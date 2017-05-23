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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:49

  Долярчик написав:... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?

Ні, щоб почати з:
(варіант 1)
- Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав?
або:
(варіант 2)
- Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище)
(варіант 3)
- Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"? :D

п. с.
(а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!)

ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ!!!
...для кого я писав цей приклад?
КАЖУ, СПОЧАТКУ НАПИШІТЬ ПРО СВОЮ УСПІШНІСТЬ І ЯК ВИ ЇЇ ДОСЯГЛИ? - а вже потім пробуйте робити те, чи інше зауваження! - але старайтесь це робити культурно, а не як п'яні роботяги, після другої зміни! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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