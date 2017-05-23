Додано: Вів 10 кві, 2018 07:42

планував

планував

планував

планував

планував

планує

планує

планував

планував

планувала

планував

планував

планую

планував

не планував

Планував

не планував

планували

не планував

планували

планують

не планує

планував

планують,

не планувала

планував

планував

планував

планував

не планували

планують

планували...

Особенно когда человек, сидя где-нибудь в Кропивницком,Я точно так могу ему рассказывать, что он неправильно, зная о том, что Биткоин будет стоить сегодня$ купил его по 14 500 вчера-позавчера, а Этериум вовсе не купил...И это при том, что такой - блин - умный...Господа!Рассказывайтеа не виртуальные.Я же не рассказываю что-то виртуальное, я так и говорю: вот вечер, вот кефаль, вот я ее поджарил.Вот она стоит столько-то.Хороший вопрос, где я и как заработал.Уверен на 100 процентов - задай я аналогичный автору предыдущего поста - уйдет под воду где-нибудь на окраине ставка ближайшего села.И выглядывать не будет.Мы тут уже не раз задавли такие вопросы - уходят сразу в глухой отказ.Или хотят сбить бабло с честного работящего панах х х- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк"вилетіти із славетного Києва у понеділок 9 квітня об 11-35. Вилетів о 13-35. Із запізненням на 2 години.- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк"прибути у понеділок об 16-05, із запізненням на 2 години, а прибув на 3 години пізніше.- Літак Airbus 321 рейсу 1207взяти на борт громадянина України та доставити у Сан Францисько о 20-30, але пасажир тільки о 18-30 отримав свій багаж та пройшов паспортний контроль США. Громадянин Україниприбути в Сан Францисько о 20-30, і вже о 21-30відкривати ключем двері одноповерхового будинка в одному із курортних містечок західного берега США, що на Тихому океані, де живе останні 5 років тапрожити там ще пару років, а потім переїхати у Кропивницький, дезустрітися за рюмкою кави із кимось із цього форума.- Громадянин Українивилетіти із Нью-Йорка наступним рейсом 1209 до Сан Францисько, але теж не встиг на рейс.Громадянин Українизнайти в Нью-Йорку офіс МАУ та з"ясувати як йому діяти далі, але не знайшов.- Авіакомпанія Virgin Airlines, на рейс якої він не попав о 16-35, проявляючи турботу про пасажирів,відправити його наступного дня о 9-30 ранку.- Громадянин Українизняти готель за 300 баксів або ночувати на підлозі.Потім порахував, плюнув на ту підлогу, купив за ті самі 300 баксів квиток на рейс компаніїї JetBlu та в ці хвилини підлітає до Сан Францисько.- Я нерозказати пану, де я заробив гроші, того не обіцяв і нецього робити.- Ярозказати, як я прийшов до висновку, що мені краще жити в Анталії за простою арифметичною формулою та- але розказую вже в третьє - бо біда в тому, щоТак ось:- у 2006 році у листопаді я купив ділянку землі за 25 000 долярів. При цьому пізніше дізнався, що "морда" на мені заробила 5 000 долярів (як ви знаєте на цьому форумі під виглядом славетних героїв "пасуться" жадібні морди).- у 2008-2009 роках я розглядав можливість на цій ділянці побудувати щось корисне для себе - коханого - або для дітей - коханих., але не побудував.- у 2007-2015 роках та ділянка землі стояла/лежала та вся геть заросла бур"яном. Там я дозволив сусідці пасти кози, за що вона була вдячна та приносила щодня (!!!) о 8-30 пів-літрову баночку козиного молока. Я йогопити, але пив. Як бачите - нести людям добро - то дуже добре.- поруч із цією ділянкою була точно така - точнісінька, яку менітеж продати у 2008 році за 25 000 долярів, але на неї не було документів, а без документів мені не треба - якупувати земельні ділянки без документів (двоє моїх приятелів так і зробили, що інтересно так і. Планувавли купити за 40 000 долярів - так і купили. В ці дняпродати те саме за 15 000 долярів - але ніхтоте купити).- у 2012 році я - як чесна людина, яка вела розмови про саме ту ділянку - знайшов покупця на ту ділянку, бо на неї вже виробили документи - це та, що не моя, а поруч. Продаван виставив ціну в. Вінзаробити на тому вдвічі більше, ніж хотів раніше, у Вікіпедії таке називають "Покупець пропонував 40 000 долярів. Продаван не віддав. Продава планував заробити на тому бур"яні 50 000 долярів, вклавши не більше 1000 - та не сталося, бо думати не вміє.- ще у 2012 році мені на думку спала ідея, що добре було би оті кози вигнати, та теж продати ту ділянку за 50 000 долярів - заробивши на тому 25 000 долярів чистими.Тобто на рівному місці.- у 2013 році мені на думку спала ідея, що добре було би той бур"ян з тієї ділянки продати за 50 000 долярів та за ті нещасні бур"янні гроші купити не віскі або автівку, а купити собі квартиру десь не в тому місці, яке обрав для житія пан, а в тому, яке ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ. САМЕ МЕНІ. А не комусь.- у 2015 році я так і зробив.- та ділянка, яка продавалася поруч із моєюКози не пасуться. І небо баба вирізала усіх коз. Бабавирізати всі кози, але дід пас тих коз та впіймав кліща, від чого дуже-дуже хворів та пасти кози було нікому. Недід впіймати кліща, але впіймав. Кліщкогось впіймати та впіймав.Ось коли паннавчится думати, як я, а пан- планувати на 10 років наперед, як я, то вони теж будуть їсти на сніданок справжній йогурт із справжнім вишневим варен"ям, як я.зараз піти вигуляти собаку і піду. Ось тільки каву утрішню доп"ю - я їївипити і випью!Поки я ласую на сніданок йогурт із вишневом варен"ям - спочатку - хоч і- прочитайте ось це (читата):"Что касается основной темы какой то очень дивный выбор заявлять с одной стороны что обьездил почти весь мир и с другой выбирать место жительства между самыми убогими что касается ближнего зарубежья вариантами - Турции и Польши."А потім подивіться ось це - цей проект - першу чергу - "закінчити в листопаді.А почали в листопаді минулого року... Це поруч із моїм будинком...Дивимося, хоч і неОтам на 20-ій секунді і мене раптом побачите...