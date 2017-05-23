Додано: Вів 10 кві, 2018 15:49

Пан Долярчик!

Мне вот сегодня реально именно Вас стало немного по-хорошему жаль.

Вам жить во Львове.

И даже не важно, что во Львове.

В то же время я оптимистичен: мы зато видим, кто в нами вместе ездит в маршрутках и в трамвае.

И ходит рядом по улицам.

Надо оглядываться.

Обратите внимание, та же история, хоть на манеже другие люди:

- просишь сказать как заработал деньги - отмораживается и прикидывается, что "он денег не зарабатывает"...

- просишь сказать как "сделать патриотизм" - уходят в астрал.

- просишь не оскорблять - не могут себя пересилить...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.