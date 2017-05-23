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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Благодарю за Вашу внимательность.


все простіше! зайшов ввечері після важкої праці (1й день після Свят) і от тобі на - купа дописів п. Акурта і всі видалено.... що за дикий ахтунг?..
ну нема так нема, що поробиш, за всім не встигнеш.

  akurt написав:Вы же не удивитесь, если я скажу, что вчера в 22-50 - я "вошел"?
Ну, Вы понимаете... Больше никто - слава Богу - не поймет.


зайшли в позу? :)
давайте деталі, в кого саме зайшли, ваш хід сильний, ібо всі зараз скидають в панік сейлі а ви входите - тема достойна окремого розкритого мозко-розриваючого топіку, вважаю
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:29

Как я и предполагал, поймет только Yuri_T.
Конечно, я "вошел" не в позу, Боже сбавь.
"Поза" не дает денег.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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