Додано: Вів 10 кві, 2018 14:59

Однако, сегодня - юбилей.

10 страниц.

Размышлений. Примеров. Образцов. Ругани. Оскорблений.



Господа хорошие, у меня были совершенно чистые намерения, просто оттого, что мне:

а) нечего скрывать, я ничего не украл

б) я ни от кого ничего не хочу

в) у меня получилось многое и мне есть чем гордиться.

г) у меня реально много свободного времени - я не хожу на работу на 8-00 и до 16-45 с 23 -х летнего возраста, и при этом я невероятно активный и трудолюбивый.

Я хочу Вам:

- придать оптимизма, рассказать, что вам всем и мне повезло - нам подарили жизнь и мы живем в начале 21 века.

- что можно сделать так то и так то и не ныть.

- что можно легко и просто сделать свою жизнь лучше.

- что вот я перед вами - честный и открытый - я рассказываю то, что и рассказывать, может, нельзя.



Топают ногами, обвиняют, присваивают ярылыки. За то, что наше бедное государство на содержание (а не мне) моего дома, построенного рано погибшим - в 40 лет - на военном заводе отцом (он не все успел достроить из задуманного, достраивала мать и брат сестры) дает мне 1 500 гривен в месяц - готовы удавить. Вместе с матерью, которая лет 30 проработала фельдшером "Скорая помощь", спасая от инфарктов и аварий ваших родителей.



Ребята! Вам не нужно жить лучше.

Этого даже нельзя разрешать.

Это даже вредно.

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.