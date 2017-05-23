Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Kripo! Вас будут бить! В смысле за антипатриотизм - меня почти били!
Приятно отметить, что мои недруги, как всегда, во мне ошибаются. Вот им бы, одев драные джинсы и отвернувшись от жены, которая не допросилась денег на памперсы для детей, учиться у меня и перенимать опыт. Но надо иметь извилины. Тут беда. А я - реально не знаю зачем - просто так - я знаю, нервным людям трудно поверить, что в мире бывает что-то ПРОСТО так - и главное БЕСПЛАТНО делюсь опытом о том, что можно сделать ЛЕГКО ПРОСТО и жить, наслаждаясь. В наши трудные дни. Когда все плачут и стонут.
Вообще нервным надо брать пример с Kripo! Очень правильные дельные проблемы поднимает:
Kripo написав: это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...
Сразу короткие ответы: - июль-август бывает жара да 40-45 градусов. А я писал - я в начале июня уже буду во Львове и в начале июня улетаю в США прямо из Львова. - вернусь в Анталию к 1 сентября - начало супер-бархатного сезона. В прошлом году был до 4 декабря, 3 декабря плавал в море - было жарко, вода +21, для белого европейца климат в самом деле ужасный - в декабре солнечно сухо +26, вода в море +21. - терактов на сегодня больше в Берлине и в Лондоне, а еще в Киеве и в Днепре. Перекрестимся. - пиво местные люди не пью (крайне редко) - оно дорогое - банка пива - Kripo ужаснется - 1,5 ойро. А, может, и не ужаснется: я в Гамбурге зашел выбирать пиво - было от 0,6 ойроцента до 2 ойро. Брал и то и другое. Самое дорогое пиво по цене было в Трире (Trier)- это на западе Германии, мы только приехали из сказочного Люксембурга, делали передышку... темного бокал в кафе стоил какие-то безумные деньги... В Турции я рекомендую покупать вина - все вина сухие, белые, розовые и красные ориентир цены - как в Греции - 3-5-7 ойро.
Скупились на рынке: огурцы, помидоры, синие, перец трех видов, капуста, апельсины, грейпфруты - все по цене 1-3 лиры кг - всего 10 названий овощей и фруктов купили на 15 ойро. Думаю, Kripo! о таких ценах в Германии не мечтает даже на распродажах... Кроме того: - домашние яйца - два вида оливок - белые и черные (мне черные больше нравятся) В МЕТРО: - 1 кг сардинок по цене 10 лир или 2 ойро или 70 гривен - 1 кг затянула морская форель - 15 лир или 3 ойро или 105 гривен (трепещи, Украина) мне ее разделали и сделали филе - уже пожарили.
О БЕДНОМ УКРАИНЦЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
(эксклюзивное интервью 10.04.2018, которое дал в Турции автору строк гражданин Украины, который не послушал akurt"а)
(текст будет - только вернулся с рынка)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:можно сделать ЛЕГКО ПРОСТО и жить, наслаждаясь
легко и просто...
akurt написав:Добавлено: Пн 26 фев, 2018 23:45Хоч і холодно, але теплішає: зайшов на сайт 104.ua - приємна несподіванка: добавили мені ще 500 гривень на місяць субсидії на газ... у порівнянні з тим, що було... Перерахували з Нового року... доплатили... Міськгаз мені на сьогодні ще купу грошей винен... Добавлю газу на котлі... Дрібничка, а приємно...
Щоби там не казали, але бути в Україні бідним - дуже вигідно..
akurt написав:вернусь в Анталию к 1 сентября - начало супер-бархатного сезона. В прошлом году был до 4 декабря, 3 декабря плавал в море - было жарко, вода +21, для белого европейца климат в самом деле ужасный - в декабре солнечно сухо +26, вода в море +21. - терактов на сегодня больше в Берлине и в Лондоне, а еще в Киеве и в Днепре. Перекрестимся.
-понятно, ну мы так и ездим в Турцию - 2 последние недели Мая когда еще не жарко но уже море чуть-чуть прогрелось (в +18 градусов воде у меня яички подмезают), и с сентября но тока по конец октября - в ноябре уже богут быть штормы и дожди. Кароче купальный сезон 2,5 месяца (лето реально ну его нафиг под +40°C) хорошо, это чуть получше крыма и явно лучше Одессы. -про теракты где-то вы и правы, к сожалению.
apollo написав:
akurt написав:можно сделать ЛЕГКО ПРОСТО и жить, наслаждаясь
легко и просто...
akurt написав:Добавлено: Пн 26 фев, 2018 23:45добавили мені ще 500 гривень на місяць субсидії на газ... Дрібничка, а приємно...
Щоби там не казали, але бути в Україні бідним - дуже вигідно..
только противно
ай, не будьте ханжой, если государство которое мы так и не рассматриваем как свое, что-то ошибочно нам дает, надо брать!
Всю жизнь там сидят рожи которе бабло делят наше, на что они его тратят? На армию и флот который когда надо ничего не сделали? На мусаров которые в людей стреляют? На образование-медецину за которые нам же потом надо из кармана снова заплатить? На себя любимых и мы имеем не работающее государство, идиотские запутанные законы, и хреновый уровень жизни? А они радуються что из-за рубежа работники больше пересылают чем инвестиции в Украину заходят?!
Если вот этот же дядя рассказывает как они с кумом из СБУ лес сосновый нахаляву получили, так это у него единичны случаи...
и это в принципе почти везде так, народная забава - экономии на налогах хоть в США хоть в Германии.
По субсидии люди НЕ ПОНИМАЮТ, что это не мне/им дают субсидию - это дают НАПРЯМУЮ деньги Ахметову и владельцам ОБЛГАЗов. А каждый конкретный гражданин - просто прикрытие.
Тема, конечно, интересная. Вот тот же возмущенный до противности Apollo пусть скажет: - вот ему противно или нет, что наш положительный герой Долярчик покупает запчасть к велику, умножает цену на 3 (три - не на один и три, а на три) и продает ему - Apollo? - вот ему противно или нет, что люди сдают свою квартиру своим же гражданам в Киеве по 1 000 долларов в месяц, а не по 1 000 гривен в месяц? Вот противно или нет?
А вот я спорил с племянницей - квалифицированный врач - и дочь квалифицированного врача - спорил с ней до ругани - она сказала, что как врач ставит диагноз больному, глядя на то, как он одет. Вот Apollo противно или нет? А ведь он достает деньги из кармана и платит. А мне противно, что он платит. А если государство мне на содержание отцовского дома (наследство) выделяет 1500 гривен - то его аж корчит в конвульсиях. Цирк просто.
Мне нравится, что пан козак считает, что вокруг нас только умные люди. Это просто замечательно. И что у всех есть извилины, и не одна. Думаю, ему повезло больше, чем мне/нам.
Ребята! Вы НЕ СМОЖЕТЕ ЖИТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО. Я думаю, что вам и не надо.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 13:55, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Скупились на рынке: огурцы, помидоры, синие, перец трех видов, капуста, апельсины, грейпфруты - все по цене 1-3 лиры кг - всего 10 названий овощей и фруктов купили на 15 ойро. Думаю, Kripo! о таких ценах в Германии не мечтает даже на распродажах... Кроме того: - домашние яйца - два вида оливок - белые и черные (мне черные больше нравятся) В МЕТРО: - 1 кг сардинок по цене 10 лир или 2 ойро или 70 гривен - 1 кг затянула морская форель - 15 лир или 3 ойро или 105 гривен (трепещи, Украина)
Хватит дразниться! Аж слюнки потекли! В принципе в Берлине есть сеть рынков со спелыми овощами-фруктами-зеленью и это внезапно турецкая сеть, там 300к турков в городе, но конечно это не такие спелые-сочные как в самой Турции. И рыба, это классно!
По ценам - если честно насрать сколько там это стоит, я сейчас в Боварии тут просту свежего нет, тока супермаркетовское-безвкусное. Когда нормально зарабатываешь в Германии на ценник помидоров-пива просто не смотришь, ну будет не 200€ а 300€ за жратву в месяц, делов то. Пиво может быть и 0,3€ за бутылку и 12€ в октоберфест, серьезно это вообще не тема для разговора. Также никто оператора мобилок или сaми мобилки не обсуждает, ботинки-куртки-джинсы можно любые купить, это вообще не проблема и не тема, говорят о недвиге, машинах и отпусках, этим вот можно (писко-)меряться.
akurt написав:Тема, конечно, интересная. Вот тот же возмущенный до противности Apollo есть скажет: - вот ему противно или нет, что наш положительный герой Долярчик покупает запчасть к велику, умножает цену на 3 (три -не на ноль три, а на три) и продает ему - Apollo? - вот ему противно или нет, что люди сдают свою квартиру своим же гражданам в Киеве по 1 000 долларов в месяц, а не по 1 000 гривен в месяц? Вот противно или нет?
а кто сказал, что я чем-то возмущён? - пусть герой нашего времени Долярчик умножает цену хоть на 5, хоть на 10. Но что значит "он мне продаёт?". Пардон, но это я покупаю. Хочу - покупаю, не хочу - не покупаю. может захочу купить там, где мне цену умножат не на 3, а на 2, или на 0,02, или сбросят в 2. Чему возмущаться? - за сколько люди сдают квартиру? да хоть за 1 000 000. Надо - живи, не надо - не живи. Ищи возможности. а какие возможности пан нашёл, чтобы "не перекладывать деньги в карман Ахметову"? может обрезал газ? перешёл на альтернативку? или пан как дитя радуется переплате 500 грн на лицевом счету? Мне (и, думаю, не только мне) глубоко наплевать сколько акурту государство чихает за содержание спадщыны, мне не плевать когда акурт забывает, что патриотизм, как и деньги, делается молча
Kripo! Как всегда - отлично! Приятно видеть/читать умных людей.
Приятель по имени Саша, работая на восстановлении кирхи в славном украинском городе (удалено), как-то у слышал уточняющий вопрос по третьей букве в его фамилии в ведомости на зарплату. Он и не задумывался. Оказлось, что есть разница только в третьей букве - "а" или "е". Если "е" - то через месяц он уже жил в Ганновере. В выделенном ему двухэтажном доме. Бесплатно. Мебель правда, собирал по улицам - там принято просто выставлять ненужное - почти новый холодильник, почти новый диван или почти новый шкаф.
У Сани был один недостаток - не умел вовремя вытаскивать. Потому, кроме жены, у него как-то так получилось 5 (пять) детей. Щедрое НЕМЕЦКОЕ государство платило ему - безработному, его жене и на пять детей такое пособие, что тем, кто тут громы и молнии мечет за 1500 гривен субсидии, не снилось даже после Пасхи.
Саня не работал, ибо если пойти работать, то доход семьи уменьшился бы в два раза. apollo - я уверен - скажет, что ему противно: здоровый 40-ка летний дядька не хочет работать на фирме у apollo. На 4 200 гривен зарплаты. Очень противно. Мне Саня сказал замечательную фразу: - Я живу в Германии прекрасно. Но иногда, останавливаясь у витрины магазина в Ганновере, думаю: "А ведь кто-то живет лучше. Меня это ОЧЕНЬ угнетает..."
Раз в год приезжает в родную Украину. В магазины не заходит: раз зашел, увидел в Украине украинские цены, в том числе на продукты из Германии и ужаснулся. Ему стало противно от этих цен - все выше, чем в Германии в 3 (три) раза.
только противно (с) (apollo).
apollo написав: Чему возмущаться?
Приятное раздвоение личности: ободрать соседа по цене в три раза - не противно. Сдавать патриоту-украинцу квартиру по 1 000 долларов - не противно, а приятно. Раздавать советы мне отрезать газ, проведенный еще матерью, за ее несчастную зарплату в 85 рублей медсестры - не противно... Класс! Иду далее (цитаты)
- за сколько люди сдают квартиру? да хоть за 1 000 000. Надо - живи, не надо - не живи. Ищи возможности. (Красс! Я балдею! Только что меня за 1500 гривен чуть не задушил, а тут семью с тремя детьми готов выгнать на мороз!) а какие возможности пан нашёл, чтобы "не перекладывать деньги в карман Ахметову"? может обрезал газ? перешёл на альтернативку? или пан как дитя радуется переплате 500 грн на лицевом счету? Мне (и, думаю, не только мне) глубоко наплевать сколько акурту государство чихает за содержание спадщыны, мне не плевать когда акурт забывает, что патриотизм, как и деньги, делается молча"
Как делается патриотизм - в студию!
(все уселись и затаили дыхание)
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Щедрое государство платило ему - безработному, его жене и на пять детей такое пособие, что тем, кто тут громы и молнии мечет за 1500 гривен субсидии не снилось даже после Пасхи.
Саня не работал, ибо если пойти работать, то доход семьи уменьшился бы в два раза. apollo - я уверен - скажет, что ему противно: здоровый 40-ка летний дядька не хочет работать на фирме у apollo. На 4 200 гривен зарплаты.
да видел я таких, в Лейпциге работал в университете полгода и на площадке детской с родитялями поперезнакомились, все были социальщики, это просто западня гадская - пособие в Германии, 416+374+5*300= 2.290€ http://www.hartziv.org/regelbedarf.html плюс за квартиру или дом он там снимает еще 1.500€ и медстраховка оплачена и вот уже 3.800€ на руки, это тысыч 5 грязными https://www.brutto-netto-rechner.info/ , и хер он это заработает. Жена полюбому дома с 5 детьми то, ну можно было бы работать и оформлять всякие пособия - вонгельд там еще не знаю, но это да, не стимулирует работать. Я такого работающего тока проффесора в Берлине видел, у него там религиозный запрет на кондомы, так у него еще 2 няни. в Эрфурте три семьи, но у них по одному ребенку, все вышли на работу, все же получше чем на пособии, но с 5ти детяткоми это... И тут еще дебаты - малo платим.
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 10 кві, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.