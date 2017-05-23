Додано: Пон 09 кві, 2018 19:18

Долярчик написав: а то, у тому "вирі життя", пересічному роботязі, нема коли про це, навіть, подумати, не те, щоб щось зробити! - пересічний, весь час задуманий РУТИННИМИ проблемами: де заробити, не втратити роботу, забезпечити сім'ю(нагодувати/одягнути/садік/школа/репетитори і т. д) сплатити комуналку, відкласти на відпочинок... і ще, відкласти(якщо ще щось залишиться) на майбутнє а то, у тому "вирі життя", пересічному роботязі, нема коли про це, навіть, подумати, не те, щоб щось зробити! - пересічний, весь час задуманий РУТИННИМИ проблемами: де заробити, не втратити роботу, забезпечити сім'ю(нагодувати/одягнути/садік/школа/репетитори і т. д) сплатити комуналку, відкласти на відпочинок... і ще, відкласти(якщо ще щось залишиться) на майбутнє

Я допишу ще пару думок.Погоджуюсь, скорше за все є і такі. Хоча за моїми спостереженнями, люди які часто жаліються на постійну заклопотаність рутиною та відсутність грошей, легко можуть знаходити час та гроші на пиво, замість того, щоб вкласти в себе. На сусідній гілці часто питають "Як це зробити?".Наприклад, якщо не вистачає грошей, то потрібно піднімати фінансову грамотність, вивчати управління персональними фінансами:- книжки- блоги/відеокурси (Інтернет, він не тільки для роликів на Youtube під пиво, це дуже потужний ресурс для (само)освіти)З книжок, не потрібно починати з Кійосакі, Бодо Шефера, та Наполеона Хіла. Почніть з чогось більш приземленого і прив'язаного до наших реалій. Наприклад, В. Савенок "Как составить личный финансовый план и как его реализовать", Ю. Сахаровская "Куда уходят деньги. Как правильно управлять семейным бюджетом", українською є книга Любомира Остапіва "Любов та Бюджет" (на жаль, я її не читав, але із досвіду спілкування з ним, хочу вірити, що вона толкова). З Інтернет-ресурсів - Google видасть десятки. З тих, якими користувався я сам, можу порадити "Финансовый Гений" та "Сімейний Бюджет", того ж Любомира. Це дасть базові поняття фінансової грамотності і перші кроки до покращення фінансового стану:- почати вести облік доходів та витрат- після 2-3 місяців стане видно приблизну картину, де є резерв- емпіричне правило говорить, що якщо сім'я витрачає 100% відсотків, і при цьому не є на межі бідності, то вона спокійно може прожити на 90% відсотків, без втрати в якості життя- відповідно до цього, складається бюджет на прожиття в межах 90%, а 10% відсотків йдуть на заощадження- далі цього бюджету потрібно притримуватись, для цього потрібна фінансова дисципліна (деколи викласти пиво та чіпси з возика в супермаркеті)- заощаджені гроші спрямовуються на фінансові цілі (позбавитися боргів, накопичити резервний фонд, заощадження, нерухомість/освіта дітей/авто/подорожі, капітал для отримання пасивного доходу в майбутньому)Це дуже прості речі (про персональні фінанси можу говорити багато, але тут не той формат), деколи навіть очевидні, але мало хто над ними задумується і, тим більше, реалізовує на практиці. "На фіга, краще я пивка поп'ю під футбольчик" - яка там самоосвіта.Я Вам більше скажу, із зростанням доходів, проблема не вирішується. Якщо фінансової грамотності немає, то її немає. А книжки пишуть, що зростання доходів річ дуже ілюзорна, тому що рівень життя зростає швидше "А як жеж, став заробляти більше, можу собі дозволити!", а правила фінансової грамотності кажуть "Якщо рівень доходу зріс, зафіксуйте витрати на поточному рівні, а додатковий дохід спрямуйте на заощадження". Тому ніби в моїх колег рівень доходу 20000-30000 гривень на місяць, а в кінці місяця все одно черга "Можна позичити 1000 грн до зарплати?". Чому так? Відсутність фінансової грамотності. Тільки тепер у візочку вже не пиво, а віскі і мартіні. Власне це спонукало мене підготувати семінар "Основи управління персональними фінансами" і прочитати його колегам. Після того, черги стали меншими. Колега якому 10 з 12 місяців в році не вистачало 1000 грн до ЗП, взагалі здивувався, що в нього виходить заощаджувати не 10%, а 33% доходу, і став розглядати варіанти придбання своєї квартири замість оренди.Тепер, якщо коротко. Дати людям нормальну роботу з нормальною ЗП, з великою ймовірністю не вирішить всіх проблем (зокрема, нестачі грошей, приклад навів вище, знаю людей в яких, при доходах 50000-70000 грн на місяць, не завжди вистачає грошей до ЗП). Самоосвіта з великою ймовірністю допоможе вирішити хоча б частину проблем, навіть при існуючому рівні доходів. Але при всьому тому, дуже мало хто починає тим займатися. Чому? Знову ж таки маю думки з цього приводу, але це буде забагато для одного допису.