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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 14:23
akurt написав:
apollo - я уверен - скажет, что ему противно: здоровый 40-ка летний дядька не хочет работать на фирме у apollo. На 4 200 гривен зарплаты.
пассаж про осеменителя Сашу немного непонятен. И меньше вставляйте в свои фантазии слова-маркеры типа "я уверен". Промазал акурт. На фирме у аполло работают и 19-ти летние самородки, легально зарабатывая больше чем Саша-осеменитель получает социала, и 40-ка летние лбы типа Саши, которым просто не за что платить. И да, такие работают за 4200 грязными. Но это их выбор. И каждый из них в конце месяца думает, что живёт прекрасно.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:33
Вы же мне отказываете в моем выборе - получать субсидию на отцовский дом.
И да, ждем, затаили дыхание, как делается патриотизм.
Сколько это стоит?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:38
почему это отказываю? прекратите драматизировать (как тупо подраматизировали и про виртуальных мамаш с тремя детьми, оказавшихся на морозе исключительно после моего щелчка пальцами, и про 85 рублей советской зарплаты советской медсестры). вы свой выбор сделали. он понятен. я пишу только о моём личном отношении к такому выбору.
...это какая-то прям реинкарнация будивельника))) забавно
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:41
Ваше отношение сводится только к тому, что я - нехороший человек, который украл у Вас на фирме деревянный поддон.
Вот мне противно, что Вы платите рабочему 4 200 грязными.
Вот противно и все.
Кстати, если Вы платите рабочему 4 200 - то он точно получает субсидию.
Боже, представляю, как Вам противно...
Вот мне противно, что моя мать - медсестра (фельдшер скорой помощи) - почти всю жизнь получала 85 рублей - а Вам лягать ее и меня не противно.
Вот мне противно, что вы не раскрываете, сколько стоит сделать патриотизм.
Что будем делать?
Зал замер и ждет.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 14:59
Однако, сегодня - юбилей.
10 страниц.
Размышлений. Примеров. Образцов. Ругани. Оскорблений.
Господа хорошие, у меня были совершенно чистые намерения, просто оттого, что мне:
а) нечего скрывать, я ничего не украл
б) я ни от кого ничего не хочу
в) у меня получилось многое и мне есть чем гордиться.
г) у меня реально много свободного времени - я не хожу на работу на 8-00 и до 16-45 с 23 -х летнего возраста, и при этом я невероятно активный и трудолюбивый.
Я хочу Вам:
- придать оптимизма, рассказать, что вам всем и мне повезло - нам подарили жизнь и мы живем в начале 21 века.
- что можно сделать так то и так то и не ныть.
- что можно легко и просто сделать свою жизнь лучше.
- что вот я перед вами - честный и открытый - я рассказываю то, что и рассказывать, может, нельзя.
Топают ногами, обвиняют, присваивают ярылыки. За то, что наше бедное государство на содержание (а не мне) моего дома, построенного рано погибшим - в 40 лет - на военном заводе отцом (он не все успел достроить из задуманного, достраивала мать и брат сестры) дает мне 1 500 гривен в месяц - готовы удавить. Вместе с матерью, которая лет 30 проработала фельдшером "Скорая помощь", спасая от инфарктов и аварий ваших родителей.
Ребята! Вам не нужно жить лучше.
Этого даже нельзя разрешать.
Это даже вредно.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 10 кві, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:08
akurt написав:
Ребята! Вы НЕ СМОЖЕТЕ ЖИТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО.
Я думаю, что вам и не надо.
У вас легко и просто с: обобщениями, апломбом, категоричностью и ... (как ни странно) "водой".
ИМХО конечно.
З.ы Быть здоровым и богатым - всяко лучше, чем бедным и больным. Да, это возможно. Да, в Украине не мед. Никто и не спорит. У вас что-то получилось. Хорошо. Поздравляю. У многих дела еще лучше. Но у много большего количества украинцев дела плохи. И кардинально лучше они, т.е. дела, не станут (в обозримом будущем). Я так понял, что вы их вините в этом? Что подавляющее большинство тупы безнадежно и заслуживают то, что имеют?
А то, что "ПРОСТО написали заяву на листочке бумаги формата А4" = "40 000 - 6000 = 34 000 баксов. Чистыми. Я за эти деньги купил жене внедорожник." - это просто для миллионов ваших сограждан? Или непросто? Законность, мораль и пр. взаимосвязи вседозволенности для одних с жалким бытием других не будем даже приплетать.
Это повод высокомерно заявить: "Ребята! Вы НЕ СМОЖЕТЕ ЖИТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО." и запостить фото жареной форели?
Это вы глаза кому-то открываете, или разбудить кого-то хотите?
42 млн. человек. Все в Турции не поместятся. Кому-то придется создавать "рай" "на болотах, реке Самара и остатках разграбленного банкирами и сотрудниками правоохранительных органов соснового леса..." под предводительством "бывшего уголовника".
И не нужно навешивать на Долярчика бешеные наценки, а на сограждан жадность в виде расценок на аренду жилья. Цены почему у нас такие? Вы у родственника из СБУ спросите, он вам популярно все объяснит.)))
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:11
akurt написав:
Вот мне противно, что моя мать - медсестра (фельдшер скорой помощи) - почти всю жизнь получала 85 рублей
Почему противно?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:15
akurt глупенький, ничего ты так и не понял, хі-хі
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:19
akurt написав:
Я хочу Вам:
- придать оптимизма, рассказать, что вам всем и мне повезло - нам подарили жизнь и мы живем в начале 21 века.
- что можно сделать так то и так то и не ныть.
- что можно легко и просто сделать свою жизнь лучше.
- что вот я перед вами - честный и открытый - я рассказываю то, что и рассказывать, может, нельзя.
....
Ребята! Вам не нужно жить лучше.
Этого даже нельзя разрешать.
Это даже вредно.
И это все в одном посте.
"Я, akurt, Вам хочу рассказать, показать..., вы белый, умный и пушистый. А вам, да, именно вам (тупому и навешивающему ярлыки), вам желаю не жить лучше".
Все понятно. Вопросов больше не имею. Удачи вам.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 15:20
apollo написав:
почему это отказываю? прекратите драматизировать (как тупо подраматизировали и про виртуальных мамаш с тремя детьми, оказавшихся на морозе исключительно после моего щелчка пальцами, и про 85 рублей советской зарплаты советской медсестры). вы свой выбор сделали. он понятен. я пишу только о моём личном отношении к такому выбору.
...это какая-то прям реинкарнация будивельника))) забавно
Схоже. Але Будівельник не міг так красно писати.
І нарцисизму у нього було суттєво менше. І не був таким образливим.
Тому п.Акурт і п.Будівельник - то різні персони. Єдино, що їх об,єднує - надлишкова вага і добре знання двох мов.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 10 кві, 2018 15:23, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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