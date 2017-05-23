Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как говорит один знакомый, "у каждого додика своя методика
Вопросов нет , если бы это был чистый бизнес. Дело в том что структура "зароботка" весьма странная. С одной стороны клиент заявляет про пол ляма "заработанного" в "нищей" Украине. При этом оказывается что он :
Особливо, якщо врахувати, що я все життя працював у державних установах і отримував зарплатню від держави. Розмір її всім відомий. Така біда: не пожертвував "ними" заради країни... Так, чекаю список тих форумчан, хто в ці дні жертвує заради країни. Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.
Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ? Что то тут явно не вяжется. Тут такие варианты рисуются - или госслужба была прикрытием "таємних оборудок" например по поводу тех же земельных вопросов, уже обужденных в теме, на которых он и "нацарював". Или "приработок" был каким то диким палевом - что то по типу в свобордное от работы заниматься прицельным метанием пакетов сиг , о которых тут писали уже, видимо зная "клиента", например через Тису на той край цивилизации.
Учитывая что основную бизнес схему своей жизни - толкание бурьяна на участке за 25К он парит как сделку века, которой он наверняка задолбал всех своих сельских "Дуняш", ибо только на такой уровень эти сказки только и могут быть расчитаны. Хотя если посмотреть на схему с другой стороны. 25К вложенные изначально в участок , за те почти 10 лет "обурьянивания" в элементарном валютном вкладе в банках скажем под жалкие валютные 10%, могли бы принести не меньше. А если принять во внимание что в тот период валютные вклады могли приносить и больше 10% годовых , с учетом капитализации он точно получил бы больше 50К по итогу. И это самая примитивная и всем доступная инвестиция. То есть бизнесмен из него мягко говоря так себе. Меня чисто бизнес схема интересовала и технологии поэтому и спросил.
Так что в процессе автоматизации котрабаса - там максимум передвижная катапульта, или вовсе праща, примотанная к подтяжкам для быстрой передислокации орудия сиго-метания в рукав пиджака при виде приближающихся пограничников. Если это вовсе не чистопородное вранье
А в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.
Surfer написав:Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ?
Вы очень неправы. Мой лучший друг, судьбу которого я решил, когда он был студентом - и с которым я езжу все время кататься на лыжах по многим странам мира - учредитель многих предприятий. Параллельно работает много лет доцентом национального университета. Первое дает деньги. Второе - просто удовольствие. Вот это трудно понять. Но так и есть.
Приятно читать:
Surfer написав:А в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.
Приятно читать, ибо подтверждает мой сегодняшний вывод: в Украине не осталось (почти) думающих людей. Вдруг - нечаянно - встречают думающего - шок, из зубов течет гной...
Простой эксперимент: Surfer - скажите 2 (два) предложения по теме ветки. 3 (три) даже не прошу. Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый. Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий". Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести? Не скромничайте.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Поки збоченці знов не могли заспокоїтися після крапельниць, придумуючи нові та нові визначення для мого жебрацтва, я сьогодні із 16-30 по цей час заробив штучку баксів. Це такі зелененькі бумажкИ. Такі собі бумажнЯні бумажкИ. Нехай колотяться.
Зв"язався по Вайберу із моїми друзями - вони вже переїхали із Стамбула до Варни: плюються на болгарські ціни. Кажуть: не можемо зрозуміти, хто тут може "відпочивати". Пляшку вина купили за 240 гривень. Болгарського у Болгарії.
P.S. Surfer! Перечитав (не до кінця) Ваш опус вище. До кінця не дочитав, бо стало противно - помив руки пішов із милом - просто інтересно - після другого абзацу - звідки у вас стільки гною?
P.P.S. Звернення до адекватного читача, який нічого не пише. Я реально в захваті. Уявіть собі, що всі ці пани, які на мене незрозуміло за що (почитайте першу сторінку гілки) ллють бруд - дитячі лікарі або гінекологи, або урологи? Мені стає страшно. Хвилююся просто за вас.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Долярчик написав:... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?
Ні, щоб почати з: (варіант 1) - Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав? або: (варіант 2) - Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище) (варіант 3) - Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"?
п. с. (а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!)
ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ!!! ...для кого я писав цей приклад? КАЖУ, СПОЧАТКУ НАПИШІТЬ ПРО СВОЮ УСПІШНІСТЬ І ЯК ВИ ЇЇ ДОСЯГЛИ? - а вже потім пробуйте робити те, чи інше зауваження! - але старайтесь це робити культурно, а не як п'яні роботяги, після другої зміни!
акурт цікаво таки пише, але не дуже і по темі. Хоча погоджуюсь що інші, включаючи мене, теж не по темі ) Але занадто вийоб...ється він, мабуть маємо справу з хронічною депресією, можливо частково його інформація і вигадана. Не розумію навіщо витрачати стільки часу на пусті балачки, якщо можна спокійно їсти йогурт по 42 грн з вишневим варенням (с) і отримувати задоволення від життя. Ні, треба таки зайти на форум, і витратити половину дня на показ всім що лише він тут один дартаньян а всі інші тридвараси