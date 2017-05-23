Додано: Вів 10 кві, 2018 09:48

akurt написав: В Чорногорії вже років 5 живе дочка кума.

Громадянство не світить навіть у 2098 році.

Кум із кумою щойно повернулися із Чорногорії - провідували зятя та онука, який там в Чорногорії і народився.

Якщо послухати пана Kripo , то там намазано медом, а дочка та зять кума сплять і бачуть, як би виїхати звідти, всі одногрупники зятя вже виїхали - якщо не помиляюся, в Іспанію. В Чорногорії вже років 5 живе дочка кума.Громадянство не світить навіть у 2098 році.Кум із кумою щойно повернулися із Чорногорії - провідували зятя та онука, який там в Чорногорії і народився., а дочка та зять кума сплять і бачуть, як би виїхати звідти, всі одногрупники зятя вже виїхали - якщо не помиляюся, в Іспанію.

akurt написав: Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил.

Прикольно... Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил.Прикольно...

Это у Вас стиль такой особый - приписывать непонятно что собеседникам и с этим спорить?!Где про "медом намазано"?!И при чем здесь что кто-то хочет или уже свалил в Испанию? В Германии сотни тысяч уже испанцев убежавших от кризиса, понятно что если ехать жить и работать то надо сразу стараться в богатую страну, если есть выбор конечно.Вы же начали за "пенсия, отдыхаем"? А для этого лучше страны где победнее, и где будешь "богатым". Мне к примеру Швейцария нравится, я там год поработал, но одыхать там не хочу - все стоит в 2 раза больше чем в Германии, а я в Украине родился (при СССР конечно), я сдачу пересчитываю.Однако, в стране пенсионного пребывания должны быть доступны базовые услуги - к примеру если у вас апендецит, то что?! Вот по этому критерию я в 2008 не захотел покупать хату в Саранда (Албания), ну и язык там кошмар.Чем интересна Черногория - страна уже в НАТО (как и Албания), кандидат на поступление в Евросоюз (как и Албания), славянский язык, и при этом цены недвиги еще (или уже, тут философский вопрос) не выстрелили в небеса, как к примеру в соседней Хорватии где блин к недвижке давно не подойти - объездили месяц с бюджетом 200к$ - хрентам.Если у Вас родственнички в Черногории, расскажите еще чтo-то, а то, какая она турция в районе Анталии и так помойму всем известно.В Черногорию летом поедут, как раз с этим вопросом, по недвиге.не, ну какой совет, вы же вторую дачу уже не купите, это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...