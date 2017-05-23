Додано: Вів 10 кві, 2018 14:05

кто тут громы и молнии мечет за 1500 гривен субсидии, не снилось даже после Пасхи.

apollo написав: Чему возмущаться?

Чему возмущаться?

патриотизм, как и деньги, делается молча

Как всегда - отлично!Приятно видеть/читать умных людей.Приятель по имени Саша, работая на восстановлении кирхи в славном украинском городе (удалено), как-то у слышал уточняющий вопрос по третьей букве в его фамилии в ведомости на зарплату.Он и не задумывался.Оказлось, что есть разница только в третьей букве - "а" или "е".Если "е" - то через месяц он уже жил в Ганновере.В выделенном ему двухэтажном доме. Бесплатно.Мебель правда, собирал по улицам - там принято просто выставлять ненужное - почти новый холодильник, почти новый диван или почти новый шкаф.У Сани был один недостаток - не умел вовремя вытаскивать.Потому, кроме жены, у него как-то так получилось 5 (пять) детей.Щедрое НЕМЕЦКОЕ государство платило ему -, его жене и на пять детей такое пособие, что тем,Саня не работал, ибо если пойти работать, то доход семьи уменьшился бы в два раза.- я уверен - скажет, что ему противно: здоровый 40-ка летний дядька не хочет работать на фирме у. На 4 200 гривен зарплаты.Очень противно.Мне Саня сказал замечательную фразу:- Я живу в Германии прекрасно. Но иногда, останавливаясь у витрины магазина в Ганновере, думаю: "А ведь кто-то живет лучше. Меня это ОЧЕНЬ угнетает..."Раз в год приезжает в родную Украину.В магазины не заходит: раз зашел, увидел в Украине украинские цены, в том числе на продукты из Германии и ужаснулся.Ему стало противно от этих цен - все выше, чем в Германии в 3 (три) раза.(с) (apollo).Приятное раздвоение личности: ободрать соседа по цене в три раза - не противно.Сдавать патриоту-украинцу квартиру по 1 000 долларов - не противно, а приятно.Раздавать советы мне отрезать газ, проведенный еще матерью, за ее несчастную зарплату в 85 рублей медсестры - не противно...Класс!Иду далее (цитаты)- за сколько люди сдают квартиру? да хоть за 1 000 000. Надо - живи,Ищи возможности. (Красс! Я балдею! Только что меня за 1500 гривен чуть не задушил, а тут семью с тремя детьми готов выгнать на мороз!)а какие возможности пан нашёл, чтобы "не перекладывать деньги в карман Ахметову"?перешёл на альтернативку? или пан как дитя радуется переплате 500 грн на лицевом счету?Мне (и, думаю, не только мне)сколько акурту государство чихает за содержание спадщыны, мне не плевать когда акурт забывает, что- в студию!(все уселись и затаили дыхание)