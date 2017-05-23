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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415>
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Благодарю за Вашу внимательность.


все простіше! зайшов ввечері після важкої праці (1й день після Свят) і от тобі на - купа дописів п. Акурта і всі видалено.... що за дикий ахтунг?..
ну нема так нема, що поробиш, за всім не встигнеш.

  akurt написав:Вы же не удивитесь, если я скажу, что вчера в 22-50 - я "вошел"?
Ну, Вы понимаете... Больше никто - слава Богу - не поймет.


зайшли в позу? :)
давайте деталі, в кого саме зайшли, ваш хід сильний, ібо всі зараз скидають в панік сейлі а ви входите - тема достойна окремого розкритого мозко-розриваючого топіку, вважаю
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:29

Как я и предполагал, поймет только Yuri_T.
Конечно, я "вошел" не в позу, Боже сбавь.
"Поза" не дает денег.

Ребята много потеряли.
Представьте диапазон моего общения только сегодня до 16-30 (сейчас брызнут слюной и скажут, что я хвастаюсь):
Стокгольм, Днепр, Нью-Йорк, Львов, Париж, Тулуза, Сан Франциско, Сан Диего, Джексонвилл, Дюссельдорф, Анкара, Стамбул, Варна, Киев....
5 минут назад длительный разговор по Вайберу - просят помощи по инвестициям в сферу грузоперевозок в США (да-да-да, ребята сидят в Днепре и думают, как заработать бабло, ибо на сегодня с бизнесом в Украине - просто казахское слово "жо - па").
А я сижу и кушаю оливки.
Черные. Копченые.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 19:46, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:36

  Kripo написав:
  Surfer написав:По поводу Доминиканы тоже явно спорный вывод о том что там не живет ни один украинец. Хотя выбор обрусевшей доминиканы не далеко ушел от турции с польшей.


это две разных страны, Доминика (остров говорят на английском, ВНЖ за большие таке деньги) и Доминиканская Республика (граничит с Гаити, говорят на испанском, ВНЖ по запросу бесплатно), отличный климат, дешевое но с больницами-полицией с экзотическими фруктами и ОКЕАНОМ! Однако минусы лично для меня перевесили.


Никто здесь о доминике до вас не говорил , что две разные страны - думаю всем известно - но при чем зждесь это ? О доминике речь не шла.

  Kripo написав:А Украину вы меня простите, никому не советую!

И правильно - никому не советуйте , незачем к нам сюда ехать, превращать страну в бедлам в который превращается европа со своей толерантностью.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:42

  akurt написав:Как я и предполагал, поймет только Yuri_T.
Конечно, я "вошел" не в позу, Боже сбавь.
"Поза" не дает денег.

Мабуть...у позицію. Ні?
А взагалі так не годиться, піддаватися критичним випадам форумчан....
Як лідеру гілки варто доносити до імяреків інфо, свій здобутий досвід.
Усі ми грішні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:48

Та я ж намагався...
Вони не збагнули, як це: безкоштовно та без обману.
Ну, як живуть так і мають...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:59

  akurt написав:Та я ж намагався...
Вони не збагнули, як це: безкоштовно та без обману.
Ну, як живуть так і мають...

Хто займався бізнесом і інвестував не міг оминути невдач.
Може розкажіть про Ваші маленькі невдалі інвестиції...
Тоді навіть Франту не буде чим крити.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

как говорит один знакомый, "у каждого додика своя методика


Вопросов нет , если бы это был чистый бизнес. Дело в том что структура "зароботка" весьма странная. С одной стороны клиент заявляет про пол ляма "заработанного" в "нищей" Украине. При этом оказывается что он :

Особливо, якщо врахувати, що я все життя працював у державних установах і отримував зарплатню від держави. Розмір її всім відомий. Така біда: не пожертвував "ними" заради країни...
Так, чекаю список тих форумчан, хто в ці дні жертвує заради країни.
Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.


Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ? Что то тут явно не вяжется. Тут такие варианты рисуются - или госслужба была прикрытием "таємних оборудок" например по поводу тех же земельных вопросов, уже обужденных в теме, на которых он и "нацарював". Или "приработок" был каким то диким палевом - что то по типу в свобордное от работы заниматься прицельным метанием пакетов сиг , о которых тут писали уже, видимо зная "клиента", например через Тису на той край цивилизации.

Учитывая что основную бизнес схему своей жизни - толкание бурьяна на участке за 25К он парит как сделку века, которой он наверняка задолбал всех своих сельских "Дуняш", ибо только на такой уровень эти сказки только и могут быть расчитаны. Хотя если посмотреть на схему с другой стороны. 25К вложенные изначально в участок , за те почти 10 лет "обурьянивания" в элементарном валютном вкладе в банках скажем под жалкие валютные 10%, могли бы принести не меньше. А если принять во внимание что в тот период валютные вклады могли приносить и больше 10% годовых , с учетом капитализации он точно получил бы больше 50К по итогу. И это самая примитивная и всем доступная инвестиция. То есть бизнесмен из него мягко говоря так себе. Меня чисто бизнес схема интересовала и технологии поэтому и спросил.

Так что в процессе автоматизации котрабаса - там максимум передвижная катапульта, или вовсе праща, примотанная к подтяжкам для быстрой передислокации орудия сиго-метания в рукав пиджака при виде приближающихся пограничников. Если это вовсе не чистопородное вранье

А в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:19

  Surfer написав:Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ?


Вы очень неправы.
Мой лучший друг, судьбу которого я решил, когда он был студентом - и с которым я езжу все время кататься на лыжах по многим странам мира - учредитель многих предприятий.
Параллельно работает много лет доцентом национального университета.
Первое дает деньги.
Второе - просто удовольствие.
Вот это трудно понять.
Но так и есть.

Приятно читать:
  Surfer написав:А в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.


Приятно читать, ибо подтверждает мой сегодняшний вывод: в Украине не осталось (почти) думающих людей.
Вдруг - нечаянно - встречают думающего - шок, из зубов течет гной...

Простой эксперимент:
Surfer - скажите 2 (два) предложения по теме ветки.
3 (три) даже не прошу.
Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый.
Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий".
Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести?
Не скромничайте.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:"Поза" не дает денег.


ваша має дати, інакше ви б не входили
я про ФР звісно, а не про секас :)

++
форум сей прям думки читає,
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:33

Поки збоченці знов не могли заспокоїтися після крапельниць, придумуючи нові та нові визначення для мого жебрацтва, я сьогодні із 16-30 по цей час заробив штучку баксів.
Це такі зелененькі бумажкИ.
Такі собі бумажнЯні бумажкИ.
Нехай колотяться.

Зв"язався по Вайберу із моїми друзями - вони вже переїхали із Стамбула до Варни: плюються на болгарські ціни.
Кажуть: не можемо зрозуміти, хто тут може "відпочивати".
Пляшку вина купили за 240 гривень. Болгарського у Болгарії.

P.S. Surfer!
Перечитав (не до кінця) Ваш опус вище.
До кінця не дочитав, бо стало противно - помив руки пішов із милом - просто інтересно - після другого абзацу - звідки у вас стільки гною?

P.P.S. Звернення до адекватного читача, який нічого не пише.
Я реально в захваті.
Уявіть собі, що всі ці пани, які на мене незрозуміло за що (почитайте першу сторінку гілки) ллють бруд - дитячі лікарі або гінекологи, або урологи?
Мені стає страшно.
Хвилююся просто за вас.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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