 живе дочка кума. Громадянство не світить навіть у 2098 році. Кум із кумою щойно повернулися - провідували зятя та онука, який там в Чорногорії і народився. Якщо послухати пана Kripo , то там намазано медом, а дочка та зять кума сплять і бачуть, як би виїхати звідти, всі одногрупники зятя вже виїхали - якщо не помиляюся, в Іспанію.
Доречі, повчальна історія: - дочка кума поступила до одного знаного університета за спеціальністю "Міжнародна -хі-хі-економіка". Екзамени коштували не дорого - всього 2 000 долярів, писали екзамен в ніч на екзамен на кухні у члена приймальної комісії. Писали прямо зверху на холодильнику, бо в квартирі було так багато абітурієнтів, що й підлога була зайнята. - ну закінчила та й закінчила: працювала у якійсь фірмі, що торгувла імпортним милом. Як бі й за спеціальністю. - якось приїхав до кума у гості - стоїть на вдорі незнайома автівка марки Ланос (до речі, мало хто знає, що в перекладі із латинської "Наша радість"). З хати кум виганяє легіня, що внадився до дочки. Легінь сів в автівку та поїхав. - однокурсники легіня якось - не знаю як - влаштувалися на роботу в Чорногорію. - ну ось доню туди і відправили заміж за легіня - досить милом краденим в Укриаїні торгувати.
Чекаємо розповідь про життя в Домініканській республіці. Все, немає часу: посмажили кефаль та треба відкоркувати біле сухе.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.