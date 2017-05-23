Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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козак написав:З.ы Быть здоровым и богатым - всяко лучше, чем бедным и больным. Да, это возможно. Да, в Украине не мед. Никто и не спорит. У вас что-то получилось. Хорошо. Поздравляю. У многих дела еще лучше. Но у много большего количества украинцев дела плохи. И кардинально лучше они, т.е. дела, не станут (в обозримом будущем). Я так понял, что вы их вините в этом? Что подавляющее большинство тупы безнадежно и заслуживают то, что имеют?
козак! А вот вы возьмите и расскажите честно, как и где вы заработали. Ждем. И как жить лучше тем 42 миллионам. Тут один уже хочет рассказать, как "делать патриотизм". Зал замер. Докладчик захлебнулся.
P.S. Из моих родственников НИКТО И НИКОГДА не работал в СБУ.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Из моих родственников НИКТО И НИКОГДА не работал в СБУ
akurt написав:было совещание в СБУ по поводу того, как поделить 10 га соснового леса и куму дали "утрясти" список счастливчиков, которые будут собирать сосновый мед.
Сути это не меняет. "дали "утрясти"" - хорошая формулировка. Кум, однокурсники и пр. Вы прекрасно знаете причины и следствия, и мутную водичку на вкус пробовали (я так думаю) в которой, те кто мутят, ловят оч. многое, что сказывается и на наценках и на стоимости аренды, и стоимости вина с форелью, и что масло у нас не совсем масло. 34 штуки вы заработали? Или "просто"? В чем мораль для "тупых и обделенных"?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
akurt написав:Ну, деньги. Вы что-то еще заработали? Расскажите. И еще расскажите, где Вы в моих текстах про капусту, солнце, лук и рыбу нашли вот это:
козак написав:Я так понял, что вы их вините в этом? Что подавляющее большинство тупы безнадежно и заслуживают то, что имеют?
Не перестаю удивляться потоку злобы и ненависти. Ребята, вы точно - живые люди?
Нарцис, а ти точно живий? Чи то робот пише і виставляє фото? Чоловіче, тебе варто було би посадити увечері в електричку Київ-Ніжин чи Київ - Шостка. Щоб ти розказав "неуспішним" дядькам про свої успіхи. Було би цікаво спостерігати за їхнею реакцію)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 10 кві, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Я думаю, и вас хоть раз по работе вызывали в СБУ. Не вызывали - значит Вы платите крыше. Забавно объяснять типа нормальному человеку, что если замыслило государство поделить 10 га леса, то там задейстована и уборщица сельсовета, и землемер, и люди Земельных ресурсов, и представители фирмы, которая делает проект землеотведения и так далее... Просто цирк. В чем проблема? аполло сказал бы, что ему очень противно.
Пожалуйста, прекратите анализировать цвет моих трусов. Напишите: - где и как вы заработали деньги. Не прячьтесь, не стесняйтесь, мы все тут свои белые и пушистые.
Оселюсь напомнить тему ветки, это я ее придумал: КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, Закордонну нерухомість.
Звертаю увагу: за 10 сторінок ні одна особа не написла, що вона купила нерухомість в: - Франції, Іспанії, Боларії, Росії і ще в 130 країнах світу. - була тільки одна віртуальна порада купити вігвам в Доміниканскій республіці і те не вдалося.
P.S. Не плутати із темою: НАБЕРОМО У РОТ ОТРУТИ ТА БУДЕМО БРИЗКАТИ НАВКРУГИ
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.