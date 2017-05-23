Додано: Вів 10 кві, 2018 18:58

Все проще.

Прикольно, но мой друг Kripo три поста назад ошибся.

Вообще-то для меня удивительно это.

Ученый все-таки и молодец - я реально восторгаюсь - устроил свою жизнь.

Выехав в Германию и добившись успехов.

Аплодирую.

Когда я аплодирую о его успехах, у него сквозь зубы почему-то - искренне не ожидал - (удалено автором).

Искренне удивлен. Странно, что умный человек вдруг стал рецензентом у меня.

Вот честное слово, не пойму, зачем он это - сидя в Германии.

Мои друзья каждый день приглашают меня приехать в Берлин, Ганновер, Дюссельдорф и Саарбрюкен, вот если я прилечуу из Анталии (собираюсь) и попрошу их перевести на немецкий язык фразу - цитату глупости про меня (три поста выше) - вот что интересно Крипо ответит моим немецким - бывшим гражданам Украины - друзьям?

Кстати, в цифрах он тоже ошибся и очень на много.



Мой друг Yuri_T - аплодирую стоя!

Если даже 10 % из того, что вы так классно (!!! мне понравилось) описали - правда, то мне надо дать орден только за то, что я обошел "острые углы".

На всякий случай - к тому вашему тексту - конечно, деньги на надвигу в Турцию заходили не с Украины. Я думаю, Вы и не сомневались.

Моему другу Yuri_T - ребята - аплодировать стоя.

Кстати, я надеюсь, Yuri_T Вы следите за фондой?

Вы же не удивитесь, если я скажу, что вчера в 22-50 - я "вошел"?

Ну, Вы понимаете... Больше никто - слава Богу - не поймет.



Мой друг greenzone !

Вы один из самых адекватных на форуме.

Благодарю за Вашу внимательность.

Я сегодня счастлив.

Я понял сегодня то, что не понимал еще вчера.

Адекватные люди с Украины уже выехали.

На сегодня выехали даже все одногруппники моего старшего сына.

Я как-то ошибочно думал, что кто-то остался.

Остались "морды" - конечно мои мысли их не то, что раздражают - сидя в офисах без клиентов с которых хотят сбить 3-5 процентов - просто зеленым гноем покрываются.



Зачем я буду тратить свою жизненную энергию?

Я жалею, что нельзя удалить всю ветку.

Я удалил то, что можно было.

Это ответ на вопрос greenzone



Повторюсь из удаленного мною:



Однако, сегодня - юбилей.

10 страниц.

Размышлений. Примеров. Образцов. Ругани. Оскорблений.



Господа хорошие, у меня были совершенно чистые намерения, просто оттого, что мне:



а) нечего скрывать, я ничего не украл...

б) я ни от кого ничего не хочу...

в) у меня получилось многое и мне есть чем гордиться...

г) у меня реально много свободного времени - я не хожу на работу на 8-00 и до 16-45 с 23 -х летнего возраста, и при этом я невероятно активный и трудолюбивый.



Я хочу (исправлено мною: хотел) Вам:

- придать оптимизма, рассказать, что вам всем и мне повезло - нам подарили жизнь и мы живем в начале 21 века.

- что можно сделать так то и так то и не ныть.

- что можно легко и просто сделать свою жизнь лучше.

- что вот я перед вами - честный и открытый - я рассказываю то, что и рассказывать, может, нельзя.



Топают ногами, обвиняют, присваивают ярлыки. За то, что наше бедное государство на содержание (а не мне) моего дома, построенного рано погибшим - в 40 лет - на военном заводе отцом (он не все успел достроить из задуманного, достраивала мать и брат её сестры) дает мне государство 1 500 гривен в месяц - готовы удавить. Вместе с матерью, которая лет 30 проработала фельдшером "Скорая помощь", спасая от инфарктов и аварий ваших родителей.



Ребята! Вам не нужно жить лучше.

Этого даже нельзя разрешать.

Это даже вредно.

Я с ужасом представляю, что вы в самом деле попали бы в цивилизованный мир.



P.S. Было так много планов, о чем можно было поделиться...

Все облили гноем; это просто замечательно.

У меня развеялись все сомнения.

У меня даже появилась мысль - представьте, что я олигарх и владелец завода/фабрики по производству типа йогуртов или не знаю чего.

Однозначно надо дать команду:

"Лохов надо давить!" Отравой, ценами, всем, чем угодно.



Долярчик! Вы единственный, кого мне жаль.

В наше время - чистая светлая честная трудолюбивая душа.

Вот три человека, которых я упомянул выше - их не надо жалеть, они выживут и так, ибо все же умные.



Виват умным!

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 19:17, всього редагувалось 2 разів.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.