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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 4567 Додано: Вів 10 кві, 2018 03:28 akurt написав: Так, а що там кажуть практики?

Віталій Портніков. Вчора:

"Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-70 років. І це при тому, що якась частина виїде, а ще якась гинутиме й намагатиметься врятувати ситуацію."

https://espreso.tv/news/2018/04/08/u_20 ... portnykova



Кумедна арифметика:

70 років+2018= 2088.

Визнаю, я помилився, коли писав про 2098 - на це звернув увагу пан Coder.

Хоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще.

Я писав про краще...

Я - оптиміст! Так, а що там кажуть практики?Вчора:"Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-. І це при тому, що якась частина виїде,."Кумедна арифметика:70 років+2018=Визнаю, я помилився, коли писав про- на це звернув увагу панХоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще.Я писав про краще...Я - оптиміст!





это какая-то очень дешевая манипуляция - из интервью "упустить" главное условие , и то практически невыполнимое, при соблюдении которого в 2019 могут быть "захоронены шансы" :



"Якщо не вдастся зберегти державотворчий курс і якщо популістські сили (при цьому не має значення, хто їх персоніфікуватиме) переможуть на президентських виборах 2019 року, то 2021 року президентом України стане Віктор Медведчук", - зазначив він."



Что касается основной темы какой то очень дивный выбор заявлять с одной стороны что обьездил почти весь мир и с другой выбирать место жительства между самыми убогими что касается ближнего зарубежья вариантами - Турции и Польши. Нет тут конечно встречаются "европейцы", переехавшие в польшу работать на грядках и при этом уже включившие режим Кеши с Таити. Но для человека который как он рассказывает ездил дальше Польши-Турции выбор кажется странным. По поводу Доминиканы тоже явно спорный вывод о том что там не живет ни один украинец. Хотя выбор обрусевшей доминиканы не далеко ушел от турции с польшей. Честно говоря исходя из своего опыта - чем больше ездишь по миру тем меньше хочется куда то переезжать из Украины, так чтобы просто жить. Тем более имея пассивный доход в 14% с 500К или хотя бы с нескольких сотен К, можно свою жизнь обустроить куда интереснее. Ну тут как говорится хозяин барин. Кому и польша - заграница. Вы лучше расскажите как в "нищей" и убогой Украине смогли заработать пол лимона, при чем вне основной , государственной, работы ? Вопрос абсолютно без подковырок и сарказма. В данной теме это основное. Обеспечить себе достойный уровень жизни в подавляющем большинстве стран мира, включая и Украину, с уже обсужденного пассивного дохода в 10-14% , довольно просто. Здесь как говорится ограничения лишь в собственной фантазии. Хотя бы в общих чертах, чем таким интересным можно столько "накохать" причем еще в свободное от работы время ? это какая-то очень дешевая манипуляция - из интервью "упустить" главное условие , и то практически невыполнимое, при соблюдении которого в 2019 могут быть "захоронены шансы" :Что касается основной темы какой то очень дивный выбор заявлять с одной стороны что обьездил почти весь мир и с другой выбирать место жительства между самыми убогими что касается ближнего зарубежья вариантами - Турции и Польши. Нет тут конечно встречаются "европейцы", переехавшие в польшу работать на грядках и при этом уже включившие режим Кеши с Таити. Но для человека который как он рассказывает ездил дальше Польши-Турции выбор кажется странным. По поводу Доминиканы тоже явно спорный вывод о том что там не живет ни один украинец. Хотя выбор обрусевшей доминиканы не далеко ушел от турции с польшей. Честно говоря исходя из своего опыта - чем больше ездишь по миру тем меньше хочется куда то переезжать из Украины, так чтобы просто жить. Тем более имея пассивный доход в 14% с 500К или хотя бы с нескольких сотен К, можно свою жизнь обустроить куда интереснее. Ну тут как говорится хозяин барин. Кому и польша - заграница. Вы лучше расскажите как в "нищей" и убогой Украине смогли заработать пол лимона, при чем вне основной , государственной, работы ? Вопрос абсолютно без подковырок и сарказма. В данной теме это основное. Обеспечить себе достойный уровень жизни в подавляющем большинстве стран мира, включая и Украину, с уже обсужденного пассивного дохода в 10-14% , довольно просто. Здесь как говорится ограничения лишь в собственной фантазии. Хотя бы в общих чертах, чем таким интересным можно столько "накохать" причем еще в свободное от работы время ? Surfer Повідомлень: 924 З нами з: 14.11.13 Подякував: 54 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 кві, 2018 07:42 Классно! Мне нравится!

Особенно когда человек, сидя где-нибудь в Кропивницком рассказывает мне, как я неправильно сделал.

Господа!

Рассказывайте СВОИ реальные истории, а не виртуальные.

Я же не рассказываю что-то виртуальное, я так и говорю: вот вечер, вот кефаль, вот я ее поджарил.

Вот она стоит столько-то.



Хороший вопрос, где я и как заработал.

Уверен на 100 процентов - задай я аналогичный автору предыдущего поста - уйдет под воду где-нибудь на окраине ставка ближайшего села.

И выглядывать не будет.

Мы тут уже не раз задавли такие вопросы - уходят сразу в глухой отказ.

Или хотят сбить бабло с честного работящего пана Долярчика.



х х х

Щодо необхідності точного планування на 10 (десять) років наперед.



- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк" планував вилетіти із славетного Києва у понеділок 9 квітня об 11-35. Вилетів о 13-35. Із запізненням на 2 години.

- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк" планував прибути у понеділок об 16-05, із запізненням на 2 години, а прибув на 3 години пізніше.



- Літак Airbus 321 рейсу 1207 планував взяти на борт громадянина України та доставити у Сан Францисько о 20-30, але пасажир тільки о 18-30 отримав свій багаж та пройшов паспортний контроль США. Громадянин України планував прибути в Сан Францисько о 20-30, і вже о 21-30 планував відкривати ключем двері одноповерхового будинка в одному із курортних містечок західного берега США, що на Тихому океані, де живе останні 5 років та планує прожити там ще пару років, а потім переїхати у Кропивницький, де планує зустрітися за рюмкою кави із кимось із цього форума.



- Громадянин України планував вилетіти із Нью-Йорка наступним рейсом 1209 до Сан Францисько, але теж не встиг на рейс.

Громадянин України планував знайти в Нью-Йорку офіс МАУ та з"ясувати як йому діяти далі, але не знайшов.



- Авіакомпанія Virgin Airlines, на рейс якої він не попав о 16-35, проявляючи турботу про пасажирів, планувала відправити його наступного дня о 9-30 ранку.

- Громадянин України планував зняти готель за 300 баксів або ночувати на підлозі.

Потім порахував, плюнув на ту підлогу, купив за ті самі 300 баксів квиток на рейс компаніїї JetBlu та в ці хвилини підлітає до Сан Францисько.



- Я не планував розказати пану Surfer , де я заробив гроші, того не обіцяв і не планую цього робити.

- Я планував розказати, як я прийшов до висновку, що мені краще жити в Анталії за простою арифметичною формулою та не планував - але розказую вже в третьє - бо біда в тому, що люди не вміють ні читати, ні думати, ні рахувати.



Так ось:

- у 2006 році у листопаді я купив ділянку землі за 25 000 долярів. При цьому пізніше дізнався, що "морда" на мені заробила 5 000 долярів (як ви знаєте на цьому форумі під виглядом славетних героїв "пасуться" жадібні морди).

- у 2008-2009 роках я розглядав можливість на цій ділянці побудувати щось корисне для себе - коханого - або для дітей - коханих. Планував , але не побудував.

- у 2007-2015 роках та ділянка землі стояла/лежала та вся геть заросла бур"яном. Там я дозволив сусідці пасти кози, за що вона була вдячна та приносила щодня (!!!) о 8-30 пів-літрову баночку козиного молока. Я його не планував пити, але пив. Як бачите - нести людям добро - то дуже добре.

- поруч із цією ділянкою була точно така - точнісінька, яку мені планували теж продати у 2008 році за 25 000 долярів, але на неї не було документів, а без документів мені не треба - я не планував купувати земельні ділянки без документів (двоє моїх приятелів так і зробили, що інтересно так і планували . Планувавли купити за 40 000 долярів - так і купили. В ці дня планують продати те саме за 15 000 долярів - але ніхто не планує те купити).

- у 2012 році я - як чесна людина, яка вела розмови про саме ту ділянку - знайшов покупця на ту ділянку, бо на неї вже виробили документи - це та, що не моя, а поруч. Продаван виставив ціну в 50 000 долярів. Він планував заробити на тому вдвічі більше, ніж хотів раніше, у Вікіпедії таке називають "хотєлки".

Покупець пропонував 40 000 долярів. Продаван не віддав. Продава планував заробити на тому бур"яні 50 000 долярів, вклавши не більше 1000 - та не сталося, бо думати не вміє.

- ще у 2012 році мені на думку спала ідея, що добре було би оті кози вигнати, та теж продати ту ділянку за 50 000 долярів - заробивши на тому 25 000 долярів чистими. Заробивши на бурьяні. Тобто на рівному місці.

- у 2013 році мені на думку спала ідея, що добре було би той бур"ян з тієї ділянки продати за 50 000 долярів та за ті нещасні бур"янні гроші купити не віскі або автівку, а купити собі квартиру десь не в тому місці, яке обрав для житія пан Surfer, а в тому, яке ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ. САМЕ МЕНІ. А не комусь.

- у 2015 році я так і зробив.

- та ділянка, яка продавалася поруч із моєю за 50 000 долярів стоїть і по цей день вся поросла бур"яном. Кози не пасуться. І не планують, бо баба вирізала усіх коз. Баба не планувала вирізати всі кози, але дід пас тих коз та впіймав кліща, від чого дуже-дуже хворів та пасти кози було нікому. Не планував дід впіймати кліща, але впіймав. Кліщ планував когось впіймати та впіймав.



Ось коли пан Surfer навчится думати, як я, а пан Coder - планувати на 10 років наперед, як я, то вони теж будуть їсти на сніданок справжній йогурт із справжнім вишневим варен"ям, як я.

Я планував зараз піти вигуляти собаку і піду. Ось тільки каву утрішню доп"ю - я її планував випити і випью! Особенно когда человек, сидя где-нибудь в КропивницкомГоспода!Рассказывайтеа не виртуальные.Я же не рассказываю что-то виртуальное, я так и говорю: вот вечер, вот кефаль, вот я ее поджарил.Вот она стоит столько-то.Хороший вопрос, где я и как заработал.Уверен на 100 процентов - задай я аналогичный автору предыдущего поста - уйдет под воду где-нибудь на окраине ставка ближайшего села.И выглядывать не будет.Мы тут уже не раз задавли такие вопросы - уходят сразу в глухой отказ.Или хотят сбить бабло с честного работящего панах х х- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк"вилетіти із славетного Києва у понеділок 9 квітня об 11-35. Вилетів о 13-35. Із запізненням на 2 години.- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк"прибути у понеділок об 16-05, із запізненням на 2 години, а прибув на 3 години пізніше.- Літак Airbus 321 рейсу 1207взяти на борт громадянина України та доставити у Сан Францисько о 20-30, але пасажир тільки о 18-30 отримав свій багаж та пройшов паспортний контроль США. Громадянин Україниприбути в Сан Францисько о 20-30, і вже о 21-30відкривати ключем двері одноповерхового будинка в одному із курортних містечок західного берега США, що на Тихому океані, де живе останні 5 років тапрожити там ще пару років, а потім переїхати у Кропивницький, дезустрітися за рюмкою кави із кимось із цього форума.- Громадянин Українивилетіти із Нью-Йорка наступним рейсом 1209 до Сан Францисько, але теж не встиг на рейс.Громадянин Українизнайти в Нью-Йорку офіс МАУ та з"ясувати як йому діяти далі, але не знайшов.- Авіакомпанія Virgin Airlines, на рейс якої він не попав о 16-35, проявляючи турботу про пасажирів,відправити його наступного дня о 9-30 ранку.- Громадянин Українизняти готель за 300 баксів або ночувати на підлозі.Потім порахував, плюнув на ту підлогу, купив за ті самі 300 баксів квиток на рейс компаніїї JetBlu та в ці хвилини підлітає до Сан Францисько.- Я нерозказати пану, де я заробив гроші, того не обіцяв і нецього робити.- Ярозказати, як я прийшов до висновку, що мені краще жити в Анталії за простою арифметичною формулою та- але розказую вже в третьє - бо біда в тому, щоТак ось:- у 2006 році у листопаді я купив ділянку землі за 25 000 долярів. При цьому пізніше дізнався, що "морда" на мені заробила 5 000 долярів (як ви знаєте на цьому форумі під виглядом славетних героїв "пасуться" жадібні морди).- у 2008-2009 роках я розглядав можливість на цій ділянці побудувати щось корисне для себе - коханого - або для дітей - коханих., але не побудував.- у 2007-2015 роках та ділянка землі стояла/лежала та вся геть заросла бур"яном. Там я дозволив сусідці пасти кози, за що вона була вдячна та приносила щодня (!!!) о 8-30 пів-літрову баночку козиного молока. Я йогопити, але пив. Як бачите - нести людям добро - то дуже добре.- поруч із цією ділянкою була точно така - точнісінька, яку менітеж продати у 2008 році за 25 000 долярів, але на неї не було документів, а без документів мені не треба - якупувати земельні ділянки без документів (двоє моїх приятелів так і зробили, що інтересно так і. Планувавли купити за 40 000 долярів - так і купили. В ці дняпродати те саме за 15 000 долярів - але ніхтоте купити).- у 2012 році я - як чесна людина, яка вела розмови про саме ту ділянку - знайшов покупця на ту ділянку, бо на неї вже виробили документи - це та, що не моя, а поруч. Продаван виставив ціну в. Вінзаробити на тому вдвічі більше, ніж хотів раніше, у Вікіпедії таке називають "Покупець пропонував 40 000 долярів. Продаван не віддав. Продава планував заробити на тому бур"яні 50 000 долярів, вклавши не більше 1000 - та не сталося, бо думати не вміє.- ще у 2012 році мені на думку спала ідея, що добре було би оті кози вигнати, та теж продати ту ділянку за 50 000 долярів - заробивши на тому 25 000 долярів чистими.Тобто на рівному місці.- у 2013 році мені на думку спала ідея, що добре було би той бур"ян з тієї ділянки продати за 50 000 долярів та за ті нещасні бур"янні гроші купити не віскі або автівку, а купити собі квартиру десь не в тому місці, яке обрав для житія пан, а в тому, яке ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ. САМЕ МЕНІ. А не комусь.- у 2015 році я так і зробив.- та ділянка, яка продавалася поруч із моєюКози не пасуться. І небо баба вирізала усіх коз. Бабавирізати всі кози, але дід пас тих коз та впіймав кліща, від чого дуже-дуже хворів та пасти кози було нікому. Недід впіймати кліща, але впіймав. Кліщкогось впіймати та впіймав.Ось коли паннавчится думати, як я, а пан- планувати на 10 років наперед, як я, то вони теж будуть їсти на сніданок справжній йогурт із справжнім вишневим варен"ям, як я.зараз піти вигуляти собаку і піду. Ось тільки каву утрішню доп"ю - я їївипити і випью! У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2127 З нами з: 12.02.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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