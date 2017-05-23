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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:23

  козак написав:З.ы Быть здоровым и богатым - всяко лучше, чем бедным и больным. Да, это возможно. Да, в Украине не мед. Никто и не спорит. У вас что-то получилось. Хорошо. Поздравляю. У многих дела еще лучше. Но у много большего количества украинцев дела плохи. И кардинально лучше они, т.е. дела, не станут (в обозримом будущем). Я так понял, что вы их вините в этом? Что подавляющее большинство тупы безнадежно и заслуживают то, что имеют?


козак!
А вот вы возьмите и расскажите честно, как и где вы заработали.
Ждем. И как жить лучше тем 42 миллионам.
Тут один уже хочет рассказать, как "делать патриотизм".
Зал замер.
Докладчик захлебнулся.

P.S. Из моих родственников НИКТО И НИКОГДА не работал в СБУ.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:26

akurt Заработал что?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:27

Ну, деньги.
Вы что-то еще заработали?
Расскажите.
И еще расскажите, где Вы в моих текстах про капусту, солнце, лук и рыбу нашли вот это:
  козак написав:Я так понял, что вы их вините в этом? Что подавляющее большинство тупы безнадежно и заслуживают то, что имеют?


Не перестаю удивляться потоку злобы и ненависти.
Ребята, вы точно - живые люди?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Из моих родственников НИКТО И НИКОГДА не работал в СБУ

  akurt написав:было совещание в СБУ по поводу того, как поделить 10 га соснового леса и куму дали "утрясти" список счастливчиков, которые будут собирать сосновый мед.

Сути это не меняет. "дали "утрясти"" - хорошая формулировка.
Кум, однокурсники и пр. Вы прекрасно знаете причины и следствия, и мутную водичку на вкус пробовали (я так думаю) в которой, те кто мутят, ловят оч. многое, что сказывается и на наценках и на стоимости аренды, и стоимости вина с форелью, и что масло у нас не совсем масло.
34 штуки вы заработали? Или "просто"?
В чем мораль для "тупых и обделенных"?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:36

  akurt написав:Ну, деньги.
Вы что-то еще заработали?
Расскажите.
И еще расскажите, где Вы в моих текстах про капусту, солнце, лук и рыбу нашли вот это:
  козак написав:Я так понял, что вы их вините в этом? Что подавляющее большинство тупы безнадежно и заслуживают то, что имеют?


Не перестаю удивляться потоку злобы и ненависти.
Ребята, вы точно - живые люди?

Нарцис, а ти точно живий?
Чи то робот пише і виставляє фото?
Чоловіче, тебе варто було би посадити увечері в електричку Київ-Ніжин чи Київ - Шостка.
Щоб ти розказав "неуспішним" дядькам про свої успіхи.
Було би цікаво спостерігати за їхнею реакцію)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 10 кві, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:36

Я думаю, и вас хоть раз по работе вызывали в СБУ.
Не вызывали - значит Вы платите крыше.
Забавно объяснять типа нормальному человеку, что если замыслило государство поделить 10 га леса, то там задейстована и уборщица сельсовета, и землемер, и люди Земельных ресурсов, и представители фирмы, которая делает проект землеотведения и так далее...
Просто цирк.
В чем проблема?
аполло сказал бы, что ему очень противно.

Пожалуйста, прекратите анализировать цвет моих трусов.
Напишите:
- где и как вы заработали деньги. Не прячьтесь, не стесняйтесь, мы все тут свои белые и пушистые.

Оселюсь напомнить тему ветки, это я ее придумал:
КУПУЄМО ДЛЯ СЕБЕ, А НЕ В ОРЕНДУ, Закордонну нерухомість.

Звертаю увагу: за 10 сторінок ні одна особа не написла, що вона купила нерухомість в:
- Франції, Іспанії, Боларії, Росії і ще в 130 країнах світу.
- була тільки одна віртуальна порада купити вігвам в Доміниканскій республіці і те не вдалося.


P.S. Не плутати із темою:
НАБЕРОМО У РОТ ОТРУТИ ТА БУДЕМО БРИЗКАТИ НАВКРУГИ
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:И еще расскажите, где Вы в моих текстах про капусту, солнце, лук и рыбу нашли вот это:

  akurt написав:Мне нравится, что пан козак считает, что вокруг нас только умные люди. Это просто замечательно. И что у всех есть извилины, и не одна.
Думаю, ему повезло больше, чем мне/нам.

Ребята! Вы НЕ СМОЖЕТЕ ЖИТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО.
Я думаю, что вам и не надо."

Здесь сначала вы занялись приписыванием мне своих мыслей, а потом полилась злая ирония.
  akurt написав:Ребята! Вам не нужно жить лучше.
Этого даже нельзя разрешать.
Это даже вредно.

Здесь второго смысла не наблюдаю.
И после этого:
  akurt написав:Не перестаю удивляться потоку злобы и ненависти.
Ребята, вы точно - живые люди?

Где этот поток злобы и ненависти (прям поток, прям злобы и прям ненависти)? Или вы настолько ранимы? Или склонны к гиперболизации?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ну, деньги.
Вы что-то еще заработали?
Расскажите.


Деньги? Деньги я точно не заработал.
З.ы. Тема вами придумана. Но требует уточнения.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:46

Так бы сразу и сказали... а то все ищете черную кошку в черной комнате...

По теме ветки что-то скажете?
Это я ее реально придумал.
И это я реально заработал деньги.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:P.S. Не плутати із темою:
НАБЕРОМО У РОТ ОТРУТИ ТА БУДЕМО БРИЗКАТИ НАВКРУГИ

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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