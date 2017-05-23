Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так, а що там кажуть практики? Віталій Портніков. Вчора: "Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-70 років. І це при тому, що якась частина виїде, а ще якась гинутиме й намагатиметься врятувати ситуацію." https://espreso.tv/news/2018/04/08/u_20 ... portnykova
Кумедна арифметика: 70 років+2018= 2088. Визнаю, я помилився, коли писав про 2098 - на це звернув увагу пан Coder. Хоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще. Я писав про краще... Я - оптиміст!
это какая-то очень дешевая манипуляция - из интервью "упустить" главное условие , и то практически невыполнимое, при соблюдении которого в 2019 могут быть "захоронены шансы" :
"Якщо не вдастся зберегти державотворчий курс і якщо популістські сили (при цьому не має значення, хто їх персоніфікуватиме) переможуть на президентських виборах 2019 року, то 2021 року президентом України стане Віктор Медведчук", - зазначив він."
Что касается основной темы какой то очень дивный выбор заявлять с одной стороны что обьездил почти весь мир и с другой выбирать место жительства между самыми убогими что касается ближнего зарубежья вариантами - Турции и Польши. Нет тут конечно встречаются "европейцы", переехавшие в польшу работать на грядках и при этом уже включившие режим Кеши с Таити. Но для человека который как он рассказывает ездил дальше Польши-Турции выбор кажется странным. По поводу Доминиканы тоже явно спорный вывод о том что там не живет ни один украинец. Хотя выбор обрусевшей доминиканы не далеко ушел от турции с польшей. Честно говоря исходя из своего опыта - чем больше ездишь по миру тем меньше хочется куда то переезжать из Украины, так чтобы просто жить. Тем более имея пассивный доход в 14% с 500К или хотя бы с нескольких сотен К, можно свою жизнь обустроить куда интереснее. Ну тут как говорится хозяин барин. Кому и польша - заграница. Вы лучше расскажите как в "нищей" и убогой Украине смогли заработать пол лимона, при чем вне основной , государственной, работы ? Вопрос абсолютно без подковырок и сарказма. В данной теме это основное. Обеспечить себе достойный уровень жизни в подавляющем большинстве стран мира, включая и Украину, с уже обсужденного пассивного дохода в 10-14% , довольно просто. Здесь как говорится ограничения лишь в собственной фантазии. Хотя бы в общих чертах, чем таким интересным можно столько "накохать" причем еще в свободное от работы время ?
Классно! Мне нравится! Особенно когда человек, сидя где-нибудь в Кропивницком, рассказывает мне, как я неправильно сделал. Я точно так могу ему рассказывать, что он неправильно, зная о том, что Биткоин будет стоить сегодня 6 747,1 $ купил его по 14 500 вчера-позавчера, а Этериум вовсе не купил... И это при том, что такой - блин - умный... Господа! Рассказывайте СВОИ реальные истории, а не виртуальные. Я же не рассказываю что-то виртуальное, я так и говорю: вот вечер, вот кефаль, вот я ее поджарил. Вот она стоит столько-то.
Хороший вопрос, где я и как заработал. Уверен на 100 процентов - задай я аналогичный автору предыдущего поста - уйдет под воду где-нибудь на окраине ставка ближайшего села. И выглядывать не будет. Мы тут уже не раз задавли такие вопросы - уходят сразу в глухой отказ. Или хотят сбить бабло с честного работящего пана Долярчика.
х х х Щодо необхідності точного планування на 10 (десять) років наперед.
- Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк" планував вилетіти із славетного Києва у понеділок 9 квітня об 11-35. Вилетів о 13-35. Із запізненням на 2 години. - Літак МАУ рейсу 231 "Київ-Нью-Йорк" планував прибути у понеділок об 16-05, із запізненням на 2 години, а прибув на 3 години пізніше.
- Літак Airbus 321 рейсу 1207 планував взяти на борт громадянина України та доставити у Сан Францисько о 20-30, але пасажир тільки о 18-30 отримав свій багаж та пройшов паспортний контроль США. Громадянин України планував прибути в Сан Францисько о 20-30, і вже о 21-30 планував відкривати ключем двері одноповерхового будинка в одному із курортних містечок західного берега США, що на Тихому океані, де живе останні 5 років та планує прожити там ще пару років, а потім переїхати у Кропивницький, де планує зустрітися за рюмкою кави із кимось із цього форума.
- Громадянин України планував вилетіти із Нью-Йорка наступним рейсом 1209 до Сан Францисько, але теж не встиг на рейс. Громадянин України планував знайти в Нью-Йорку офіс МАУ та з"ясувати як йому діяти далі, але не знайшов.
- Авіакомпанія Virgin Airlines, на рейс якої він не попав о 16-35, проявляючи турботу про пасажирів, планувала відправити його наступного дня о 9-30 ранку. - Громадянин України планував зняти готель за 300 баксів або ночувати на підлозі. Потім порахував, плюнув на ту підлогу, купив за ті самі 300 баксів квиток на рейс компаніїї JetBlu та в ці хвилини підлітає до Сан Францисько. - Я не планував розказати пану Surfer , де я заробив гроші, того не обіцяв і не планую цього робити. - Я планував розказати, як я прийшов до висновку, що мені краще жити в Анталії за простою арифметичною формулою та не планував - але розказую вже в третьє - бо біда в тому, що люди не вміють ні читати, ні думати, ні рахувати.
Так ось: - у 2006 році у листопаді я купив ділянку землі за 25 000 долярів. При цьому пізніше дізнався, що "морда" на мені заробила 5 000 долярів (як ви знаєте на цьому форумі під виглядом славетних героїв "пасуться" жадібні морди). - у 2008-2009 роках я розглядав можливість на цій ділянці побудувати щось корисне для себе - коханого - або для дітей - коханих. Планував, але не побудував. - у 2007-2015 роках та ділянка землі стояла/лежала та вся геть заросла бур"яном. Там я дозволив сусідці пасти кози, за що вона була вдячна та приносила щодня (!!!) о 8-30 пів-літрову баночку козиного молока. Я його не планував пити, але пив. Як бачите - нести людям добро - то дуже добре. - поруч із цією ділянкою була точно така - точнісінька, яку мені планували теж продати у 2008 році за 25 000 долярів, але на неї не було документів, а без документів мені не треба - я не планував купувати земельні ділянки без документів (двоє моїх приятелів так і зробили, що інтересно так і планували. Планувавли купити за 40 000 долярів - так і купили. В ці дня планують продати те саме за 15 000 долярів - але ніхто не планує те купити). - у 2012 році я - як чесна людина, яка вела розмови про саме ту ділянку - знайшов покупця на ту ділянку, бо на неї вже виробили документи - це та, що не моя, а поруч. Продаван виставив ціну в 50 000 долярів. Він планував заробити на тому вдвічі більше, ніж хотів раніше, у Вікіпедії таке називають "хотєлки". Покупець пропонував 40 000 долярів. Продаван не віддав. Продава планував заробити на тому бур"яні 50 000 долярів, вклавши не більше 1000 - та не сталося, бо думати не вміє. - ще у 2012 році мені на думку спала ідея, що добре було би оті кози вигнати, та теж продати ту ділянку за 50 000 долярів - заробивши на тому 25 000 долярів чистими. Заробивши на бурьяні. Тобто на рівному місці. - у 2013 році мені на думку спала ідея, що добре було би той бур"ян з тієї ділянки продати за 50 000 долярів та за ті нещасні бур"янні гроші купити не віскі або автівку, а купити собі квартиру десь не в тому місці, яке обрав для житія пан Surfer, а в тому, яке ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ. САМЕ МЕНІ. А не комусь. - у 2015 році я так і зробив. - та ділянка, яка продавалася поруч із моєю за 50 000 долярів стоїть і по цей день вся поросла бур"яном. Кози не пасуться. І не планують, бо баба вирізала усіх коз. Баба не планувала вирізати всі кози, але дід пас тих коз та впіймав кліща, від чого дуже-дуже хворів та пасти кози було нікому. Не планував дід впіймати кліща, але впіймав. Кліщ планував когось впіймати та впіймав.
Ось коли пан Surfer навчится думати, як я, а пан Coder - планувати на 10 років наперед, як я, то вони теж будуть їсти на сніданок справжній йогурт із справжнім вишневим варен"ям, як я. Я планував зараз піти вигуляти собаку і піду. Ось тільки каву утрішню доп"ю - я її планував випити і випью!
Поки я ласую на сніданок йогурт із вишневом варен"ям - спочатку - хоч і не планували - прочитайте ось це (читата): "Что касается основной темы какой то очень дивный выбор заявлять с одной стороны что обьездил почти весь мир и с другой выбирать место жительства между самыми убогими что касается ближнего зарубежья вариантами - Турции и Польши." А потім подивіться ось це - цей проект - першу чергу - "Marina" планують закінчити в листопаді. А почали в листопаді минулого року... Це поруч із моїм будинком... Дивимося, хоч і не планували... Отам на 20-ій секунді і мене раптом побачите...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 08:37, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt согласно моих наблюдений, цена земли, пару лет побыв на хаях в 2006-2008г.г., с тех пор лишь падала. цена земли любого назначения, хоть под застройку, хоть ОСГ, хоть под садоводство. продать в 2015г. то, что выросло в цене в два раза после 2008г. и не сдулось после 2014г. - несомненный успех. смысл Вам сушить тело в Анталии? там скоро будет +40 в тени. а здесь еще много денег лежит под ногами для опытных и здравых людей.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Аккурт, Вы так и не обрисовали свой инвестпортфель
Чтобы не оффтопить.
Молодая семейная пара без детей решила устроить зимовку в южных странах.
Выбрали Тайланд. Не туристические места, а неизьезженный остров, где живут местные, один из тысячи небольших Тайских островов.
Пока решили не покупать - в Тае жить можно не целый год - сезон дождей никто не отменял.
Поэтому сдали свою квартиру и получали за нее 1000$/мес.
Что можно купить в Тае за эти деньги?
Аренда домика 120кв.м в НЕтуристическом месте, в небольшом закрытом коттеджном городке на 10 домиков и бассейном с пальмами - 500$/мес. В домике есть вся мебель, все удобства и достаточно приличные, кондиционер, ТВ и т.д. Коттедж как котиедж, в белых тонах.
На 400$ можно: арендовать мопед и заправлять его бензином, купить месяц медстраховки на двоих, есть до отвала океанских крабов (3$/шт) и фруктов - как привычных нам, так и экзотических.
Оставшиеся 100$ не знаю на что они тратили.
Полгода в раю.
Потом уехали.
Сейчас спрашиваю - снова поедете? Отвечают: возможно!
Аккурт, а Вы сначала арендовали перед покупкой в Анталии? Или сразу купили? Другие курорты в Турции не рассматривали?
Востаннє редагувалось Tribeca в Вів 10 кві, 2018 08:47, всього редагувалось 1 раз.
В лирах большая инфляция через пару лет от депо ничего не останется. А если тут кто то съедет то там жить не на что и если человеку лет 40 то жить в анталии просто скучно а на путешествия не хватит. Тогда уж проще в тручкавец на пенсии в норм гостиннице.
Yuri_T написав:а здесь еще много денег лежит под ногами для опытных и здравых людей.
Га га га!! То то на форуме все миллионеры - деньги то под ногами лежат
Когда в стране много денег (как было в Украине в 2006-2008), то они конечно липнут к рукам активных людей.
Сейчас Украина в денежном плане похожа на высушенную палящим турецким солнцем воблу.
90% населения не живет - выживает.
Денег в системе крайне мало. Их стригут по верхам, до пересичных ничего не остается.
Свидетельством тому %% нищих в стране (есть статистика скольким людям не хватает на еду, а купить бытовую технику - неисполнимая мечта), цены на активы (квартиры так дешево не стоили лет 15), и не только квартиры - Одесский припортовый планировали продать за 1 млрд дол, а сейчас и за 100 млн не могут (в 10 раз упала цена).
Когда в системе нету денег - то это как в Сахаре нет воды. Если хочешь поплавать - то нужно жить не в Сахаре, а возле речки/моря/океана.
Иначе обречен видеть полные бассейны воды только по телевизору.
Хотя если вы считаете 1000-2000 дол/мес большими деньгами, то да, такие деньги можно в Украине зарабатывать. Примерно размер пособия для нищих в странах побогаче
ребе Нок написав:akurt видишь сколько украинцев желающих не сплачиваться а бить "своих". Кажется на крымском форуме писать было то полегче.
Таких? То українці чисто формальні. Потрібно їх позбавляти українського громадянства!
Frant написав:п. Трайбека - донецький продукт. Випускниця донецького університету. Живе в Україні і ненавидить її мову, культуру і людей. Голосує за "Ригіоналів", тобто за "крєпких хазяйствєнніков" з "Опазиційного блоку"
Yuri_T написав:akurt согласно моих наблюдений, цена земли, пару лет побыв на хаях в 2006-2008г.г., с тех пор лишь падала. цена земли любого назначения, хоть под застройку, хоть ОСГ, хоть под садоводство. продать в 2015г. то, что выросло в цене в два раза после 2008г. и не сдулось после 2014г. - несомненный успех. смысл Вам сушить тело в Анталии? там скоро будет +40 в тени. а здесь еще много денег лежит под ногами для опытных и здравых людей.
Yuri_T - Вы - супер! Классные мысли и классные наблюдения.
У меня так и получилось, причем 2 раза: - не помню в каком году - наверное в 2004 - кум посоветовал прикупить пару кусочков земли в сосновом лесу. Там была такая история - было совещание в СБУ по поводу того, как поделить 10 га соснового леса и куму дали "утрясти" список счастливчиков, которые будут собирать сосновый мед. Счастливчиков было 38 человек, а включить надо было 40 человек. Тогда написали заяву моя теща и я - типа мимо ехали - "Ой, что это? Сосновый лес? А можно написать заяву чтобы получить по 14 соток соснового леса?" - "Можно!" Ну вот и теща и я ПРОСТО написали заяву на листочке бумаги формата А4. Один участок - теща прикрывала кума - был кума, второй мой. Я не жадный и я реальный - я дал куму премию в 6 000 (не вру) долларов. По-честному.
Прошло года 2, кум и говорит: нельзя ничего планировать на 10 лет (как советуют на этом форуме), надо грести бабло лопатой, пока дают. (ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ СОВЕТ!!!) - А дают за твой и мой кусок земли в целом, а не по частям 80 000 бабулетов в виде зелено-противных долларов. На том и порешили. Я - послушный, кума слушаю... Через неделю мне вручили налом 40 000 баксов. Я даже не видел кому продал - подписал у нотариуса доверенность на продажу. Итого, а тот тут люди сильно волнуются: 40 000 - 6000 = 34 000 баксов. Чистыми. Я за эти деньги купил жене внедорожник.
- тот участок, что продал за 50 000 долларов - а начал продавать с цифры в 100 000 (ругались, на чем свет стоял) - мне обошелся в 25 000 долларов. То есть как бы на сегодня не ругались знатоки зарубежной недвиги из Никополя или Кропивницкого, я живу на всемирно-известном курорте в своей собственной квартире, которая мне обошлась моих реальных денег - 25 000 долларов. Пусть люди учатся считать и думать, верно?
P.S.Панове! Пожалійте мене хоч трохе - ви так багато задаєте питань, що мені нема коли і каву допити.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 09:11, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.