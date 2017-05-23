Додано: Вів 10 кві, 2018 20:33

Поки збоченці знов не могли заспокоїтися після крапельниць, придумуючи нові та нові визначення для мого жебрацтва, я сьогодні із 16-30 по цей час заробив штучку баксів.

Це такі зелененькі бумажкИ.

Такі собі бумажнЯні бумажкИ.

Нехай колотяться.



Зв"язався по Вайберу із моїми друзями - вони вже переїхали із Стамбула до Варни: плюються на болгарські ціни.

Кажуть: не можемо зрозуміти, хто тут може "відпочивати".

Пляшку вина купили за 240 гривень. Болгарського у Болгарії.



P.S. Surfer!

Перечитав (не до кінця) Ваш опус вище.

До кінця не дочитав, бо стало противно - помив руки пішов із милом - просто інтересно - після другого абзацу - звідки у вас стільки гною?



P.P.S. Звернення до адекватного читача, який нічого не пише.

Я реально в захваті.

Уявіть собі, що всі ці пани, які на мене незрозуміло за що (почитайте першу сторінку гілки) ллють бруд - дитячі лікарі або гінекологи, або урологи?

Мені стає страшно.

Хвилююся просто за вас.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.