Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Yuri_T написав:а здесь еще много денег лежит под ногами для опытных и здравых людей.
Га га га!! То то на форуме все миллионеры - деньги то под ногами лежат ... Хотя если вы считаете 1000-2000 дол/мес большими деньгами, то да, такие деньги можно в Украине зарабатывать. Примерно размер пособия для нищих в странах побогаче
у вас, мадам, истерика. Святая Пасха это не повод злоупотреблять алкогольными напитками.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Очень верно... В первом тексте господина Tribeca на предыдущей странице есть одна интересная тема, а вот второй текст я бы просил его несколько отредактировать. А то мне сегодня на море идти, спотыкнусь еще... А идти далеко - 2000 метров или 25 минут пешком мимо цветущих апельсиновых деревьев... А утром я выгуливаю лабрадора здесь...
Tribeca написав:Аккурт, Вы так и не обрисовали свой инвестпортфель Аккурт, а Вы сначала арендовали перед покупкой в Анталии? Или сразу купили? Другие курорты в Турции не рассматривали?
Ще трохи і будуть питати про довжину пуцька... хі-хі...
Я вперше був у Турції у 2010 році. Була акція на авіаквитки на Turkish Airlines - 800 гривень квиток туді і назад. Це було 100 долярів. З тих пір був у Турції щорічно і не один раз. Але не за путівками в готелях. Продаю досвід бекоштовно: - купуєте самі авіаквиток - бронюєте самі готель - берете самі авто напрокат (Інтернет) - мандруєте Турцією, зупиняючись в РІЗНИХ місцях на 1-3 дні. Дешево та сердито. Дурні думки про жебрацьку Турцію проходять у перший день. - Перше, що вражає - автошляхи - швидкісні траси. Я сам за кермом проїхав багато шатів США та всю Європу, то кращі дороги не в США і не - як всі помилково думають - у Німеччині - а в Турції і останніми роками у Польщі. Трасою "Стамбул-Анталія" - це 800 км був просто вражений - 800 (!!!) км три полоси в кожному напрямку, освітлення - прекрасні газони та місця перепочинку.
- Позавчора вразили мандрівка до каньону та до печери в Національному парку - моя мандрівка недалеко від Сан Францисько в Мьюір-парк - просто нервово курить дешеві цигарки обабіч...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 09:40, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Очікуємо від Kripo сповідь про те, як він виїхав у Домініканську республіку. Та отримав там паспорт громадянина Домініканської республіки. Все ж таки, коли людина реально виїжджає і реально розказує про життя та нерухомість - то краще, ніж розказувати байки.
зачем мне паспорт Доминиканской республики?! у меня и немецкий есть, Ваш посыл ведь был не паспорт получить а ВНЖ? (даже без права на работу). И сидеть на пенсии или тратить бабло? Реальная история - отдыхал я в Доминиканской "Casa Marina Beach Resort" в 2010 примерно, и встретил там двух моссковский пенсионеров, сидят понимаешь на подстилочке, за шезлонг бичбоиам не платят, мужечек тоже ласты-маску прячет и мы на этой теме и разговорились, значит купили они уже 5 лет как домик в закрытом поселке, стоит это жилье 25к$, в месяц 20$ за похрану и бассейн и приезжают на зиму, перелет примерно 500$ на человека в обе стороны, проживание там копейки, реально даже для Украины это копейки, а на лето обратно на дачу под Москвой, хату около метро они сдают, плюс "хорошая пенсия", думаю они военные типа пенсионеры. Помогли мне советом, где машину безопасно (и немецкого фирмача) снять и куда поехать. Конечно я и жилье там посмотрел и по форумам полазил - как это шаг за шагом делается, там есть хороший блог чувака который сам дом там построил и типа бизнес ведет даже. Найдете если интересно. В плюс конечно природа - очень круто и для меня главное - не влажно, я в шриланках-тайванях задыхаюсь. Что не понравилось - при формально неполохой экономике - на уровне Украины, страна имеет в 3 раза больший разброс по доходам, вы проежаете мимо ранчо, где за забором на огромном поле с подстриженной травкой катаются на белых лошадях и тут же въезжаете в плантацию сахорного тросника или бананов и там деревня - бетоные коробки с земляным полом и тряпочками вместо окон и дверей, дети 10 лет сидят абсолютно голыми на земле и играют, женщины в речке стирают белье. Я такой нищеты нигде не видел, а я много где побывал. Чуть приличный домик - и железные решетки на окнах и кучи колючей проволки на огромных заборах. Местные ребятки в одних шортах зарабатывают - возят на мопедах. У входа куда угодно стоит охранник с пистолетом на боку. Если конечно жить за забором, знать когда и куда не надо ходить, то и норм, преступность там вроде по латиноамериканском нормам "маленькая". Что не нравиться - испанский, нафиг еще один язык учить? на английском хер с кем поговоришь, ну кроме турисской зоны где цены в 3 раза выше. Но вся эта совокупность факторов отпугнула меня от идеи купить там дачу родителям.
Ну вот, уже и господин Kripo очень даже нормально все описал. Читал с интересом. Спасибо. Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
Господин Tribeca - полет нормальный, мне только резануло ухо упоминание там какого-то оппоблока - подумал, что превратим ветку в политическую, больше ничего.
Рекомендую читателю вернуться на пару страниц назад и почитать мой очерк о том, как вершится ВАША, ЧИТАТЕЛЬ, судьба в эти дни в маленьком селе Пещанка, что в Новомосковском районе Днепропетрвской области. Сегодня пришло уточнение: главой участковой избирательной комиссии для выборов депутатов трех сел (простых маленьких сёл, Карл!) в ТГ избран бывший уголовник из Никополя.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 09:49, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:В Чорногорії вже років 5 живе дочка кума. Громадянство не світить навіть у 2098 році. Кум із кумою щойно повернулися із Чорногорії - провідували зятя та онука, який там в Чорногорії і народився. Якщо послухати пана Kripo , то там намазано медом, а дочка та зять кума сплять і бачуть, як би виїхати звідти, всі одногрупники зятя вже виїхали - якщо не помиляюся, в Іспанію.
Это у Вас стиль такой особый - приписывать непонятно что собеседникам и с этим спорить?! Где про "медом намазано"?! И при чем здесь что кто-то хочет или уже свалил в Испанию? В Германии сотни тысяч уже испанцев убежавших от кризиса, понятно что если ехать жить и работать то надо сразу стараться в богатую страну, если есть выбор конечно.
Вы же начали за "пенсия, отдыхаем"? А для этого лучше страны где победнее, и где будешь "богатым". Мне к примеру Швейцария нравится, я там год поработал, но одыхать там не хочу - все стоит в 2 раза больше чем в Германии, а я в Украине родился (при СССР конечно), я сдачу пересчитываю.
Однако, в стране пенсионного пребывания должны быть доступны базовые услуги - к примеру если у вас апендецит, то что?! Вот по этому критерию я в 2008 не захотел покупать хату в Саранда (Албания), ну и язык там кошмар.
Чем интересна Черногория - страна уже в НАТО (как и Албания), кандидат на поступление в Евросоюз (как и Албания), славянский язык, и при этом цены недвиги еще (или уже, тут философский вопрос) не выстрелили в небеса, как к примеру в соседней Хорватии где блин к недвижке давно не подойти - объездили месяц с бюджетом 200к$ - хрентам.
Если у Вас родственнички в Черногории, расскажите еще чтo-то, а то, какая она турция в районе Анталии и так помойму всем известно.
В Черногорию летом поедут, как раз с этим вопросом, по недвиге.
akurt написав:Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
не, ну какой совет, вы же вторую дачу уже не купите, это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 кві, 2018 10:14, всього редагувалось 3 разів.
Ну, у меня и такая манера, так что? Вот у Вас же есть манера мне советовать купить вигвам в Доминикане, но сами не покупаете, верно? Вы же посоветовали мне/немне купить недвигу в Черногории, а сами не купили - верно ведь? Это у Вас манера такая - советовать одно, а делать другое?
Не обижайтесь, это то, на что обратил внимание я.
Хотелось бы, чтобы советы были не виртуальные, а реальные. Я тоже знаю, как попасть в Германию и работать там и жить легально - звал приятель. Но я так не делаю. И не пишу советы о том, как классно быть гражданином Германии. Ибо я в Германии был не раз, но жить там не буду. Кстати, немцы - самая большая часть жителей Анталии после турков. Это немцы лезут в помойку.
(и где Вы слова такие берете, вроде жизнь в Германии должна была заставить забыть такое слово? Лучше расскажите, как вы попали в Германию - мне не нужно. Но читателю будет интересно)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Кстати, немцы - самая большая часть жителей Анталии после турков. Это немцы лезут в помойку.
(и где Вы слова такие берете, вроде жизнь в Германии должна была заставить забыть такое слово? Лучше расскажите, как вы попали в Германию - мне не нужно. Но читателю будет интересно)
Так, стоп, если мы про "как уехать из Украины" это одно, если "где на пенсии богатому хорошо" это другое.
Как уехать - куча форумов, если что по сайтам эмигрантов можно полазить, все расписано, этоne интересно. Я нашел аспирансткую позицию, защитился здесь, через 3 года оформил ВНЖ (постоянную визу) как особо ценный работник, есть такая лазейка и через 8 лет (мог и раньше) получил гражданство, работа в институтах и фирмах, никак это не не интересно и нилому не поможет, из моих знакомых аспирантов физиков у всех все сложилось по разному, один совет - жену надо или с собой брать или она должна уже с документами быть здесь, иначе этот брак по расчету 100% разваливаеться, несмотря на детей ит.д.
Теперь по немецким пенсам - они везде, Майорка льюбимый "немецкий остров", там половина (по ощущениям) врачей немцы, на канарах целое поселки немецких пенсов - первый бар который мы увидели на Тенерифа был "Берлин", на Мадейре, на испанском, хорватском и португальском побережье бум недвижки делали немцы с руссаками, так что это не показатель. И конечно в Турции немцы на первом месте по количеству одыхающих, приезжают круглый год и с удовольствием покупают дешевое жилье.
Вопрос, почему Вы таки выбрали Турцию, и есть ли альтернатива? И она вроде как есть....
Kripo! Так держать! Отлично! Тем более, что я тоже когда-то был аспирантом и тоже защитился. Так что мы с Вами одной крови! Отлично пишете! Кстати, большинство авиарейсов из аэропорта Анталии выполняется в города Германии. У меня ощущение, что нет такого города в Германии, куда бы не летели самолеты из Анталии.
Пока я еду на рынок за овощами и фруктами - расскажите такое: мой одногруппник (ему повезло - он еврей) купил за 100 000 ойро квартиру в доме прослойки 1936 гола - из окна еще фюреру махали руками. Квартиру купил в плохом состоянии. Вкинул в ремонт 20 000 ойро. Сейчас наслаждается из окна видом на Шпрее и на Рейхстаг (дом стоит прямо на берегу реки). Расскажите, что форумчанам посоветуете купить Вы.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Kripo написав:В Черногорию летом поедут, как раз с этим вопросом, по недвиге.
akurt писал(а): Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
не, ну какой совет, вы же вторую дачу уже не купите, это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...
ах да, еще полюбляют наши бывшие соотечественники из мордора Болгарию (там какие-то хитрости с визой чтоб по долгу оставаться, так в лоб не получаешь ВНЖ) - тоже там хатки покупают. Но мне это черное море вообще не нравиться, после океанов или средеземного, хотя Варна, золотые пески смотрятся неплохо, опять же язык славянский (хотя нефига не понятно когда говорят и русский-английский-немецкий тока туристкой зоне все знают) и культура аля рашка.