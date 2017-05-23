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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:49

Пан Долярчик!
Мне вот сегодня реально именно Вас стало немного по-хорошему жаль.
Вам жить во Львове.
И даже не важно, что во Львове.
В то же время я оптимистичен: мы зато видим, кто в нами вместе ездит в маршрутках и в трамвае.
И ходит рядом по улицам.
Надо оглядываться.
Обратите внимание, та же история, хоть на манеже другие люди:
- просишь сказать как заработал деньги - отмораживается и прикидывается, что "он денег не зарабатывает"...
- просишь сказать как "сделать патриотизм" - уходят в астрал.
- просишь не оскорблять - не могут себя пересилить...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 15:54, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:По теме ветки что-то скажете?
Это я ее реально придумал.
И это я реально заработал деньги.

Ну, я несколько лет думал, не купить ли квартиру в Испании или Португалии
В конце концов купил в Украине
отдал ключи
завтра начнут ремонт
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:54

akurt
...ото-то!- таке враження, що кожен другий, вранці, набирає в рот отрути і бризкає нею весь день!
... а де ж поряднісь, людяність, співчуття, бажання допомогти і т. д. - де ж воно? - де?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:55

А вот это отлично!

Для меня это - немного пройденный этап - об этом не раз писал.
А ремонт дело - благородное.
Я раз в 8 лет менял место жительства и всегда делал ремонт с нуля.
Знаю не понаслышке, что это такое.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:По теме ветки что-то скажете?
Это я ее реально придумал.

У меня только вопросы, на которые вы никогда не ответите (я так думаю). Либо ответы будут бесполезны вообще, или бесполезны для меня.
Вопрос "как распорядиться деньгами" - это второй вопрос. А как их заработать - первый. Либо в теме нужно уточнить, что вход только по справке из банка о стоянии счета, либо неизбежно приходится возвращаться к первому вопросу. А тут затык.
  akurt написав:И это я реально заработал деньги.

Понятно.
Ну "написать заяву" - это тоже "работа". Но не для всех этот вариант доступен/подходит (что логично и закономерно).
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:59

Пан Долярчик - ви супер!
Ви помітили, що одне із безглуздих обвинувачень на мою адресу, що я - це Ваш клон?
Вже не знають, у чому ще обвинуватити...

"А помнишь, как все начиналось..."
Всего-навсього вирішив поділиться з людьми досвідом... за темою гілки, яку я сам придумав.
Хай Бог милує... треба закінчувати.
Хай живуть...
В мене аж голова розболілася... так це ж я не на роботі...
А панове стільки робочого часу на мене витратили...
Піду посИдю біля моря... У нас реально жарко...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 16:04, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:00

  ЧИА написав:
  akurt написав:По теме ветки что-то скажете?
Это я ее реально придумал.
И это я реально заработал деньги.

Ну, я несколько лет думал, не купить ли квартиру в Испании или Португалии
В конце концов купил в Украине
отдал ключи
завтра начнут ремонт

.... а де саме купили? (в якому місті, чи райцентрі?)
...і по ходу ремонту(ну там ціни на різні матеріали, плата майстрам і т. д.) ДУУУУУЖЕ просив би відписуватись тут!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... наперед, вдячний!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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