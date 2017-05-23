Додано: Вів 10 кві, 2018 15:36

Я думаю, и вас хоть раз по работе вызывали в СБУ.

Не вызывали - значит Вы платите крыше.

Забавно объяснять типа нормальному человеку, что если замыслило государство поделить 10 га леса, то там задейстована и уборщица сельсовета, и землемер, и люди Земельных ресурсов, и представители фирмы, которая делает проект землеотведения и так далее...

Просто цирк.

В чем проблема?

аполло сказал бы, что ему очень противно.



Пожалуйста, прекратите анализировать цвет моих трусов.

Напишите:

- где и как вы заработали деньги. Не прячьтесь, не стесняйтесь, мы все тут свои белые и пушистые.



Оселюсь напомнить тему ветки, это я ее придумал:

КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, Закордонну нерухомість.



Звертаю увагу: за 10 сторінок ні одна особа не написла, що вона купила нерухомість в:

- Франції, Іспанії, Боларії, Росії і ще в 130 країнах світу.

- була тільки одна віртуальна порада купити вігвам в Доміниканскій республіці і те не вдалося.





P.S. Не плутати із темою:

НАБЕРОМО У РОТ ОТРУТИ ТА БУДЕМО БРИЗКАТИ НАВКРУГИ

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.