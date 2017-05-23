Додано: Вів 10 кві, 2018 20:12

как говорит один знакомый, "у каждого додика своя методика

Особливо, якщо врахувати, що я все життя працював у державних установах і отримував зарплатню від держави. Розмір її всім відомий. Така біда: не пожертвував "ними" заради країни...

Так, чекаю список тих форумчан, хто в ці дні жертвує заради країни.

Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.

Вопросов нет , если бы это был чистый бизнес. Дело в том что структура "зароботка" весьма странная. С одной стороны клиент заявляет про пол ляма "заработанного" в "нищей" Украине. При этом оказывается что он :Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ? Что то тут явно не вяжется. Тут такие варианты рисуются - или госслужба была прикрытием "таємних оборудок" например по поводу тех же земельных вопросов, уже обужденных в теме, на которых он и "нацарював". Или "приработок" был каким то диким палевом - что то по типу в свобордное от работы заниматься прицельным метанием пакетов сиг , о которых тут писали уже, видимо зная "клиента", например через Тису на той край цивилизации.Учитывая что основную бизнес схему своей жизни - толкание бурьяна на участке за 25К он парит как сделку века, которой он наверняка задолбал всех своих сельских "Дуняш", ибо только на такой уровень эти сказки только и могут быть расчитаны. Хотя если посмотреть на схему с другой стороны. 25К вложенные изначально в участок , за те почти 10 лет "обурьянивания" в элементарном валютном вкладе в банках скажем под жалкие валютные 10%, могли бы принести не меньше. А если принять во внимание что в тот период валютные вклады могли приносить и больше 10% годовых , с учетом капитализации он точно получил бы больше 50К по итогу. И это самая примитивная и всем доступная инвестиция. То есть бизнесмен из него мягко говоря так себе. Меня чисто бизнес схема интересовала и технологии поэтому и спросил.Так что в процессе автоматизации котрабаса - там максимум передвижная катапульта, или вовсе праща, примотанная к подтяжкам для быстрой передислокации орудия сиго-метания в рукав пиджака при виде приближающихся пограничников. Если это вовсе не чистопородное враньеА в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.