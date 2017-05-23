Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Yuri_T написав:а здесь еще много денег лежит под ногами для опытных и здравых людей.
Га га га!! То то на форуме все миллионеры - деньги то под ногами лежат ... Хотя если вы считаете 1000-2000 дол/мес большими деньгами, то да, такие деньги можно в Украине зарабатывать. Примерно размер пособия для нищих в странах побогаче
у вас, мадам, истерика. Святая Пасха это не повод злоупотреблять алкогольными напитками.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Очень верно... В первом тексте господина Tribeca на предыдущей странице есть одна интересная тема, а вот второй текст я бы просил его несколько отредактировать. А то мне сегодня на море идти, спотыкнусь еще... А идти далеко - 2000 метров или 25 минут пешком мимо цветущих апельсиновых деревьев... А утром я выгуливаю лабрадора здесь...
Tribeca написав:Аккурт, Вы так и не обрисовали свой инвестпортфель Аккурт, а Вы сначала арендовали перед покупкой в Анталии? Или сразу купили? Другие курорты в Турции не рассматривали?
Ще трохи і будуть питати про довжину пуцька... хі-хі...
Я вперше був у Турції у 2010 році. Була акція на авіаквитки на Turkish Airlines - 800 гривень квиток туді і назад. Це було 100 долярів. З тих пір був у Турції щорічно і не один раз. Але не за путівками в готелях. Продаю досвід бекоштовно: - купуєте самі авіаквиток - бронюєте самі готель - берете самі авто напрокат (Інтернет) - мандруєте Турцією, зупиняючись в РІЗНИХ місцях на 1-3 дні. Дешево та сердито. Дурні думки про жебрацьку Турцію проходять у перший день. - Перше, що вражає - автошляхи - швидкісні траси. Я сам за кермом проїхав багато шатів США та всю Європу, то кращі дороги не в США і не - як всі помилково думають - у Німеччині - а в Турції і останніми роками у Польщі. Трасою "Стамбул-Анталія" - це 800 км був просто вражений - 800 (!!!) км три полоси в кожному напрямку, освітлення - прекрасні газони та місця перепочинку.
- Позавчора вразили мандрівка до каньону та до печери в Національному парку - моя мандрівка недалеко від Сан Францисько в Мьюір-парк - просто нервово курить дешеві цигарки обабіч...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 09:40, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Очікуємо від Kripo сповідь про те, як він виїхав у Домініканську республіку. Та отримав там паспорт громадянина Домініканської республіки. Все ж таки, коли людина реально виїжджає і реально розказує про життя та нерухомість - то краще, ніж розказувати байки.
зачем мне паспорт Доминиканской республики?! у меня и немецкий есть, Ваш посыл ведь был не паспорт получить а ВНЖ? (даже без права на работу). И сидеть на пенсии или тратить бабло? Реальная история - отдыхал я в Доминиканской "Casa Marina Beach Resort" в 2010 примерно, и встретил там двух моссковский пенсионеров, сидят понимаешь на подстилочке, за шезлонг бичбоиам не платят, мужечек тоже ласты-маску прячет и мы на этой теме и разговорились, значит купили они уже 5 лет как домик в закрытом поселке, стоит это жилье 25к$, в месяц 20$ за похрану и бассейн и приезжают на зиму, перелет примерно 500$ на человека в обе стороны, проживание там копейки, реально даже для Украины это копейки, а на лето обратно на дачу под Москвой, хату около метро они сдают, плюс "хорошая пенсия", думаю они военные типа пенсионеры. Помогли мне советом, где машину безопасно (и немецкого фирмача) снять и куда поехать. Конечно я и жилье там посмотрел и по форумам полазил - как это шаг за шагом делается, там есть хороший блог чувака который сам дом там построил и типа бизнес ведет даже. Найдете если интересно. В плюс конечно природа - очень круто и для меня главное - не влажно, я в шриланках-тайванях задыхаюсь. Что не понравилось - при формально неполохой экономике - на уровне Украины, страна имеет в 3 раза больший разброс по доходам, вы проежаете мимо ранчо, где за забором на огромном поле с подстриженной травкой катаются на белых лошадях и тут же въезжаете в плантацию сахорного тросника или бананов и там деревня - бетоные коробки с земляным полом и тряпочками вместо окон и дверей, дети 10 лет сидят абсолютно голыми на земле и играют, женщины в речке стирают белье. Я такой нищеты нигде не видел, а я много где побывал. Чуть приличный домик - и железные решетки на окнах и кучи колючей проволки на огромных заборах. Местные ребятки в одних шортах зарабатывают - возят на мопедах. У входа куда угодно стоит охранник с пистолетом на боку. Если конечно жить за забором, знать когда и куда не надо ходить, то и норм, преступность там вроде по латиноамериканском нормам "маленькая". Что не нравиться - испанский, нафиг еще один язык учить? на английском хер с кем поговоришь, ну кроме турисской зоны где цены в 3 раза выше. Но вся эта совокупность факторов отпугнула меня от идеи купить там дачу родителям.
Ну вот, уже и господин Kripo очень даже нормально все описал. Читал с интересом. Спасибо. Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
Господин Tribeca - полет нормальный, мне только резануло ухо упоминание там какого-то оппоблока - подумал, что превратим ветку в политическую, больше ничего.
Рекомендую читателю вернуться на пару страниц назад и почитать мой очерк о том, как вершится ВАША, ЧИТАТЕЛЬ, судьба в эти дни в маленьком селе Пещанка, что в Новомосковском районе Днепропетрвской области. Сегодня пришло уточнение: главой участковой избирательной комиссии для выборов депутатов трех сел (простых маленьких сёл, Карл!) в ТГ избран бывший уголовник из Никополя.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:В Чорногорії вже років 5 живе дочка кума. Громадянство не світить навіть у 2098 році. Кум із кумою щойно повернулися із Чорногорії - провідували зятя та онука, який там в Чорногорії і народився. Якщо послухати пана Kripo , то там намазано медом, а дочка та зять кума сплять і бачуть, як би виїхати звідти, всі одногрупники зятя вже виїхали - якщо не помиляюся, в Іспанію.
Это у Вас стиль такой особый - приписывать непонятно что собеседникам и с этим спорить?! Где про "медом намазано"?! И при чем здесь что кто-то хочет или уже свалил в Испанию? В Германии сотни тысяч уже испанцев убежавших от кризиса, понятно что если ехать жить и работать то надо сразу стараться в богатую страну, если есть выбор конечно.
Вы же начали за "пенсия, отдыхаем"? А для этого лучше страны где победнее, и где будешь "богатым". Мне к примеру Швейцария нравится, я там год поработал, но одыхать там не хочу - все стоит в 2 раза больше чем в Германии, а я в Украине родился (при СССР конечно), я сдачу пересчитываю.
Однако, в стране пенсионного пребывания должны быть доступны базовые услуги - к примеру если у вас апендецит, то что?! Вот по этому критерию я в 2008 не захотел покупать хату в Саранда (Албания), ну и язык там кошмар.
Чем интересна Черногория - страна уже в НАТО (как и Албания), кандидат на поступление в Евросоюз (как и Албания), славянский язык, и при этом цены недвиги еще (или уже, тут философский вопрос) не выстрелили в небеса, как к примеру в соседней Хорватии где блин к недвижке давно не подойти - объездили месяц с бюджетом 200к$ - хрентам.
Если у Вас родственнички в Черногории, расскажите еще чтo-то, а то, какая она турция в районе Анталии и так помойму всем известно.
В Черногорию летом поедут, как раз с этим вопросом, по недвиге.
akurt написав:Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
не, ну какой совет, вы же вторую дачу уже не купите, это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 кві, 2018 10:14, всього редагувалось 3 разів.
Ну, у меня и такая манера, так что? Вот у Вас же есть манера мне советовать купить вигвам в Доминикане, но сами не покупаете, верно? Вы же посоветовали мне/немне купить недвигу в Черногории, а сами не купили - верно ведь? Это у Вас манера такая - советовать одно, а делать другое?
Не обижайтесь, это то, на что обратил внимание я.
Хотелось бы, чтобы советы были не виртуальные, а реальные. Я тоже знаю, как попасть в Германию и работать там и жить легально - звал приятель. Но я так не делаю. И не пишу советы о том, как классно быть гражданином Германии. Ибо я в Германии был не раз, но жить там не буду. Кстати, немцы - самая большая часть жителей Анталии после турков. Это немцы лезут в помойку.
(и где Вы слова такие берете, вроде жизнь в Германии должна была заставить забыть такое слово? Лучше расскажите, как вы попали в Германию - мне не нужно. Но читателю будет интересно)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Кстати, немцы - самая большая часть жителей Анталии после турков. Это немцы лезут в помойку.
(и где Вы слова такие берете, вроде жизнь в Германии должна была заставить забыть такое слово? Лучше расскажите, как вы попали в Германию - мне не нужно. Но читателю будет интересно)
Так, стоп, если мы про "как уехать из Украины" это одно, если "где на пенсии богатому хорошо" это другое.
Как уехать - куча форумов, если что по сайтам эмигрантов можно полазить, все расписано, этоne интересно. Я нашел аспирансткую позицию, защитился здесь, через 3 года оформил ВНЖ (постоянную визу) как особо ценный работник, есть такая лазейка и через 8 лет (мог и раньше) получил гражданство, работа в институтах и фирмах, никак это не не интересно и нилому не поможет, из моих знакомых аспирантов физиков у всех все сложилось по разному, один совет - жену надо или с собой брать или она должна уже с документами быть здесь, иначе этот брак по расчету 100% разваливаеться, несмотря на детей ит.д.
Теперь по немецким пенсам - они везде, Майорка льюбимый "немецкий остров", там половина (по ощущениям) врачей немцы, на канарах целое поселки немецких пенсов - первый бар который мы увидели на Тенерифа был "Берлин", на Мадейре, на испанском, хорватском и португальском побережье бум недвижки делали немцы с руссаками, так что это не показатель. И конечно в Турции немцы на первом месте по количеству одыхающих, приезжают круглый год и с удовольствием покупают дешевое жилье.
Вопрос, почему Вы таки выбрали Турцию, и есть ли альтернатива? И она вроде как есть....
Kripo! Так держать! Отлично! Тем более, что я тоже когда-то был аспирантом и тоже защитился. Так что мы с Вами одной крови! Отлично пишете! Кстати, большинство авиарейсов из аэропорта Анталии выполняется в города Германии. У меня ощущение, что нет такого города в Германии, куда бы не летели самолеты из Анталии.
Пока я еду на рынок за овощами и фруктами - расскажите такое: мой одногруппник (ему повезло - он еврей) купил за 100 000 ойро квартиру в доме прослойки 1936 гола - из окна еще фюреру махали руками. Квартиру купил в плохом состоянии. Вкинул в ремонт 20 000 ойро. Сейчас наслаждается из окна видом на Шпрее и на Рейхстаг (дом стоит прямо на берегу реки). Расскажите, что форумчанам посоветуете купить Вы.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.