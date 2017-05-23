Додано: Вів 10 кві, 2018 03:28

akurt написав: Так, а що там кажуть практики?

Віталій Портніков. Вчора:

"Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-70 років. І це при тому, що якась частина виїде, а ще якась гинутиме й намагатиметься врятувати ситуацію."

https://espreso.tv/news/2018/04/08/u_20 ... portnykova



Кумедна арифметика:

70 років+2018= 2088.

Визнаю, я помилився, коли писав про 2098 - на це звернув увагу пан Coder.

Хоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще.

Я писав про краще...

Я - оптиміст! Так, а що там кажуть практики?Вчора:"Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-. І це при тому, що якась частина виїде,."Кумедна арифметика:70 років+2018=Визнаю, я помилився, коли писав про- на це звернув увагу панХоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще.Я писав про краще...Я - оптиміст!

"Якщо не вдастся зберегти державотворчий курс і якщо популістські сили (при цьому не має значення, хто їх персоніфікуватиме) переможуть на президентських виборах 2019 року, то 2021 року президентом України стане Віктор Медведчук", - зазначив він."

это какая-то очень дешевая манипуляция - из интервью "упустить" главное условие , и то практически невыполнимое, при соблюдении которого в 2019 могут быть "захоронены шансы" :Что касается основной темы какой то очень дивный выбор заявлять с одной стороны что обьездил почти весь мир и с другой выбирать место жительства между самыми убогими что касается ближнего зарубежья вариантами - Турции и Польши. Нет тут конечно встречаются "европейцы", переехавшие в польшу работать на грядках и при этом уже включившие режим Кеши с Таити. Но для человека который как он рассказывает ездил дальше Польши-Турции выбор кажется странным. По поводу Доминиканы тоже явно спорный вывод о том что там не живет ни один украинец. Хотя выбор обрусевшей доминиканы не далеко ушел от турции с польшей. Честно говоря исходя из своего опыта - чем больше ездишь по миру тем меньше хочется куда то переезжать из Украины, так чтобы просто жить. Тем более имея пассивный доход в 14% с 500К или хотя бы с нескольких сотен К, можно свою жизнь обустроить куда интереснее. Ну тут как говорится хозяин барин. Кому и польша - заграница. Вы лучше расскажите как в "нищей" и убогой Украине смогли заработать пол лимона, при чем вне основной , государственной, работы ? Вопрос абсолютно без подковырок и сарказма. В данной теме это основное. Обеспечить себе достойный уровень жизни в подавляющем большинстве стран мира, включая и Украину, с уже обсужденного пассивного дохода в 10-14% , довольно просто. Здесь как говорится ограничения лишь в собственной фантазии. Хотя бы в общих чертах, чем таким интересным можно столько "накохать" причем еще в свободное от работы время ?