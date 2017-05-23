Додано: Вів 10 кві, 2018 20:49

Долярчик написав: ... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?



Ні, щоб почати з:

(варіант 1)

- Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав?

або:

(варіант 2)

- Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище)

(варіант 3)

- Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"?



п. с.

(а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!) ... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?Ні, щоб почати з:(варіант 1)- Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав?або:(варіант 2)- Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище)(варіант 3)- Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"?п. с.(а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!)

ПРО СВОЮ УСПІШНІСТЬ І ЯК ВИ ЇЇ ДОСЯГЛИ?

...для кого я писав цей приклад?КАЖУ, СПОЧАТКУ НАПИШІТЬ- а вже потім пробуйте робити те, чи інше зауваження! - але старайтесь це робити культурно, а не як п'яні роботяги, після другої зміни!