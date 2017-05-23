Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Пан Долярчик! Мне вот сегодня реально именно Вас стало немного по-хорошему жаль. Вам жить во Львове. И даже не важно, что во Львове. В то же время я оптимистичен: мы зато видим, кто в нами вместе ездит в маршрутках и в трамвае. И ходит рядом по улицам. Надо оглядываться. Обратите внимание, та же история, хоть на манеже другие люди: - просишь сказать как заработал деньги - отмораживается и прикидывается, что "он денег не зарабатывает"... - просишь сказать как "сделать патриотизм" - уходят в астрал. - просишь не оскорблять - не могут себя пересилить...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:По теме ветки что-то скажете? Это я ее реально придумал.
У меня только вопросы, на которые вы никогда не ответите (я так думаю). Либо ответы будут бесполезны вообще, или бесполезны для меня. Вопрос "как распорядиться деньгами" - это второй вопрос. А как их заработать - первый. Либо в теме нужно уточнить, что вход только по справке из банка о стоянии счета, либо неизбежно приходится возвращаться к первому вопросу. А тут затык.
akurt написав:И это я реально заработал деньги.
Понятно. Ну "написать заяву" - это тоже "работа". Но не для всех этот вариант доступен/подходит (что логично и закономерно).
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"