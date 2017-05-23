Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:11
akurt написав:
Благодарю за Вашу внимательность.
все простіше! зайшов ввечері після важкої праці (1й день після Свят) і от тобі на - купа дописів п. Акурта і всі видалено.... що за дикий ахтунг?..
ну нема так нема, що поробиш, за всім не встигнеш.
akurt написав:
Вы же не удивитесь, если я скажу, что вчера в 22-50 - я "вошел"?
Ну, Вы понимаете... Больше никто - слава Богу - не поймет.
зайшли в позу?
давайте деталі, в кого саме зайшли, ваш хід сильний, ібо всі зараз скидають в панік сейлі а ви входите - тема достойна окремого розкритого мозко-розриваючого топіку, вважаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 1880
З нами з: 01.06.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 47 раз.
Профіль
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:29
Как я и предполагал, поймет только
Yuri_T. Конечно, я "вошел" не в позу, Боже сбавь. "Поза" не дает денег.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Повідомлень: 2147
З нами з: 12.02.09
Подякував: 174 раз.
Подякували: 269 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
2112
143051
Вів 10 кві, 2018 13:09 fis
2806
390070
Сер 14 бер, 2018 08:52 Trast
95
16285
реклама