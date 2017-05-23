Додано: Вів 10 кві, 2018 16:33

akurt

почитал.

интересно девки пляшут...

мне кажется, посетители этой ветки хотят, чтобы вы публично покаялись, что в корыстных целях создали заведомо не правдивый документ и подписали его (уголовно-наказуемое деяние) и с помощью взятки (уголовно-наказуемое деяние) приобрели право на приватизацию земель лесного фонда, после чего, получив неправомерную выгоду, не заплатив налоги (скорее всего, если так - наказуемое деяние), отмыли грязные деньги (уголовно наказуемое деяние) путем приобретения валютных ценностей в Республике Турция без получения индивидуальной валютной лицензии НБУ (наказуемое деяние).

в Штатах вы получили бы за всё это лет 50 срока. если не больше.

потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.

иначе ветка превратится в очередной срач и возможный конструктив потеряется вместе с топик-стартером.

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