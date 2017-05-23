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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:24

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?

Ні, щоб почати з:
(варіант 1)
- Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав?
або:
(варіант 2)
- Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище)
(варіант 3)
- Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"? :D

п. с.
(а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:26

  akurt написав:Хай Бог милує... треба закінчувати.
Хай живуть...
В мене аж голова розболілася... так це ж я не на роботі...
А панове стільки робочого часу на мене витратили.

пан Акурт щодня витрачає кілька годин (!) свого часу на написання декількох тисяч (!) знаків на нікчемному анонімному форумі.
А потім бідолаха скаржиться на головний біль.
Добре, що не на нетримання шлунку)))

Все таки йому варто сходити до лікаря-психіатра. :oops:
Нарцисизм - це хвороба, яка лікується.
Бензодіазепини, галоперідол в помірних дозах - і все буде Ок.

"Нарцисси́зм — свойство характера, заключённое в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности. Термин происходит из греческого мифа о Нарциссе, прекрасном молодом человеке, который предпочёл любоваться на своё отражение в водах ручья и отверг любовь нимфы Эхо.

Патологический нарциссизм является отражением само-идеализации и грандиозного Я. Такие люди склонны с презрением относиться к окружающим и постоянно демонстрировать собственное превосходство и достижения («Радио Я») при отсутствии эмпатии и интереса к окружающим."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B7%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:33

akurt
почитал.
интересно девки пляшут...
мне кажется, посетители этой ветки хотят, чтобы вы публично покаялись, что в корыстных целях создали заведомо не правдивый документ и подписали его (уголовно-наказуемое деяние) и с помощью взятки (уголовно-наказуемое деяние) приобрели право на приватизацию земель лесного фонда, после чего, получив неправомерную выгоду, не заплатив налоги (скорее всего, если так - наказуемое деяние), отмыли грязные деньги (уголовно наказуемое деяние) путем приобретения валютных ценностей в Республике Турция без получения индивидуальной валютной лицензии НБУ (наказуемое деяние).
в Штатах вы получили бы за всё это лет 50 срока. если не больше.
потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.
иначе ветка превратится в очередной срач и возможный конструктив потеряется вместе с топик-стартером.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Yuri_T написав:потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.

А вам не кажется, что коллега akurt сам провоцирует рытье в грязном белье (малоприятное и непродуктивное занятие) тем, что сам перманентно ныряет?
А надводная часть - красиво. Кто же спорит. Тем более - личное дело.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Yuri_T написав:потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.
иначе ветка превратится в очередной срач и возможный конструктив потеряется вместе с топик-стартером.


топик стартер хочет доказать Вам и главное себе что он самый красивый-самый успешный пенсионер Украины, что он кaк сыр в масле, что он Дартаньян, что он один в белом пиджаке а Вы все в де_ме и ему завидуете.

и когда примеров мало, топик стартер достает из широких штанин своих кумов-свах-детей-знакомых и как бы добавляет себе очки.

топик стартер скрывает свои доходы и свой баланс (на самом деле в районе 150к$) что бы в любой момент иметь возможность заявить что "а у меня то больше".

И пока вы его отлично кормите.

и да, у меня 28! :twisted:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:49

  козак написав:
  Yuri_T написав:потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.

А вам не кажется, что коллега akurt сам провоцирует рытье в грязном белье (малоприятное и непродуктивное занятие) тем, что сам перманентно ныряет?
А надводная часть - красиво. Кто же спорит. Тем более - личное дело.

да, я именно об этом и говорю.
сказать "я заработал" и спросить "а ты заработал" - легко.
а разгребать вопросы после рассказа, как именно "я заработал" - можно целый год и не достигнуть никакого конструктива по теме ветки.
а тема интересная, будем справедливы.
но, как говорит один знакомый, "у каждого додика своя методика", потому и предложил сконцентрироваться на надводной части.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:52

  Kripo написав:И пока вы его отлично кормите

иногда лучше с умным потерять (время, например), чем с дуратино-приймачком что-то найти :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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