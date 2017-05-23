Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?
Ні, щоб почати з: (варіант 1) - Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав? або: (варіант 2) - Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище) (варіант 3) - Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"?
п. с. (а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!)
akurt написав:Хай Бог милує... треба закінчувати. Хай живуть... В мене аж голова розболілася... так це ж я не на роботі... А панове стільки робочого часу на мене витратили.
пан Акурт щодня витрачає кілька годин (!) свого часу на написання декількох тисяч (!) знаків на нікчемному анонімному форумі. А потім бідолаха скаржиться на головний біль. Добре, що не на нетримання шлунку)))
Все таки йому варто сходити до лікаря-психіатра. Нарцисизм - це хвороба, яка лікується. Бензодіазепини, галоперідол в помірних дозах - і все буде Ок.
"Нарцисси́зм — свойство характера, заключённое в чрезмерной самовлюблённости и завышенной самооценке, в большинстве случаев не соответствующей действительности. Термин происходит из греческого мифа о Нарциссе, прекрасном молодом человеке, который предпочёл любоваться на своё отражение в водах ручья и отверг любовь нимфы Эхо.
Патологический нарциссизм является отражением само-идеализации и грандиозного Я. Такие люди склонны с презрением относиться к окружающим и постоянно демонстрировать собственное превосходство и достижения («Радио Я») при отсутствии эмпатии и интереса к окружающим." https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B7%D0%BC
akurt почитал. интересно девки пляшут... мне кажется, посетители этой ветки хотят, чтобы вы публично покаялись, что в корыстных целях создали заведомо не правдивый документ и подписали его (уголовно-наказуемое деяние) и с помощью взятки (уголовно-наказуемое деяние) приобрели право на приватизацию земель лесного фонда, после чего, получив неправомерную выгоду, не заплатив налоги (скорее всего, если так - наказуемое деяние), отмыли грязные деньги (уголовно наказуемое деяние) путем приобретения валютных ценностей в Республике Турция без получения индивидуальной валютной лицензии НБУ (наказуемое деяние). в Штатах вы получили бы за всё это лет 50 срока. если не больше. потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части. иначе ветка превратится в очередной срач и возможный конструктив потеряется вместе с топик-стартером.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T написав:потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.
А вам не кажется, что коллега akurt сам провоцирует рытье в грязном белье (малоприятное и непродуктивное занятие) тем, что сам перманентно ныряет? А надводная часть - красиво. Кто же спорит. Тем более - личное дело.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Yuri_T написав:потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части. иначе ветка превратится в очередной срач и возможный конструктив потеряется вместе с топик-стартером.
топик стартер хочет доказать Вам и главное себе что он самый красивый-самый успешный пенсионер Украины, что он кaк сыр в масле, что он Дартаньян, что он один в белом пиджаке а Вы все в де_ме и ему завидуете.
и когда примеров мало, топик стартер достает из широких штанин своих кумов-свах-детей-знакомых и как бы добавляет себе очки.
топик стартер скрывает свои доходы и свой баланс (на самом деле в районе 150к$) что бы в любой момент иметь возможность заявить что "а у меня то больше".
Yuri_T написав:потому мне кажется (снова), что разговор про источники денег коллег-форумчан нужно прекращать и сконцентрироваться на надводной части.
А вам не кажется, что коллега akurt сам провоцирует рытье в грязном белье (малоприятное и непродуктивное занятие) тем, что сам перманентно ныряет? А надводная часть - красиво. Кто же спорит. Тем более - личное дело.
да, я именно об этом и говорю. сказать "я заработал" и спросить "а ты заработал" - легко. а разгребать вопросы после рассказа, как именно "я заработал" - можно целый год и не достигнуть никакого конструктива по теме ветки. а тема интересная, будем справедливы. но, как говорит один знакомый, "у каждого додика своя методика", потому и предложил сконцентрироваться на надводной части.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Все проще. Прикольно, но мой друг Kripo три поста назад ошибся. Вообще-то для меня удивительно это. Ученый все-таки и молодец - я реально восторгаюсь - устроил свою жизнь. Выехав в Германию и добившись успехов. Аплодирую. Когда я аплодирую о его успехах, у него сквозь зубы почему-то - искренне не ожидал - (удалено автором). Искренне удивлен. Странно, что умный человек вдруг стал рецензентом у меня. Вот честное слово, не пойму, зачем он это - сидя в Германии. Мои друзья каждый день приглашают меня приехать в Берлин, Ганновер, Дюссельдорф и Саарбрюкен, вот если я прилечуу из Анталии (собираюсь) и попрошу их перевести на немецкий язык фразу - цитату глупости про меня (три поста выше) - вот что интересно Крипо ответит моим немецким - бывшим гражданам Украины - друзьям? Кстати, в цифрах он тоже ошибся и очень на много.
Мой друг Yuri_T - аплодирую стоя! Если даже 10 % из того, что вы так классно (!!! мне понравилось) описали - правда, то мне надо дать орден только за то, что я обошел "острые углы". На всякий случай - к тому вашему тексту - конечно, деньги на надвигу в Турцию заходили не с Украины.Я думаю, Вы и не сомневались. Моему другу Yuri_T - ребята - аплодировать стоя. Кстати, я надеюсь, Yuri_T Вы следите за фондой? Вы же не удивитесь, если я скажу, что вчера в 22-50 - я "вошел"? Ну, Вы понимаете... Больше никто - слава Богу - не поймет.
Мой друг greenzone ! Вы один из самых адекватных на форуме. Благодарю за Вашу внимательность. Я сегодня счастлив. Я понял сегодня то, что не понимал еще вчера. Адекватные люди с Украины уже выехали. На сегодня выехали даже все одногруппники моего старшего сына. Я как-то ошибочно думал, что кто-то остался. Остались "морды" - конечно мои мысли их не то, что раздражают - сидя в офисах без клиентов с которых хотят сбить 3-5 процентов - просто зеленым гноем покрываются.
Зачем я буду тратить свою жизненную энергию? Я жалею, что нельзя удалить всю ветку. Я удалил то, что можно было. Это ответ на вопрос greenzone
Повторюсь из удаленного мною:
Однако, сегодня - юбилей. 10 страниц. Размышлений. Примеров. Образцов. Ругани. Оскорблений.
Господа хорошие, у меня были совершенно чистые намерения, просто оттого, что мне:
а) нечего скрывать, я ничего не украл... б) я ни от кого ничего не хочу... в) у меня получилось многое и мне есть чем гордиться... г) у меня реально много свободного времени - я не хожу на работу на 8-00 и до 16-45 с 23 -х летнего возраста, и при этом я невероятно активный и трудолюбивый.
Я хочу (исправлено мною: хотел) Вам: - придать оптимизма, рассказать, что вам всем и мне повезло - нам подарили жизнь и мы живем в начале 21 века. - что можно сделать так то и так то и не ныть. - что можно легко и просто сделать свою жизнь лучше. - что вот я перед вами - честный и открытый - я рассказываю то, что и рассказывать, может, нельзя.
Топают ногами, обвиняют, присваивают ярлыки. За то, что наше бедное государство на содержание (а не мне) моего дома, построенного рано погибшим - в 40 лет - на военном заводе отцом (он не все успел достроить из задуманного, достраивала мать и брат её сестры) дает мне государство 1 500 гривен в месяц - готовы удавить. Вместе с матерью, которая лет 30 проработала фельдшером "Скорая помощь", спасая от инфарктов и аварий ваших родителей.
Ребята! Вам не нужно жить лучше. Этого даже нельзя разрешать. Это даже вредно. Я с ужасом представляю, что вы в самом деле попали бы в цивилизованный мир.
P.S. Было так много планов, о чем можно было поделиться... Все облили гноем; это просто замечательно. У меня развеялись все сомнения. У меня даже появилась мысль - представьте, что я олигарх и владелец завода/фабрики по производству типа йогуртов или не знаю чего. Однозначно надо дать команду: "Лохов надо давить!" Отравой, ценами, всем, чем угодно.
Долярчик! Вы единственный, кого мне жаль. В наше время - чистая светлая честная трудолюбивая душа. Вот три человека, которых я упомянул выше - их не надо жалеть, они выживут и так, ибо все же умные.
Виват умным!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 19:17, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.